Vì sao mức định giá 100 triệu bảng có thể vẫn chưa đúng với Estevao?

TPO - Chỉ sau 10 trận Premier League, giá trị của Estevao đã vọt lên hơn 100 triệu bảng. Tuy nhiên, có thể con số sẽ sớm không phù hợp với tài năng 18 tuổi người Brazil.

Tuần vừa rồi, CIES Football Observatory công bố bảng giá trị các cầu thủ bóng đá và Estevao được định giá ở mức hơn 100 triệu bảng, khiến anh trở thành cầu thủ tuổi teen có giá trị thứ hai sau Lamine Yamal.

Với một số, điều này có thể gây sốc bởi Estevao mới chỉ ra sân 10 trận Premier League kể từ khi chuyển đến Chelsea. Tuy nhiên với những người theo dõi tài năng 18 tuổi đủ nhiều, họ chắc chắn sẽ nói, anh thậm chí vô giá.

Trong chiến thắng 3-0 mới đây của Chelsea trước Wolves, dù Gusto, Joao Pedro và Pedro Neto là những người ghi bàn, còn Garnacho có màn trình diễn đáng khen ngợi với 2 kiến tạo, song Estevao lại nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt từ người hâm mộ. Các CĐV The Blues không ngừng hát vang tên cầu thủ người Brazil kể từ khi anh vào sân thay Liam Delap phút 64.

Estevao đang trở thành ngôi sao được yêu thích nhất của Chelsea.

Sau trận đấu, HLV Enzo Maresca nói rằng người hâm mộ mua vé chính là để xem những cầu thủ như Estevao. Theo chiến lược gia người Italia, bản hợp đồng 38 triệu bảng của Chelsea mang lại sự phấn khích và "chắc chắn là một cầu thủ hàng đầu, một tài năng xuất sắc" để hoàn toàn xứng đáng với mức định giá rất cao.

Ngược dòng thời gian, từ năm 5 tuổi Estevao đã bắt đầu tình yêu bóng đá và thể hiện tài năng trên sân cỏ. Sinh ra tại Franca, một thành phố ở đông bắc tiểu bang Sao Paulo, cậu đã tự tìm đến trường dạy bóng đá và nài nỉ xin gia nhập. Vì quá nhỏ, lẽ ra Estevao bị từ chối, nhưng nhờ HLV kiêm chủ sở hữu của trường Francana lại quen biết ông bố Ivo Goncalves, cậu được chấp thuận.

"Lúc đó Estevao nhỏ đến nỗi trông còn bé hơn quả bóng", HLV Carioca chia sẻ với Telegraph, "Nhưng khi cậu nhóc này chạm vào quả bóng, một điều gì đó đặc biệt đã xảy ra. Cậu ta sinh ra để chơi bóng. Từ bài khởi động đầu tiên, rồi tập kiểm soát bóng, giữ thăng bằng và đến dứt điểm, tất cả đều khác biệt. Cậu bé này là một viên ngọc quý hiếm".

Estevao (giữa, hàng đứng) khi còn chơi cho đội bóng Francana.

Estevao cũng không chỉ tập ở trường. Khả năng kiểm soát bóng điêu luyện của cậu còn được tôi luyện qua vô số buổi tối tập cùng bố, vốn là một thủ môn, đồng thời không ngại lao vào các cuộc đối đầu với những đối thủ to lớn hơn. Vì vậy, Estevao sớm định hình phong cách, là sự kết hợp giữa nghệ thuật và lòng dũng cảm.

Nhờ Estevao, Francana trở nên nổi tiếng. Ai cũng muốn xem anh trình diễn, vậy nên luôn yêu cầu đội của Estevao chơi biểu diễn, mở màn cho các trận đấu quan trọng ở khu vực. Dần dần, mọi người đều đồng ý Estevao ở một đẳng cấp khác so với bạn bè cũng trang lứa.

Tại Copa Difusora 2014, một giải đấu khu vực mà Francana của Estevao tham dự, các phụ huynh thường hét lên từ khán đài, yêu cầu HLV đưa cậu ra ngoài. "Họ cho rằng để Estevao là gian lận, không công bằng với những đứa trẻ khác", HLV Carioca cười nhớ lại. Thật ra ông cũng cảm thấy thế, vậy nên sẽ rút Estevao ra ngoài ra sau khi cậu ghi được 2 hoặc 3 bàn thắng. Nhưng rồi ông bố Goncalves lại đến để phàn nàn, muốn Estevao phải chơi tiếp để trở thành Vua phá lưới.

Estevao được coi là tài năng bóng đá lớn nhất của Brazil sau thời Neymar.

Khi tin đồn về một cậu nhóc siêu tài năng, sở hữu chân trái điêu luyện và được gọi là Messiinho (tức Tiểu Messi), một cuộc cạnh tranh giữa những CLB lớn ở Brazil đã nổ ra. Ban đầu Cruzeiro là đội chiến thắng, song đội bóng này đã để mất Estevao vào tay Palmeiras sau cuộc sụp đổ vì nợ nần và bê bối.

Tại đây, Estevao đã giúp U17 Palmeiras vô địch U17 Quốc gia với chiến thắng 3-0 trước Sao Paulo ở chung kết, và cả 3 bàn đều do công của cầu thủ khi đó mới 15 tuổi. Cũng phải lưu ý thêm, Estevao còn bị gãy ngón chân ở trận bán kết, nhưng nhất quyết phải ra sân. Điều này cho thấy, ngoài tài năng vượt trội, cậu còn sở hữu ý chí khát thắng đáng kinh ngạc.

Cũng năm 15 tuổi, Estevao được đưa vào đội U20. Tuy nhiên chỉ một thời gian sau, Palmeiras nhận thấy sai lầm. Họ điền tên anh vào đội một và trao cho anh trận ra mắt khi mới 16 tuổi 8 tháng. Thêm 6 tháng nữa, Chelsea chấp nhận trả trước 38 triệu bảng trả trước, kèm khoản phụ phí để tổng tiền có thể lên đến 52 triệu, và thành công đưa tài năng lớn nhất Brazil sau Neymar về nước Anh.

Bây giờ, đến lượt người hâm mộ xứ sương mù ngây ngất với tài năng đầy lôi cuốn của Estevao. Và Chelsea có thể xoa tay hài lòng khi "chốt đơn" sớm. Ngôi sao từng chơi trận đầu tiên cho ĐT Brazil ở tuổi 17 + 135 ngày sẽ không ngừng gia tăng giá trị, thậm chí chạm mức 200 triệu bảng nếu tiếp tục tỏa sáng trong màu áo The Blues, sau đó là World Cup 2026.