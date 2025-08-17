Nhận định Nantes vs PSG, 1h45 ngày 18/8: Nhà vua dạo chơi

TPO - Nhận định bóng đá Nantes vs PSG, Ligue 1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. PSG khởi động hành trình bảo vệ ngôi vương Ligue 1 bằng chuyến làm khách trên sân của Nantes. Sau khi đăng quang Siêu cúp châu Âu, thầy trò Luis Enrique tràn đầy tự tin hướng tới chiến thắng.

Nantes gây ra nhiều khó khăn cho PSG vào mùa giải trước.

Nhận định trước trận đấu Nantes vs PSG

PSG vừa có khởi đầu ấn tượng cho mùa giải mới khi lần đầu tiên giành Siêu cúp châu Âu. Dù nhập cuộc chệch choạc trước Tottenham và bị dẫn 0-2 tới phút 75, đoàn quân của HLV Luis Enrique vẫn kịp chứng minh đẳng cấp bằng hai bàn gỡ muộn, trước khi đánh bại Spurs 4-3 trên loạt luân lưu. Đây là danh hiệu thứ 4 trong năm 2025, sau Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và Champions League.

Trước đó, PSG vào đến chung kết FIFA Club World Cup nhưng gục ngã trước Chelsea. Dẫu vậy, việc chinh phục thêm Siêu cúp châu Âu giúp đội bóng thủ đô Paris có sự tự tin cao độ trước khi bước vào Ligue 1 2025/26. PSG hướng đến mục tiêu thống trị nước Pháp thêm một lần nữa, và là lần đầu tiên giành 5 chức vô địch Ligue 1 liên tiếp. Mùa trước, họ lên ngôi với khoảng cách 19 điểm so với đội Á quân.

PSG sẽ bắt đầu mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân Beaujoire của Nantes. Thống kê cho thấy PSG chỉ thua 1/41 trận sân khách gần nhất tại Ligue 1, và Nantes cũng chưa một lần giữ sạch lưới trước nhà ĐKVĐ kể từ năm 2006 (29 trận liên tiếp thủng lưới). Tuy vậy, Nantes vẫn biết cách khiến PSG gặp khó. Ở mùa trước, họ cầm hòa đội bóng thủ đô 1-1 trong cả hai lượt trận.

Mặc dù vậy, PSG với sức mạnh vượt trội, phong độ cao và lịch sử đối đầu áp đảo rõ ràng được đánh giá là đội bóng "cửa trên". Nantes từng khiến PSG phải chia điểm ở cả hai lượt trận mùa trước, nhưng với sự biến động lớn về lực lượng và điểm yếu sân nhà, cơ hội để gây sốc là rất thấp. Một khởi đầu suôn sẻ cho thầy trò Luis Enrique gần như đã nằm trong tầm tay.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nantes vs PSG

Trong 10 trận đấu gần nhất, PSG nhận 2 thất bại và giành 8 chiến thắng. Nantes đạt thành tích thắng 2, hòa 3, thua 5.

Trong 10 lần đối đầu gần đây giữa đôi bên, PSG áp đảo với 6 chiến thắng và chỉ nhận 2 thất bại. Hai trận đấu còn lại bất phân thắng bại.

Thông tin lực lượng Nantes vs PSG

PSG không có sự phục vụ của Joao Neves do đang phải thụ án treo giò.

Nantes mất Mayckel Lahdo do chấn thương.

Đội hình dự kiến Nantes vs PSG

Nantes: Lopes; Amian, Awaziem, Radakovic, Cozza; Kwon, Hong, Lepenant, Benhattab, Leroux; Mohamed.

PSG: Chevalier: Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Lee, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Dự đoán tỷ số Nantes 0-2 PSG