Đội tuyển nữ Việt Nam vùi dập Malaysia với hàng loạt tuyệt phẩm

Tỷ số là 7-0 với cú đúp của Hải Yến và cú hat-trick của Thái Thị Thảo. Như vậy, Việt Nam vượt lên dẫn đầu bảng B.
90'+3: Sau hàng loạt pha pressing, Việt Nam tạo ra 2 cơ hội tốt và Thúy Hằng có dịp dứt điểm. Song tiền đạo này lại đưa bóng đi quá hiền.
90': Sau pha ban bật với Huỳnh Như, Minh Chuyên lướt đi rồi tung ra cú đá từ góc hẹp. Bóng đã leo xà và đi ra ngoài.
82': Tốc độ trận đấu vẫn được duy trì ở mức cao. Đội tuyển Việt Nam đang tìm kiếm bàn thắng thứ 8 nhưng các pha xẻ nách chưa thực sự chính xác.
78': Sau 2 cú đá búa bổ, lần này Thái Thị Thảo đã ghi bàn từ đánh đầu. Cô băng vào nhận pha tạt bóng từ Minh Chuyên và ghi bàn thắng đơn giản. Đội tuyển Việt Nam có bàn thứ 7 và cả 3 bàn trong hiệp 2 đều từ Thái Thị Thảo.
70': Bích Thùy nhận bóng trong vòng cấm và xử lý khá mềm mại. Sau đó cô tung cú đá chân trái. Nhưng thủ môn Malaysia đã chơi chủ động.
64': Các cầu thủ áo đỏ không có dấu hiệu hài lòng với tỷ số. Vì vậy mà các pha phối hợp tấn công vẫn liên tiếp được tạo ra. Tuy nhiên, Malaysia đang giữ cự ly tốt.
53': Thái Thị Thảo cho thấy cô có khả năng dứt điểm 1 chạm cực tốt. Tiền vệ này vừa tung ra cú đá 1 chạm thứ 2 ghi bàn. Lần này từ cự ly xa hơn 20 mét. Cú đá này không khác nào một tiền vệ đang chơi bóng ở châu Âu.
48': Từ chấm phạt góc, Minh Chuyên chyền bóng cho Thái Thị Thảo. Tiền vệ này tung cú volley đẳng cấp khiến mành lưới Malaysia rung lên lần thứ 5.
HLV Mai Đức Chung muốn thử nghiệm tiếp. Đó là lý do ông rút Hải Yến ra khỏi sân. Ngoài ra Vạn Sự cũng ra nghỉ. Thay thế cho họ lần lượt là Thúy Hằng và Minh Chuyên.
45': Đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn cần thêm bàn thắng, trong khi Malaysia nỗ lực hạn chế thêm số bàn thua.
45': Thêm một pha sóng gió nữa. Lần này Hải Yến đã không may mắn với cú đánh đầu tìm đúng xà ngang. Sau pha bóng này, hiệp 1 trận đấu cũng khép lại.
40': Thanh Nhã tung ra cú đá đưa bóng sát sát cột dọc. Sau đó, Nguyễn Thị Hoa đánh đầu ở cự ly thoáng nhưng bóng đi ra ngoài.
33': Hải Yến pressing tốt, lấy bóng rồi tạt vào cho Hải Linh. Tiền vệ này dứt điểm 1 chạm đầy cảm giác làm tung mành lưới.
25': Chỉ vài phút sau bàn thứ 2, đội tuyển nữ Việt Nam đã có bàn thứ 3 khi Hải Yến đánh đầu dễ dàng. Thủ môn đối phương chỉ biết đứng nhìn.
23': Hải Linh đi bóng khéo léo bên cánh trái và tạt vào. Một lần nữa thủ môn Malaysia mắc sai lầm, để tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
22': Malaysia đã chơi nỗ lực hơn, áp sát hơn khiến đội tuyển nữ Việt Nam không còn dễ dàng như trước. Do vậy, tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về Việt Nam.
13': Nguyễn Thị Hoa tung ra cú đá căng và hiểm. Thủ môn Malaysia xuất sắc, bóng sau đó bật ra nhưng Hải Yến không thể tạo ra khác biệt.
8': Sau khi ghi bàn dễ dàng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng. Đội đang đá nửa sân.
3': Ngay ở cú đá đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam đã mở điểm. Thủ môn Malaysia xử lý rất lóng ngóng để bóng bật ra đúng tầm chân của Hải Yến. Tiền đạo này dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
1': Malaysia giao bóng trước. Màn so tài này diễn ra trên sân Chonburi, Thái Lan
Đội tuyển nữ Việt Nam dùng lực lượng không phải mạnh nhất. Những nhân tố như Trúc Hương, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa... được ra sân ngay từ đầu.
Theo phân chia bảng, tuyển nữ Việt Nam sẽ chung bảng Myanmar, Philippines vốn là 2 cái tên sừng sỏ. Ngoài ra là Malaysia. Bảng B thực sự căng thẳng so với bảng A, nơi mà chủ nhà Thái Lan được dự báo là dễ dàng thống trị.
Dù hành trình hứa hẹn gặp nhiều chông gai nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tự tin vượt qua tất cả để chiếm ngôi đầu, qua đó nắm thế chủ động cho giai đoạn knock-out.
Lý do thứ nhất là các cô gái Việt Nam rất có duyên với đấu trường SEA Games. 4 kỳ gần nhất, các cô gái áo đỏ đều đăng quang. Đội đã đối diện với nhiều áp lực cũng như những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Việt Nam vẫn có thể vượt qua để bước lên ngai vàng ở 4 kỳ đại hội gần đây.
Thứ 2 là sự kém duyên của bóng đá nữ Philippines ở đấu trường SEA Games. Dù là đội vô địch ASEAN 2022 nhưng 1 năm sau ở SEA Games 32, Philippines lại không vượt qua vòng bảng. Có lý do để lý giải cho điều này khi đội tuyển nữ Philippines thường mất rất nhiều trụ cột do không được CLB nhả cho SEA Games.
Ví dụ như sự kiện năm nay, Quinley Quezada, Sara Castañeda, Chandler McDaniel, Carleigh Frilles, Katrina Guillou và đặc biệt là ngôi sao số 1 Sarina Bolden phải ngồi ngoài. Đó là lý do Việt Nam tự tin giành 3 điểm trước Philippines.
Thứ 3 là cái dớp của bóng đá nữ Myanmar khi gặp Việt Nam với 3 lần gặp nhau ở đấu trường SEA Games, họ thua cả 3.
Với tất cả những phân tích trên, có thể khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam vẫn được coi là “chị cả” ở bảng B. Và ở trận ra quân, Huỳnh Như và đồng đội sẽ chứng tỏ vị thế ấy bằng một màn vùi dập Malaysia.
