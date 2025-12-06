Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Leeds vs Liverpool, 0h30 ngày 7/12: Hiểm họa rình rập

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Leeds vs Liverpool, Ngoại hạng Anh 2025/26, lúc 3h00 ngày 7/12 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Với Liverpool ở thời điểm này, từng trận đấu đều có tính chất căng thẳng như chung kết. Làm khách trên sân của Leeds không phải nhiệm vụ dễ dàng cho thầy trò Arne Slot.

dlbeatsnoopcom-3000-i0y2c9adsx.jpg

Nhận định trước trận Leeds vs Liverpool

Liverpool vừa bị Sunderland cầm hòa 1-1 trên sân nhà, qua đó "trở lại mặt đất" sau trận thắng West Ham. Khi Liverpool thắng trên sân West Ham, cổ động viên của họ đã mơ về sự trở lại mạnh mẽ của nhà ĐKVĐ, song mọi thứ sụp đổ quá nhanh. "The Kop" vẫn phải đối diện với thực tại là sự bất ổn và mong manh của họ khi giải đấu đã sắp trôi tới nửa chặng đường.

Liverpool vẫn gặp bất ổn với hàng phòng ngự tệ hại. Các trụ cột của họ như Salah, Gakpo, Mac Allister vẫn chơi tệ. Nếu nhìn vào những điểm sáng để hy vọng, CĐV Liverpool sẽ ít nhiều được động viên tinh thần từ phong độ của Chiesa và Wirtz đang có dấu hiệu hòa nhập với môi trường Ngoại hạng Anh.

Sau 14 vòng, Liverpool đang có 22 điểm, cách top 4 hai điểm. Vị trí đầu bảng đã trôi rất xa tầm tay của Liverpool nhưng top 4 vẫn còn nguyên. Sau 2 trận bất bại, tín hiệu tốt dần trở lại với sân Anfield. Trận làm khách trên sân Leeds sẽ mang tính chất cực kỳ quan trọng với thầy trò Arne Slot khi đây sẽ là 3 điểm quý giá và mang tính thúc đẩy tinh thần rất tốt cho họ.

Thế nhưng, mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trước Leeds không dễ cho Liverpool. Đội bóng mới lên hạng vừa thắng Chelsea 3-1 trên sân nhà. Ở thánh địa của mình, Leeds thắng West Ham, thua Tottenham và hòa Bournemouth trong 3 trận trước đó. Tinh thần của Leeds đang lên cao ở thời điểm này khi họ đã tách khỏi vị trí đua trụ hạng.

dlbeatsnoopcom-3000-xzmw3oku2m.jpg
HLV Slot có mạnh tay để Salah dự bị?

Phong độ, thành tích đối đầu Leeds vs Liverpool

Nếu không thua Leeds, Liverpool có chuỗi 3 trận bất bại, lần đầu tiên kể từ tháng 9. Điều này thể hiện rõ phong độ của nhà vô địch tại Ngoại hạng Anh 2025/26 kém cỏi ra sao. Thầy trò HLV Slot đã thua 5 trận liên tiếp khi làm khách trước West Ham, Man City, Brentford, Chelsea và Crystal Palace. Phong độ tệ hại trên sân khách chính là cơn đau đầu mà HLV Slot không thể tìm ra phương thuốc để cứu vãn.

Mùa 2022/23, Leeds từng tạo địa chấn bằng trận thắng Liverpool trên sân Anfield. Sau đó, Liverpool trả cả nợ lẫn lãi với chiến thắng 6-1 trên sân Elland Road của Leeds. Thành tích đối đầu của Liverpool hoàn toàn áp đảo so với Leeds. Nhưng đêm nay, trật tự có thể bị đảo lộn.

Thông tin lực lượng Leeds vs Liverpool

HLV Slot đang đau đầu với vị trí hậu vệ phải. Frimpong và Leoni chắc chắn vắng mặt vì chấn thương. Joe Gomez được sử dụng gần đây nhưng chơi không quá tốt. Liverpool cần sự trở lại của Bradley để vá vào điểm yếu này. HLV Slot có thể xếp Szoboszlai hoặc Curtis Jones đá hậu vệ phải nhưng đây chỉ là các phương án vá víu tạm thời.

CĐV Liverpool đã kêu gọi HLV Slot trao cơ hội đá chính cho Chiesa. Nếu như Slot một lần dứt khoát về lựa chọn nhân sự, Salah có thể bị đẩy hẳn lên ghế dự bị để nhường chỗ cho Chiesa, người đang chơi tốt và có sự quyết tâm lớn nhất ở hàng ghế dự bị.

screenshot-2025-12-06-at-101809.png
Đội hình dự kiến Leeds vs Liverpool

Dự đoán tỷ số: Leeds 1-1 Liverpool.

Hương Ly
#Leeds #Liverpool #Ngoại hạng Anh #bóng đá #đội bóng #Leeds vs Liverpool #nhận định Leeds vs Liverpool #dự đoán Leeds vs Liverpool #highlight nha #video nha #h1 liverpool #h1 nha

Xem thêm

Cùng chuyên mục