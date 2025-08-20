Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HLV Mai Đức Chung hài lòng, HLV tuyển Thái Lan chỉ rõ vấn đề khiến đội nhà thua Việt Nam

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong buổi họp báo sau trận tranh hạng ba giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025, HLV Futoshi Ikeda đã chỉ thẳng vấn đề của đội nhà. Ông cho rằng điểm yếu kinh nghiệm đã khiến tuyển nữ Thái Lan phơi áo trước Việt Nam.

534729302-1088339906830751-5821553479842753872-n.jpg

"Trước hết, tôi xin chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, và họ cần tích lũy kinh nghiệm. Chúng tôi vẫn tồn tại nhiều thiếu sót phải khắc phục", HLV người Nhật Bản thừa nhận.

Trong hơn 3 tháng từ nay tới SEA Games 33, ông Ikeda tin rằng mình sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để mang lại thành công cho bóng đá nữ Thái Lan. "Chúng tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị cho SEA Games. Việc lựa chọn những cầu thủ xuất sắc nhất và nâng cao tiềm năng của đội tuyển là vô cùng quan trọng.

Hiện tại, không chỉ các đội tuyển Đông Nam Á đang tiến bộ, mà bóng đá nữ trên toàn thế giới cũng đang phát triển nhanh chóng. Chúng tôi cần củng cố đội tuyển hết mức có thể. Chúng tôi vẫn còn thời gian để cải thiện. Chúng tôi vẫn cần giải quyết một số vấn đề, và chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể cho đội để đạt được thành công tại SEA Games sắp tới".

w1200.jpg
ĐT nữ Việt Nam đã chơi áp đảo Thái Lan

Bên kia chiến tuyến, HLV Mai Đức Chung thể hiện rõ cảm giác hài lòng. Ông nói: "Tôi hạnh phúc với chiến thắng này, xin cám ơn NHM Hải Phòng và cả nước đã ủng hộ và tiếp sức để đội tuyển thi đấu thăng hoa. Đây là lần thứ 2 chúng ta thắng Thái Lan tại giải. Chúng tôi xin dành tặng chiến thắng hôm nay cho người hâm mộ cả nước trong không khí chào mừng ngày kỷ niệm 19/8 và 2/9”.

Nhân đây, ông cũng chia sẻ về kế hoạch trẻ hóa đội hình, tìm kiếm những tài năng trẻ kế cận cho lứa cầu thủ đã ngoài 30 tuổi của Việt Nam. "Không phải tôi không muốn trẻ hóa đội hình. Tôi đã rất muốn lấy một số cầu thủ U20 lên tuyển đá giải này, nhưng vì đội U20 nữ Việt Nam cũng đang làm nhiệm vụ cùng khoảng thời gian (vòng loại U20 châu Á) nên tôi không thể làm xáo trộn lực lượng”, HLV Mai Đức Chung nói.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Đặng Lai
#ASEAN Cup #ASEAN Cup 2025 #vô địch Đông Nam Á #Nữ Thái Lan #Nữ Việt Nam #bóng đá nữ #Huỳnh Như #Trực tiếp Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan #Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan

