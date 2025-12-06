Nhận định Leeds vs Liverpool, 0h30 ngày 7/12: Hiểm họa rình rập

TPO - Nhận định bóng đá Leeds vs Liverpool, Ngoại hạng Anh 2025/26, lúc 3h00 ngày 7/12 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Với Liverpool ở thời điểm này, từng trận đấu đều có tính chất căng thẳng như chung kết. Làm khách trên sân của Leeds không phải nhiệm vụ dễ dàng cho thầy trò Arne Slot.

Nhận định trước trận Leeds vs Liverpool

Liverpool vừa bị Sunderland cầm hòa 1-1 trên sân nhà, qua đó "trở lại mặt đất" sau trận thắng West Ham. Khi Liverpool thắng trên sân West Ham, cổ động viên của họ đã mơ về sự trở lại mạnh mẽ của nhà ĐKVĐ, song mọi thứ sụp đổ quá nhanh. "The Kop" vẫn phải đối diện với thực tại là sự bất ổn và mong manh của họ khi giải đấu đã sắp trôi tới nửa chặng đường.



Liverpool vẫn gặp bất ổn với hàng phòng ngự tệ hại. Các trụ cột của họ như Salah, Gakpo, Mac Allister vẫn chơi tệ. Nếu nhìn vào những điểm sáng để hy vọng, CĐV Liverpool sẽ ít nhiều được động viên tinh thần từ phong độ của Chiesa và Wirtz đang có dấu hiệu hòa nhập với môi trường Ngoại hạng Anh.

Sau 14 vòng, Liverpool đang có 22 điểm, cách top 4 hai điểm. Vị trí đầu bảng đã trôi rất xa tầm tay của Liverpool nhưng top 4 vẫn còn nguyên. Sau 2 trận bất bại, tín hiệu tốt dần trở lại với sân Anfield. Trận làm khách trên sân Leeds sẽ mang tính chất cực kỳ quan trọng với thầy trò Arne Slot khi đây sẽ là 3 điểm quý giá và mang tính thúc đẩy tinh thần rất tốt cho họ.

Thế nhưng, mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trước Leeds không dễ cho Liverpool. Đội bóng mới lên hạng vừa thắng Chelsea 3-1 trên sân nhà. Ở thánh địa của mình, Leeds thắng West Ham, thua Tottenham và hòa Bournemouth trong 3 trận trước đó. Tinh thần của Leeds đang lên cao ở thời điểm này khi họ đã tách khỏi vị trí đua trụ hạng.

HLV Slot có mạnh tay để Salah dự bị?

Phong độ, thành tích đối đầu Leeds vs Liverpool

Nếu không thua Leeds, Liverpool có chuỗi 3 trận bất bại, lần đầu tiên kể từ tháng 9. Điều này thể hiện rõ phong độ của nhà vô địch tại Ngoại hạng Anh 2025/26 kém cỏi ra sao. Thầy trò HLV Slot đã thua 5 trận liên tiếp khi làm khách trước West Ham, Man City, Brentford, Chelsea và Crystal Palace. Phong độ tệ hại trên sân khách chính là cơn đau đầu mà HLV Slot không thể tìm ra phương thuốc để cứu vãn.

Mùa 2022/23, Leeds từng tạo địa chấn bằng trận thắng Liverpool trên sân Anfield. Sau đó, Liverpool trả cả nợ lẫn lãi với chiến thắng 6-1 trên sân Elland Road của Leeds. Thành tích đối đầu của Liverpool hoàn toàn áp đảo so với Leeds. Nhưng đêm nay, trật tự có thể bị đảo lộn.

Thông tin lực lượng Leeds vs Liverpool

HLV Slot đang đau đầu với vị trí hậu vệ phải. Frimpong và Leoni chắc chắn vắng mặt vì chấn thương. Joe Gomez được sử dụng gần đây nhưng chơi không quá tốt. Liverpool cần sự trở lại của Bradley để vá vào điểm yếu này. HLV Slot có thể xếp Szoboszlai hoặc Curtis Jones đá hậu vệ phải nhưng đây chỉ là các phương án vá víu tạm thời.

CĐV Liverpool đã kêu gọi HLV Slot trao cơ hội đá chính cho Chiesa. Nếu như Slot một lần dứt khoát về lựa chọn nhân sự, Salah có thể bị đẩy hẳn lên ghế dự bị để nhường chỗ cho Chiesa, người đang chơi tốt và có sự quyết tâm lớn nhất ở hàng ghế dự bị.

Đội hình dự kiến Leeds vs Liverpool