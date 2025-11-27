Đình Bắc ghi bàn quyết định, Công an Hà Nội ngược dòng đánh bại đội bóng Trung Quốc

TPO - Trong thế bị đối thủ dẫn trước, Công an Hà Nội đã lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 2-1 trước Beijing Guoan với pha ghi bàn ở phút bù giờ của tiền đạo đội tuyển U22 Việt Nam Đình Bắc. Kết quả tạo lợi thế đáng kể cho thầy trò HLV Mano Polking ở AFC Champions League Two 2025/26.

foul Hết giờ, CAHN giành thắng lợi quan trọng và giành vé đi tiếp Với chiến thắng 2-1 trước Beijing Guoan, CAHN đã giành vé đi tiếp cùng Macarthur. Lý do vì họ đã hơn Beijing Guoan 3 điểm trong khi lại hơn đối đầu nên ngay cả có san bằng cách biệt về điểm số thì Beijing Guoan vẫn bị loại. red Ẩu đả đã xảy ra 90'+2: Trong pha che bóng của Rogerio, Cao Yongjing đã chơi xấu, sút thẳng vào chân tiền vệ CAHN. Trọng tài tặng anh thẻ đỏ khiến đội khách chỉ còn 10 người. goal VÀOOOOOOO, 2-1 cho CAHN 89': CAHN đã có được điều mình cần. Mauk tạt bóng cho Leo Artur và dù cú đá của tiền đạo này không chính xác thì Đình Bắc đã ập vào đá bồi ghi bàn. report Không vào, Quang Hải suýt lập siêu phẩm 87': Sau khi bóng bật ra, Quang Hải bắt volley đầy nhạy cảm. Bóng hướng về góc xa nhưng thủ môn Beijing Guoan vẫn kịp đẩy bóng, từ chối siêu phẩm của CAHN. report CAHN đang dồn ép Beijing Guoan nghẹt thở 82': Bàn gỡ may mắn đã giúp CAHN hưng phấn trở lại. Họ đang pressing ở khắp mọi khu vực khiến Beijing Guoan gần như đang chịu trận. Tuy nhiên, các chân sút Beijing Guoan vẫn thường thực với khả năng thoát đi nguy hiểm trong khi hàng thủ CAHN đang mỏng nhân sự. goal VÀO, CAHN gỡ hòa khá bất ngờ 76': CAHN không thể ghi bàn thì họ lại được Beijing Guoan tặng quà. Hậu vệ Beijing Guoan phá bóng đập người Mauk và bóng bật vào lưới. report Bóng đập xà ngang CAHN 75': Zhang Yuning lướt đi trước sự chới với của hàng thủ CAHN. Anh không thắng được Nguyễn Filip nhưng khi bóng bật ra, tiền đạo này đã dứt điểm kỹ thuật. May mắn cho CAHN vì bóng đập cột dọc. report Không vào, Artur cứa lòng hiểm hóc 74': Quang Hải tỉa bóng vừa tầm cho Artur. Tiền đạo Brazil đi bóng một nhịp rồi cứa lòng ra góc xa. Dù bị che mắt nhưng thủ môn Beijing Guoan vẫn kịp đẩy ra ngoài. report Sau những phút ép sân dồn dập nhưng chưa có bàn thắng, dường như CAHN đang đuối 71': Sức tấn công của CAHN giảm sút thấy rõ. Không những thế họ còn đối diện nhiều pha mất bóng nguy hiểm. May cho CAHN là Beijing Guoan chưa thể tận dụng. Vị trí của Văn Đô đang gây thất vọng lớn, nhưng HLV Polking chưa thay anh. report May mắn cho CAHN 66': Guga chuyền bóng rất thông minh, đặc Fang Hao vào thế đối mặt thủ môn CAHN. Rất may là chân sút Beijing Guoan lại sút ra ngoài. report Beijing Guoan suýt ghi bàn thứ 2 61': Tận dụng việc CAHN ham tấn công, Beijing Guoan đã phản đòn rất sắc. Serginho đối mặt thủ môn Nguyễn Filip. Rất may cho CAHN là cú chích bóng của anh đi ra ngoài. report Đình Bắc đang đá rất tốt 58': Đình Bắc đón bóng gọn gàng rồi mớm bóng cho Vitao. Nhưng cú đá của tiền vệ Brazil không tốt. Sau tình huống này, Vitao dính chấn thương và rời sân. report CAHN suýt được Beijing Guoan "tặng quà" 55': Một tình huống tương tự pha Nguyễn Filip để thua ở hiệp 1 vừa tái hiện. Hậu vệ Beijing Guoan phá bóng vào người Artur rồi bóng bật ngược trở lại, đập bật cột dọc Beijing Guoan. Thủ môn CLB Trung Quốc chật vật ôm bóng sau tình huống này. report Lại là Đình Bắc tạo sóng gió 50': Đình Bắc đi bóng lắt léo bên cánh trái. Quang Hải ập vào đón đường tạt từ đàn em nhưng anh không đủ sức rướn. report CAHN tạo cơ hội ngay tình huống đầu tiên 46': Xuất phát từ Đình Bắc, CAHN đã gây ra sóng gió lên hàng thủ Beijing Guoan. Artur tạt bóng vào cho Rogerio nhưng cú đá đi chệch cột. Ở tình huống sau đó, Quang Hải có cú sút hiểm song thủ môn Beijing Guoan đã xuất sắc. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': CAHN thay Đình Bắc vào sân. Tiền đạo này xuất hiện thay cho Alan sau khi có dấu hiệu chân sút Brazil bị chấn thương. foul Hiệp 1 kết thúc, Beijing Guoan dẫn CAHN 1-0 Một hiệp đấu thất vọng của CAHN. Họ tấn công không nổi, phòng thủ cũng chẳng xong. Đã vậy, CAHN lại tặng cho đối thủ một bàn thắng khi Nguyễn Filip phá bóng vào chân cầu thủ Beijing Guoan. report CAHN đang mất tuyến giữa 43': Việc không sử dụng mẫu tiền vệ cầm nhịp như Thành Long khiến các cầu thủ CAHN tổ chức tấn công khá tùy tiện. Bóng gần như cứ lên 1/3 cuối sân Beijing Guoan là bị chặn hoặc các cầu thủ CAHN tự chuyền sai, đặc biệt là từ vị trí của Văn Đô. report Không được 38': CAHN bỏ lỡ cơ hội trong pha 5 đấu 4. Artur có bóng nhưng thay vì chuyền sang cánh thoáng hơn, anh lại chọc khe cho Rogerio khiến thủ môn Beijing Guoan dễ dàng ôm gọn. report Beijing Guoan đang áp sát khiến CAHN khó lên bóng 31': Beijing Guoan hiểu được điểm yếu của chủ nhà nên họ đang tích cực khai thác điều này. Beijing Guoan liên tục áp sát khiến các cầu thủ CAHN rất khó chuyền chính xác. report Không vào, CAHN bỏ lỡ cơ hội vàng 27': Leo Artur bình tĩnh thực hiện cú đá penalty nhưng đường bóng đi quá lộ, tạo cơ hội cho thủ môn Guoan bắt gọn. penalty Penalty cho CAHN 25': Hậu vệ Jiang Wenhao bị trọng tài thổi penalty sau khi cố gắng ngăn đường tạt của Văn Đô. Bóng dường như chưa chạm tay Jiang Wenhao nhưng trận đấu không có VAR nên mọi thứ đã được ấn định ngay sau tiếng còi của trọng tài. report Hàng thủ CAHN quá lơi lỏng 21': CAHN tấn công có ý tưởng nhưng ở hàng thủ, họ để lộ ra vô vàn khoảng trống mà chỉ cần 1-2 đường chuyền, Beijing Guoan đã có thể tạo ra sóng gió. Rất may là ở các pha tấn công thoáng đạt vừa qua, Beijing Guoan không ghi bàn. report Hai bên ăn miếng trả miếng 19': Beijing Guoan sẵn sàng tấn công áp đảo khi có cơ hội trong khi CAHN cũng sẵn sàng cho những tình huống phản công. Leo Artur và Alan vừa tạo ra 2 pha sóng gió liên tiếp lên hàng thủ Beijing Guoan. ảnh: CAHN FC goal VÀO, Beijing Guoan ghi bàn và lại là lỗi của Nguyễn Filip 11': Một tình huống không có gì nguy hiểm nhưng CAHN lại thua bàn rất vô duyên. Trong pha áp sát của Beijing Guoan, Nguyễn Filip lúng túng phá bóng vào chân đối thủ, giúp đại diện Trung Quốc mở tỷ số. CAHN thua bàn rất vô duyên. report Beijing Guoan phản đòn cực sắc 7': Một pha phòng ngự hớ hênh của CAHN khi hành lang trái dâng quá cao, để lộ ra khoảng trống mênh mông. Rất may là số 7 của Beijing Guoan đã dứt điểm không tốt. report Bóng đập cột dọc Beijing Guoan 5': Một tình huống phản công cực sắc của CAHN khi Quang Vinh đi bóng dũng mãnh bên cánh trái. Sau đó, bóng đến chân Leo Artur. Ngôi sao Brazil có pha xử lý cực kỳ đẳng cấp, anh cứa lòng từ xa đưa bóng vào cột dọc. Beijing Guoan suýt thua. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình xuất phát của CAHN HLV Polking đặt niềm tin vào Rodrigo. Vitao cũng ra sân từ đầu. Nhìn chung, CAHN sử dụng những quân bài tốt nhất để nghênh chiến Beijing Guoan trong bối cảnh hiện tại.

Một cuộc đối đầu hấp dẫn sẽ diễn ra tại bảng E Champions League Two, nơi Công an Hà Nội tiếp đón Beijing Guoan trên sân Hàng Đẫy. Cả hai đội đều có cùng 5 điểm sau 4 trận, khiến trận đấu này trở nên vô cùng quan trọng cho tham vọng giành vé đi tiếp.

Trong khi CAHN nắm lợi thế sân nhà và đạt phong độ tốt thì Beijing Guoan lại rất tự tin sau những chiến thắng gần đây. Cuộc chiến chiến thuật giữa Mano Polking và Ramiro Amarelle được dự đoán sẽ mang tính quyết định trong trận đấu này.

Hãy chú ý đến Beijing Guoan. Đội bóng này không còn là một tập thể mong manh như khi họ gặp CAHN ở lượt đi nữa. Sau khi thay HLV, Guoan đã thăng tiến đáng kể với 12 bàn thắng trong 5 trận gần nhất. 3 trận vừa qua họ thắng cả 3. Điều này rất ấn tượng và chứng minh sức mạnh tấn công cũng như chiều sâu đội hình của họ.

Fabio Abreu ghi tới 6 bàn ở 3 trận vừa qua

Người nổi bật nhất đội bóng áo xanh là Fabio Abreu. Tiền đạo này đã ghi tới 6 bàn thắng trong 3 lần ra sân gần đây. Bên kia chiến tuyến, CAHN lại mất đi nhân tố số 1 trên mặt trận tấn công: Alan Grafite.

2 đội đều được kỳ vọng sẽ tấn công mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ có nguy cơ để thủng lưới vì hàng thủ thất thường vốn đã là “căn bệnh” của cả 2. Công an Hà Nội có thành tích 3 thắng 2 thua trong 5 trận gần nhất và cả 2 trận thua của họ đều xuất hiện sai lầm phòng ngự. CAHN thường xuyên gặp khó khăn trong việc ngăn chặn các tiền đạo nhanh và những quả tạt cánh từ 2 cánh.

Ở trận gặp Guoan trên đất Trung Quốc, những sai lầm phòng ngự cũng khiến CLB này nhận 2 bàn thua và ra về với trận hòa 2-2 dù họ đá trên chân cả trận.

Phong độ gần đây của Beijing Guoan đúng là đã được cải thiện, nhưng không thể phủ nhận rằng các đối thủ gần đây của họ khá yếu. Những chiến thắng đậm của họ trước Changchun Yatai và Meizhou Hakka đều không bất ngờ vì Changchun Yatai và Meizhou đã xuống hạng từ lâu và không còn động lực chiến đấu. So về tiềm lực và tham vọng, Changchun Yatai và Meizhou không thể sánh với CAHN.