Thể thao

Google News

Nhận định Hải Phòng FC vs PVF-CAND, 18h00 ngày 23/8: Khác biệt ở kinh nghiệm

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Hải Phòng FC vs PVF-CAND, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hải Phòng sẽ bước vào một trận đấu rất khó khăn với đội bóng được đầu tư lớn trong mùa hè vừa qua là PVF-CAND. Chắc chắn họ cần kinh nghiệm của đội bóng nhiều năm thi đấu ở sân chơi cao nhất Việt Nam để có thể giành kết quả tốt.

img-6677.jpg

Nhận định trước trận đấu Hải Phòng FC vs PVF-CAND

Hè vừa qua, Hải Phòng đã chia tay với chân sút số một của họ, Lucao. Cầu thủ này là đồng Vua phá lưới mùa giải 2024/25. Không chỉ ghi bàn giỏi, anh còn trở thành điểm liên kết giữa các mắt xích trên hàng công Hải Phòng. Hầu như mọi đường lên bóng của Hải Phòng đều có đích đến là Lucao. Tiền đạo 33 tuổi tự dứt điểm hoặc phối hợp với đồng đội và hầu như ở những pha bóng như thế, Hải Phòng đều thu lượm kết quả tích cực.

Lucao đã sang Thể Công Viettel. Sẽ không hề đơn giản để đội bóng đất Cảng khoả lấp khoảng trống mà tiền đạo Brazil để lại. Tại trận ra quân với đương kim vô địch Nam Định, dĩ nhiên một kết quả thua là điều không tránh khỏi khi đối thủ mạnh vượt trội, nhưng phải thừa nhận rằng việc không có sát thủ trên hàng công khiến các đường tấn công của Hải Phòng trở nên đơn điệu. Họ thiếu một điểm đến chất lượng để có thể nuôi hy vọng.

img-6675.jpg
PVF CAND đã thắng trong ngày ra quân

Phong độ, lịch sử đối đầu Hải Phòng FC vs PVF-CAND

Trở về Lạch Tray, Hải Phòng tin rằng mình có thể làm tốt hơn. Nhưng đối thủ của họ là một cái tên hứa hẹn rất khó chịu. Sau khi bất ngờ giành được vé thăng hạng ở mùa Hè vừa qua, PVF-CAND đã đầu tư quyết liệt để nâng cấp đội hình. Những cầu thủ kinh nghiệm như Sỹ Huy, Thái Quý, Huy Hùng xuất hiện để giúp dàn sao trẻ như Xuân Bắc, Hiểu Minh… có điểm tựa.

Đặc biệt, PVF-CAND đón 3 gương mặt quen thuộc ở LPBank V.League 1 là Joseph Mpande, Hoàng Vũ Samson và Amarildo. Trong đó, Mpande và Amarildo là người hùng của trận mở màn thắng SLNA 2-1 với 2 tình huống chọn vị trí và dứt điểm chuẩn xác.

Với dàn cầu thủ đồng đều, PVF-CAND lạc quan về một mùa giải trụ hạng thành công. Họ đã phần nào thể hiện điều đó bằng chiến thắng trước SLNA. Hôm nay, các vị khách đủ tự tin để gây ra khó khăn cho Hải Phòng.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm và tài đọc trận đấu của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng có thể sẽ tìm ra lời giải cho bài toán mang tên PVF-CAND.

Đội hình dự kiến Hải Phòng FC vs PVF-CAND

Hải Phòng FC: Đình Triệu; Hữu Dụng, Văn Hạnh, Hữu Sơn, Hoàng Nam; Việt Hưng, Bicou Bissainthe, Jerald; Carlos Fernandez, Hữu Minh.

PVF-CAND: Minh Long, Anh Việt, Bảo Long, Eyenga, Minh Hiếu, Văn Toàn, Xuân Bắc, Thái Quý, Anh Quân, Mpande, Amarildo.

Dự đoán tỷ số: Hải Phòng FC 1-0 PVF-CAND

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League một-2025/26, tại https://fptplay.vn

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu Hải Phòng FC vs PVF-CAND #Nhận định Hải Phòng FC vs PVF-CAND #Phong độ #lịch sử đối đầu Hải Phòng FC vs PVF-CAND #Đội hình dự kiến Hải Phòng FC vs PVF-CAND #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #Hải Phòng FC vs PVF-CAND #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

