Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam treo thưởng lớn ở SEA Games 33

Thanh Hải Thanh Hải
TPO - Các võ sĩ quyền Anh Việt Nam tham dự SEA Games 33 sẽ được nhận mức thưởng nóng lên đến 1.500 USD, cộng thêm 10 triệu đồng nếu giành huy chương Vàng trên đất Thái Lan.

z7296239337143-f3e801fb603232e4ec1714bb964f0ad2.jpg

Theo kế hoạch của Đoàn Thể thao Việt Nam, đội tuyển quyền Anh sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33 vào ngày 8/12. Đội quyền Anh Việt Nam tham dự SEA Games 33 dưới sự dẫn dắt của các HLV Nguyễn Như Cường, Huỳnh Viết Khánh và Phạm Thanh Hải, hội tụ những gương mặt sáng giá nhất hiện nay, gồm Hà Thị Linh, Võ Thị Kim Ánh, Hoàng Thị Ngọc Mai, Ngô Ngọc Linh Chi, Nguyễn Huyền Trân, Nguyễn Thị Ngọc Trân, Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Linh Phụng, Bùi Phước Tùng, Trần Quang Lộc, Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Đức Ngọc.

Với lực lượng này, đội tuyển đặt mục tiêu giành ít nhất 1 huy chương Vàng tại SEA Games 33. Thái Lan vốn là thế lực thực sự của quyền Anh Đông Nam Á, thế nên tranh chấp thành tích cao ngay tại xứ sở Chùa vàng chắc chắn sẽ rất khó khăn đối với quyền Anh Việt Nam. Tại kỳ SEA Games 32 diễn ra cách đây hai năm tại Campuchia, đội tuyển quyền Anh Việt Nam đã giành được 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

Để động viên tinh thần các tuyển thủ đồng thời khẳng định sự đồng hành của những nhà quản lý ở sự kiện tranh tài quan trọng bậc nhất khu vực, Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam quyết định trao thưởng nóng thành tích thi đấu của các võ sĩ tại đại hội. Mức thưởng được quy định cụ thể, gồm 1.000 USD cho huy chương Vàng, 300 USD cho huy chương Bạc và 5 triệu đồng cho huy chương Đồng.

Ngoài ra, ông Vũ Đức Thịnh, nguyên phụ trách Bộ môn Boxing - Cục Thể dục thể thao Việt Nam, thông báo sẽ thưởng 500 USD cho mỗi vận động viên giành huy chương Vàng; cựu tuyển thủ Trương Đình Hoàng, phụ trách câu lạc bộ TDH Boxing tại thành phố Buôn Mê Thuột, cũng treo thưởng 10 triệu đồng cho mỗi huy chương vàng.

Như vậy, tấm huy chương Vàng quyền Anh có mức thưởng nóng lên đến 1.500 USD và 10 triệu đồng, tổng cộng khoảng 49,5 triệu đồng.

Thanh Hải Thanh Hải
#SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #chủ nhà Thái Lan #chủ nhà SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33

