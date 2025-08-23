SỐC: CLB châu Âu bị trừ... 94 điểm, đối diện nguy cơ giải thể

TPO - Trong một diễn biến gây sốc ở làng bóng đá châu Âu, CLB Craiova 1948 đã bị Liên đoàn bóng đá Romania (FRF) trừ đến 94 điểm do gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính.

Hình phạt vừa được xác nhận. Điều đó có nghĩa là CLB này sẽ bắt đầu mùa giải 2025/26 với số điểm khó tin là -94. Mỗi CLB hạng Ba ở Romania chỉ đá 18 trận/mùa, nghĩa là nếu thắng tất cả thì Craiova cũng chỉ có... -50 điểm.

Mọi thứ xuất phát từ việc CLB không thanh toán được các khoản nợ đối với cầu thủ, HLV và nhân viên, cũng như các nghĩa vụ tài chính đối với các đối tác. Nhiều cầu thủ kêu gào do bị nợ lương trong một thời gian dài nhưng Craiova 1948 dường như đã không còn khả năng thanh toán.

Khó khăn tài chính cũng khiến họ không thể xin được giấy phép tham dự giải hạng Nhì. Craiova 1948 bị giáng xuống giải hạng Ba Romania thi đấu ở mùa 2025/26. Với việc bị trừ tổng cộng 94 điểm, Craiova 1948 đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi hệ thống bóng đá chuyên nghiệp. Đội bóng này được LĐBĐ Romania đưa ra hạn chót để cứu vãn tình hình là ngày 5/9, nhưng cơ hội của họ là rất mong manh.

Các cầu thủ Craiova đang bị nợ lương

Mức trừ 94 điểm là một trong những mức trừ lớn nhất lịch sử bóng đá. Những gì Craiova 1948 phải chịu chỉ kém đôi chút hình phạt trừ 96 điểm từng áp dụng cho Caransebes ở mùa giải 2015/16. Caransebes cũng là một CLB của Romania. Sau khi bị trừ điểm kỷ lục, họ đã tuyên bố giải thể. Đến năm 2024, Caransebes mới được tái sinh và hiện tại, họ chấp nhận thi đấu ở hạng 5 Romania.

Án phạt mà Craiova 1948 đang nhận gây ra nghi ngờ nghiêm trọng về tương lai của họ. Nhiều khả năng CLB này sẽ biến mất trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp châu Âu.