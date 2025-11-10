Nhận định CAHN vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 10/11: Thử thách khó nhằn

TPO - Nhận định bóng đá CAHN vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, vòng 11 LPBank V.League 2025/26, lúc 19h15 ngày 10/11 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thầy trò HLV Mano Polking đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để rút ngắn cách biệt với ngôi đầu bảng, song sẽ phải đối mặt với đội khách đang có phong độ cao và nền tảng thể lực sung mãn hơn.

Nhận định trước trận đấu

Sau hành trình xa xôi trở về từ đấu trường châu lục, Công an Hà Nội (CAHN) sẽ tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 11 V.League 2025/26, trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua ngôi đầu bảng.

Hiện CAHN đang sở hữu phong độ ấn tượng với chuỗi 8 trận bất bại (6 thắng, 2 hòa), mang về 20 điểm và tạm xếp nhì bảng, kém đội dẫn đầu Ninh Bình FC 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn hai trận. Một chiến thắng trước Hà Tĩnh sẽ giúp thầy trò HLV Mano Polking thu hẹp khoảng cách chỉ còn 1 điểm, qua đó tạo thế chủ động trong cuộc đua vô địch giai đoạn lượt đi.

Tuy nhiên, đội chủ nhà không có sự chuẩn bị tốt nhất cả về thể lực lẫn tinh thần. Giữa tuần qua, CAHN phải di chuyển đến Australia để chạm trán Macarthur FC tại AFC Champions League 2, và nhận thất bại 1-2. Hành trình dài, mật độ thi đấu dày đặc cùng nỗi buồn thua trận có thể ảnh hưởng đến trạng thái của các cầu thủ.

Dù vậy, thành tích sân nhà vẫn là điểm tựa lớn của CAHN. Trong 10 trận gần nhất tại Hàng Đẫy trên mọi đấu trường, họ bất bại, thắng 8 và hòa 2. Lối chơi của đội bóng Thủ đô đang đạt độ chín với trục giữa chắc chắn, khả năng kiểm soát bóng ổn định và những nhân tố có thể tạo đột biến. Bộ đôi Quang Hải - Leo Artur đóng vai trò dẫn nhịp và mở khóa hàng thủ đối phương, trong khi tiền đạo Alan là mũi nhọn đáng tin cậy nhờ khả năng chọn vị trí và dứt điểm đa dạng.

Về phía đối diện, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bước vào trận đấu với tâm thế hứng khởi sau hai chiến thắng liên tiếp trước Hà Nội FC và HAGL. Dưới sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Công Mạnh, đội bóng xứ núi Hồng thể hiện phong độ ổn định, kỷ luật và biết cách tận dụng cơ hội. Hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ, còn các nhân tố như Trọng Hoàng, Tấn Tài vẫn cho thấy giá trị kinh nghiệm ở hai hành lang. Phía trên, Atshimene và Onoja là những mắt xích quan trọng trong các pha phản công nhanh, thứ vũ khí từng nhiều lần giúp Hà Tĩnh tạo bất ngờ trước các đối thủ mạnh.

Lịch sử đối đầu cũng mang lại cho đội khách chút tự tin khi ba lần gần nhất hành quân đến Hàng Đẫy tại V.League, Hà Tĩnh đều rời sân với ít nhất một điểm. Cùng với nền tảng thể lực sung mãn hơn do được nghỉ trọn một tuần, đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh được kỳ vọng sẽ khiến CAHN gặp nhiều khó khăn.

Trước một Hà Tĩnh đang “vào phom”, CAHN chắc chắn cần phát huy tối đa lợi thế sân nhà và duy trì cường độ pressing cao ngay từ đầu trận nếu muốn hướng đến trọn vẹn 3 điểm. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho bản lĩnh và chiều sâu đội hình của thầy trò HLV Polking, trong hành trình chinh phục cả hai mặt trận quốc nội và châu lục.

Thông tin lực lượng

Chủ nhà CAHN bị mất Lê Văn Đô vì thẻ đỏ, trong khi Hà Tĩnh có đủ lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Hugo Gomes, Pendant Quang Vinh, Minh Phúc, Quang Hải, Stefan Ingo, Thành Long, Đình Bắc, Văn Đức, Alan. Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Viết Triều, Văn Hạnh, Helerson, Sỹ Hoàng, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Onoja, Lê Viktor, Trung Nguyên, Atshimene.

Dự đoán tỷ số: CAHN 2-1 Hà Tĩnh

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn