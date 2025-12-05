Đội tuyển nữ Việt Nam vùi dập Malaysia với hàng loạt tuyệt phẩm

TPO - Đội tuyển nữ Việt Nam vừa đại thắng Malaysia 7-0 với hàng loạt tình huống dứt điểm đẳng cấp, trong đó có cú hat-trick của Thái Thị Thảo. Như vậy, Việt Nam vượt lên dẫn đầu bảng B nhờ hơn Myanmar về chỉ số phụ.

foul Hết giờ, Việt Nam vùi dập tuyển Malaysia và dẫn đầu bảng B Tỷ số là 7-0 với cú đúp của Hải Yến và cú hat-trick của Thái Thị Thảo. Như vậy, Việt Nam vượt lên dẫn đầu bảng B. report Thúy Hằng dứt điểm 2 lần liên tiếp 90'+3: Sau hàng loạt pha pressing, Việt Nam tạo ra 2 cơ hội tốt và Thúy Hằng có dịp dứt điểm. Song tiền đạo này lại đưa bóng đi quá hiền. time Trận đấu có 5 phút bù giờ report Bóng leo xà ngang Malaysia 90': Sau pha ban bật với Huỳnh Như, Minh Chuyên lướt đi rồi tung ra cú đá từ góc hẹp. Bóng đã leo xà và đi ra ngoài. report Việt Nam tìm kiếm bàn thắng thứ 8 82': Tốc độ trận đấu vẫn được duy trì ở mức cao. Đội tuyển Việt Nam đang tìm kiếm bàn thắng thứ 8 nhưng các pha xẻ nách chưa thực sự chính xác. goal 7-0, Thái Thị Thảo lập hat-trick 78': Sau 2 cú đá búa bổ, lần này Thái Thị Thảo đã ghi bàn từ đánh đầu. Cô băng vào nhận pha tạt bóng từ Minh Chuyên và ghi bàn thắng đơn giản. Đội tuyển Việt Nam có bàn thứ 7 và cả 3 bàn trong hiệp 2 đều từ Thái Thị Thảo. report Không vào 70': Bích Thùy nhận bóng trong vòng cấm và xử lý khá mềm mại. Sau đó cô tung cú đá chân trái. Nhưng thủ môn Malaysia đã chơi chủ động. report Việt Nam vẫn hãm thành liên tục 64': Các cầu thủ áo đỏ không có dấu hiệu hài lòng với tỷ số. Vì vậy mà các pha phối hợp tấn công vẫn liên tiếp được tạo ra. Tuy nhiên, Malaysia đang giữ cự ly tốt. goal Tuyệt vời, thêm một tuyệt phẩm từ Thái Thị Thảo 53': Thái Thị Thảo cho thấy cô có khả năng dứt điểm 1 chạm cực tốt. Tiền vệ này vừa tung ra cú đá 1 chạm thứ 2 ghi bàn. Lần này từ cự ly xa hơn 20 mét. Cú đá này không khác nào một tiền vệ đang chơi bóng ở châu Âu. goal VÀO, tuyển nữ Việt Nam có bàn thứ 5 với siêu phẩm volley của Thái Thị Thảo 48': Từ chấm phạt góc, Minh Chuyên chyền bóng cho Thái Thị Thảo. Tiền vệ này tung cú volley đẳng cấp khiến mành lưới Malaysia rung lên lần thứ 5. substitution Đội tuyển nữ Việt Nam rút Hải Yến và Vạn Sự khỏi sân HLV Mai Đức Chung muốn thử nghiệm tiếp. Đó là lý do ông rút Hải Yến ra khỏi sân. Ngoài ra Vạn Sự cũng ra nghỉ. Thay thế cho họ lần lượt là Thúy Hằng và Minh Chuyên. foul Hiệp 2 bắt đầu 45': Đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn cần thêm bàn thắng, trong khi Malaysia nỗ lực hạn chế thêm số bàn thua. foul Bóng đập xà ngang 45': Thêm một pha sóng gió nữa. Lần này Hải Yến đã không may mắn với cú đánh đầu tìm đúng xà ngang. Sau pha bóng này, hiệp 1 trận đấu cũng khép lại. report Việt Nam suýt có bàn thứ 5 40': Thanh Nhã tung ra cú đá đưa bóng sát sát cột dọc. Sau đó, Nguyễn Thị Hoa đánh đầu ở cự ly thoáng nhưng bóng đi ra ngoài. goal 4-0 cho Việt Nam 33': Hải Yến pressing tốt, lấy bóng rồi tạt vào cho Hải Linh. Tiền vệ này dứt điểm 1 chạm đầy cảm giác làm tung mành lưới. goal 3-0, quá đơn giản cho đội tuyển nữ Việt Nam 25': Chỉ vài phút sau bàn thứ 2, đội tuyển nữ Việt Nam đã có bàn thứ 3 khi Hải Yến đánh đầu dễ dàng. Thủ môn đối phương chỉ biết đứng nhìn. goal VÀO, đội tuyển nữ Việt Nam ghi bàn thứ 2 23': Hải Linh đi bóng khéo léo bên cánh trái và tạt vào. Một lần nữa thủ môn Malaysia mắc sai lầm, để tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. report Nửa hiệp 1 đã trôi qua, đội tuyển nữ Việt Nam chưa có bàn thứ 2 22': Malaysia đã chơi nỗ lực hơn, áp sát hơn khiến đội tuyển nữ Việt Nam không còn dễ dàng như trước. Do vậy, tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về Việt Nam. report Không vào, tỷ số suýt là 2-0 13': Nguyễn Thị Hoa tung ra cú đá căng và hiểm. Thủ môn Malaysia xuất sắc, bóng sau đó bật ra nhưng Hải Yến không thể tạo ra khác biệt. report Việt Nam đang đá nửa sân 8': Sau khi ghi bàn dễ dàng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng. Đội đang đá nửa sân. goal VÀO, đội tuyển nữ Việt Nam mở điểm dễ dàng 3': Ngay ở cú đá đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam đã mở điểm. Thủ môn Malaysia xử lý rất lóng ngóng để bóng bật ra đúng tầm chân của Hải Yến. Tiền đạo này dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. foul Trận đấu bắt đầu 1': Malaysia giao bóng trước. Màn so tài này diễn ra trên sân Chonburi, Thái Lan report 11 cái tên đá chính của Malaysia report Đội tuyển nữ Việt Nam công bố đội hình ra sân Đội tuyển nữ Việt Nam dùng lực lượng không phải mạnh nhất. Những nhân tố như Trúc Hương, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa... được ra sân ngay từ đầu.

Theo phân chia bảng, tuyển nữ Việt Nam sẽ chung bảng Myanmar, Philippines vốn là 2 cái tên sừng sỏ. Ngoài ra là Malaysia. Bảng B thực sự căng thẳng so với bảng A, nơi mà chủ nhà Thái Lan được dự báo là dễ dàng thống trị.

Dù hành trình hứa hẹn gặp nhiều chông gai nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tự tin vượt qua tất cả để chiếm ngôi đầu, qua đó nắm thế chủ động cho giai đoạn knock-out.

Lý do thứ nhất là các cô gái Việt Nam rất có duyên với đấu trường SEA Games. 4 kỳ gần nhất, các cô gái áo đỏ đều đăng quang. Đội đã đối diện với nhiều áp lực cũng như những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Việt Nam vẫn có thể vượt qua để bước lên ngai vàng ở 4 kỳ đại hội gần đây.

Thứ 2 là sự kém duyên của bóng đá nữ Philippines ở đấu trường SEA Games. Dù là đội vô địch ASEAN 2022 nhưng 1 năm sau ở SEA Games 32, Philippines lại không vượt qua vòng bảng. Có lý do để lý giải cho điều này khi đội tuyển nữ Philippines thường mất rất nhiều trụ cột do không được CLB nhả cho SEA Games.

Ví dụ như sự kiện năm nay, Quinley Quezada, Sara Castañeda, Chandler McDaniel, Carleigh Frilles, Katrina Guillou và đặc biệt là ngôi sao số 1 Sarina Bolden phải ngồi ngoài. Đó là lý do Việt Nam tự tin giành 3 điểm trước Philippines.

Thứ 3 là cái dớp của bóng đá nữ Myanmar khi gặp Việt Nam với 3 lần gặp nhau ở đấu trường SEA Games, họ thua cả 3.

Với tất cả những phân tích trên, có thể khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam vẫn được coi là “chị cả” ở bảng B. Và ở trận ra quân, Huỳnh Như và đồng đội sẽ chứng tỏ vị thế ấy bằng một màn vùi dập Malaysia.