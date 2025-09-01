Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Chấp nhận lỗ 65 triệu euro, MU tống khứ Antony thành công

Đặng Lai

TPO - Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, MU đã tống khứ thành công Antony với bản hợp đồng bán đứt anh cho Betis.

antony1b.jpg

Tờ The Athletic khẳng định MU vừa đạt thỏa thuận bán đứt Antony cho Real Betis. Họ chấp nhận lỗ tới 65 triệu euro ở vụ này. Số tiền mà đội bóng thành Manchester thu về chỉ khoảng 25 triệu euro, trong khi CLB này chi tới hơn 90 triệu euro để chiêu mộ Antony từ Ajax hồi hè 2022.

Thời điểm ấy, Antony nhận về vô vàn kỳ vọng. Song anh chỉ để lại nỗi thất vọng. Anh ghi vẻn vẹn 12 bàn thắng sau 96 lần ra sân trên mọi đấu trường cho MU. Phong độ này đã khiến giá trị của Antony bị giảm mạnh.

Rất may là hè 2025, MU đã tìm được đối tác triển vọng để nhượng lại cầu thủ 25 tuổi là Betis. Ban đầu, hai bên gặp trục trặc với các điều khoản tài chính. Nhưng về ngày cuối, MU đã nhượng bộ. Họ chấp nhận bán rẻ với giá 25 triệu euro. MU cài vào điều khoản có quyền hưởng 50% lợi nhuận mà Betis kiếm được nếu chuyển nhượng Antony cho một CLB khác trong tương lai.

antony2.jpg
Antony sẽ sớm hồi sinh trong màu áo Betis?

Và Betis nhanh chóng gật đầu. Thương vụ này về đích cũng nhờ Antony khi tiền đạo người Brazil chấp nhận mất 4 triệu euro. Ban đầu, Antony đòi MU trả cho anh 4 triệu euro tiền lương mà anh bị giảm khi chuyển sang Betis. Song cuối cùng, cầu thủ này đã từ bỏ yêu cầu để thương vụ được tiến hành.

Ngôi sao Brazil sẽ sớm đến Tây Ban Nha để kiểm tra y tế trước khi ký vào bản hợp đồng để chính thức là người của Betis. Nửa mùa trước, Antony đã ghi tới 9 bàn sau 17 trận cho Betis, đạt hiệu suất gấp 4 lần những gì anh từng có ở MU. Chắc chắn Betis cần anh duy trì phong độ này để giúp CLB vượt khó (đá 5 trận nhưng mới giành 5 điểm ở La Liga mùa này).

Đặng Lai
#Man United #Antony #MU #Betis #Ngoại hạng Anh #La Liga #chuyển nhượng MU #Ten Hag

