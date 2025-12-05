Tuyển bóng bàn Việt Nam có màn cọ xát chất lượng với Nga trước thềm SEA Games 33

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Đội tuyển bóng bàn Việt Nam thua Nga với tỷ số 1-3 trong trận đấu tập trước ngày lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33.

1.jpg

Chiều 4/12, tại Trung tâm Thể thao Bộ Công an (Hà Nội), đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã có trận giao hữu quan trọng với tuyển Nga, hoạt động nằm trong chuyến thăm và tập luyện theo lời mời của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.

Dù đối thủ chỉ mang sang đội hình trẻ, các trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi, tốc độ và giàu tính chuyên môn. Hai đội thi đấu theo thể thức đồng đội nam - nữ hỗn hợp gồm bốn nội dung: đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ và đôi nam.

Sau bốn lượt trận quyết liệt, tuyển Nga thắng chung cuộc 3-1. Điểm sáng của đội chủ nhà đến từ Nguyễn Anh Tú, người đánh bại VĐV Nga ở trận đơn nam, mang về chiến thắng duy nhất cho Việt Nam.

HLV trưởng Vũ Văn Trung sử dụng 10 VĐV gồm Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Nguyễn Thị Nga, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc và Mai Hoàng Mỹ Trang. Ban huấn luyện đánh giá loạt trận giao hữu này có chất lượng chuyên môn cao, giúp đội tuyển rà soát điểm mạnh - yếu trước khi bước vào giai đoạn nước rút cho SEA Games 33.

Sau trận đấu, hai đội chụp ảnh lưu niệm, giao lưu và nhận quà từ Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam. Đội tuyển Nga sẽ rời Việt Nam sáng 5/12, trong khi tuyển Việt Nam duy trì tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường sang Thái Lan ngày 10/12.

Môn bóng bàn SEA Games 33 diễn ra từ ngày 12 đến 19/12. Mục tiêu của đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại kỳ Đại hội năm nay là giành 1 HCV, sau khi từng bước lên bục cao nhất ở nội dung đôi nam nữ năm 2023.

Trọng Đạt
