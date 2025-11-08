Samson buộc Thể Công Viettel chia điểm với PVF-CAND bằng bàn thắng phút bù giờ

TPO - Tiền đạo Hoàng Vũ Samson lập công với pha ghi bàn quân bình tỷ số 2-2 cho PVF-CAND trước Thể Công Viettel ở phút bù giờ 90+3. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu thuộc vòng 10 LPBank V.League 2025/26 giữa hai đội. Kết quả khiến Thể Công Viettel lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Ninh Bình, trong khi PVF-CAND vươn lên vị trí thứ 10 với 8 điểm.

foul Hết giờ: PVF-CAND 2-2 Thể Công Viettel Bàn thắng quý giá của Samson giúp PVF-CAND giữ lại một điểm trên sân nhà. goal VÀO!!! PVF-CAND gỡ hòa 2-2 Phút 90+4: Samson khiến các góc khán đàn sân PVF bùng nổ. Sau quả tạt của Huy Hùng, Samson đã chớp cơ hội cực nhanh với pha đệm bóng. time Hiệp 2 có 6 phút bù giờ substitution Thể Công Viettel thay người Phút 89: Tuấn Phong được đưa vào sân thay Xuân Tiến. report Amarildo vung chân táo bạo Phút 87: Tất cả chững lại trong khoảnh khắc Amarildo vung chân, đưa bóng đi căng nhưng thiếu đôi chút chính xác. report Văn Khang dứt điểm Phút 84: Chỉ một mình Văn Khang thoát xuống ở pha tấn công và lựa chọn duy nhất của tiền vệ này là dứt điểm. Sỹ Huy đã giải nguy cho PVF-CAND. substitution Đội chủ nhà thay 2 người Phút 83: Hoàng Vũ Samson và Huỳnh Công đến vào sân. Đây là hy vọng cuối cùng của Thạch Bảo Khanh trên hàng ghế dự bị. goal VÀO!!! Thể Công Viettel nâng tỷ số 2-1 Phút 80: Văn Khang ghi bàn nâng tỷ số cho đội khách. Văn Khang đã dứt điểm ở vị trí trống trải, đưa bóng xuyên qua chân nhiều cầu thủ. var Tổ VAR tiếp tục vào cuộc: Huy Hùng bị cảnh cáo Phút 78: Trọng tài kiểm tra trực tiếp tình huống phạm lỗi có thể dẫn tới thẻ đỏ của Huy Hùng. Quyết định cuối cùng của trọng tài là rút thẻ vàng cho Huy Hùng. var VAR vào cuộc kiểm tra cú ngã của Văn Khang Phút 76: Trọng tài nghe tư vấn từ tổ VAR. Không có điều chỉnh nào được đưa ra. report Đội khách đòi penalty Phút 75: Văn Khang ngã trong vùng cấm sau pha rê bóng nhưng trọng tài xua tay nói không. HLV Popov đã phản ứng mạnh ở ngoài đường biên. goal VÀO!!! Thể Công gỡ hòa 1-1 Phút 73: Trung vệ Colonna đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho đội khách. Trận đấu trở lại vạch xuất phát. substitution PVF-CAND thay 2 người Phút 66: Lão tướng Huy Hùng vào sân. Antonio cũng được tung vào sân. Bá Đạt và Mpande là 2 cầu thủ phải nhường chỗ. report Wesley thử vận may Phút 64: Ngoại binh của Thể Công thử vận may từ khoảng cách hơn 25m, đường bóng đi căng nhưng không chính xác. 5 phút gần đây, đội khách đã gia tăng áp lực tấn cộng dồn dập lên phần sân PVF-CAND. report Trận đấu gãy vụn Phút 61: Những tình huống nằm sân, phạm lỗi đang khiến trận đấu trên sân PVF bị xé thành nhiều mảnh. Mới nhất, thủ môn Sỹ Huy nằm sân sau khi va chạm với cầu thủ Thể Công, khiến trận đấu dừng lại khi Thể Công vừa tạo ra cơ hội để thúc đẩy tinh thần. report KHÔNG VÀO! Văn Khang bỏ lỡ Phút 60: Danh Trung, Văn Tiến vừa vào sân đã tạo điểm nhấn, tạo cơ hội cho Văn Khang dứt điểm. Song, cú chạm bóng cuối cùng của Văn Khang lại thiếu cảm giác. report Thanh Nhàn sút phạt bất thành Phút 51: Thanh Nhàn bỏ lỡ cơ hội sút phạt ở góc thuận lợi. Đầu hiệp 2, sự chủ động vẫn thuộc về PVF-CAND. substitution Khuất Văn Khang vào sân Phút 46: Sự thay đổi người đầu tiên của HLV Popov nhằm tăng cường khả năng tấn công biên. start Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp một: PVF-CAND 1-0 Thể Công report KHÔNG VÀO! Bóng dội cột PVF-CAND Phút 45+4: Lucao đặt lòng cực ngọt, đánh bại thủ môn PVF-CAND nhưng bóng dội cột nẩy ra ngoài. Đây là pha bóng đáng chú ý nhất của Thể Công từ đầu trận. report Cầu thủ PVF-CAND rời sân bằng cáng Phút 45+2: Anh Quân bên phía PVF-CAND được đưa ra sân bằng cáng. Hiệp một liên tục gãy vụn vì các pha phạm lỗi và nằm sân của cầu thủ 2 đội. time Hiệp một có 3 phút bù giờ report Mpande phá bóng trên vạch vôi Phút 45: Khung thành của PVF-CAND bị đe dọa trong pha đá phạt góc của Thể Công. Trong tình huống lộn xộn, Mpande đã giải nguy cho đội chủ nhà. report Bá Đạt dứt điểm nguy hiểm Phút 37: Cầu thủ PVF-CAND sút từ khoảng cách hơn 25m, khiến khung thành Thể Công bị đe dọa. report PVF-CAND cầm bóng 58% Phút 36: Sau bàn mở tỷ số của PVF-CAND, Thể Công chưa thể áp đặt thế trận để tấn công chủ động. report Armarildo bị đau Phút 35: Ngoại binh PVF-CAND bị đau sau pha va chạm nhưng vẫn tiếp tục thi đấu. report Cú sút đầu tiên của Thể Công Viettel Phút 30: Thủ môn Sỹ Huy trổ tài cứu thua cú sút từ Lucao. Đây là pha dứt điểm đầu tiên của Thể Công ở trận này. report Lucao, Damian Vu bị chia cắt Phút 25: Sau nửa thời gian hiệp một, PVF-CAND đang làm tốt nhiệm vụ chia cắt các tuyến của Thể Công. Hai cầu thủ tấn công của đội khách là Lucao và Damian Vu đang nhận ít bóng, thường xuyên lùi về sâu để tìm cách kết nối với đồng đội tuyến dưới. goal VÀO! PVF-CAND mở tỷ số 1-0 Phút 21: Amarildo ghi bàn từ cú sút nhắm vào góc xa khung thành Thể Công Viettel. Bóng đá chạm chân một cầu thủ Thể Công, đổi hướng khiến thủ môn Văn Việt bị bất ngờ. report Thế trận ru ngủ Phút 12: Nhịp độ trận đấu đang diễn ra rất chậm khi cả PVF-CAND và Thể Công đều chơi thận trọng. Bóng đang tập trung nhiều ở tuyến giữa, lững thững trôi đi khi 2 CLB vẫn bình tĩnh thăm dò đối phương. report Phan Tuấn Tài solo táo bạo Phút 8: Hậu vệ Thể Công Viettel cầm bóng sộc thẳng vào vùng cấm của PVF-CAND. Tuấn Tài vượt qua 2 người. Đến chốt chặn thứ 3, Tuấn Tài bị chặn lại. report PVF-CAND nhập cuộc chủ động Phút 4: Tương tự các trận gần đây, PVF-CAND luôn đẩy cao đội hình tấn công ở những phút đầu. Các học trò của Thạch Bảo Khanh đang dồn bóng nhiều sang biên để tìm cơ hội tạt vào vùng cấm. start Trận đấu bắt đầu Đội chủ nhà giao bóng trước. photo Không khí trên sân PVF trước giờ bóng lăn report PVF-CAND nếm mùi khắc nghiệt V.League Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh đã có khởi đầu như mơ bằng trận thắng SLNA ngay vòng đầu. Kể từ đó, tân binh V.League đi qua chặng đường đầy gian khổ và từ từ rơi xuống vị trí bét bảng. 3 trận gần nhất, PVF-CAND thua Hà Nội, CAHN và Ninh Bình. Lần lượt chạm trán những CLB "máu mặt" ở V.League, PVF-CAND ngay lập tức lộ vấn đề về đẳng cấp khi đặt lên bàn cân với các CLB mạnh nhất giải đấu. report Trận đấu lùi lại một tiếng Fanpage của CLB Bóng đá PVF-CAND thông báo trận đấu lùi lại một tiếng vì đội khách Thể Công Viettel gặp sự cố tắc đường khi di chuyển tới sân. Như vậy, trận thư hùng giữa PVF-CAND và Thể Công diễn ra lúc 19h00. report Cục diện BXH V.League trước vòng 11 PVF-CAND và Thể Công Viettel đang đứng ở 2 thế cực. Đội chủ nhà. PVF-CAND đang xếp bét bảng với 7 điểm và hiệu số thấp hơn các đối thủ. Trong khi đó, Thể Công đang đua vô địch. report Đội hình xuất phát Thể Công Viettel report Đội hình xuất phát PVF-CAND

Trên BXH V.League 2025/26 sau vòng 10, Thể Công đang đứng thứ 3 với 18 điểm. Thầy trò HLV Velizar Popov bước vào mùa giải mới với nhiều biến động, không cần ồn ào nhưng từng vòng đấu trôi qua với họ là bước tiến khá chắc chắn. Lúc này, Thể Công chỉ kém Ninh Bình 6 điểm ở vị trí dẫn đầu và chơi ít hơn đối thủ một trận.

Với PVF-CAND, vẫn là câu chuyện làm cách nào để thoát khỏi nhóm trụ hạng. Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh đang xếp thứ 10, song có cùng 7 điểm với 4 đội còn lại. Ngay ở trận ra quân V.League mùa này, PVF-CAND thắng SLNA. Nhưng kể từ cú chạy đà ấn tượng ấy, tân binh của V.League vẫn mòn mỏi tìm kiếm thêm chiến thắng.

Trận đấu trên sân của PVF-CAND sẽ là cuộc đấu trí cân não giữa 2 HLV Thạch Bảo Khanh và Popov. Với triết lý của 2 HLV, cuộc thư hùng này khó diễn ra theo thế trận hấp dẫn và có nhiều bàn thắng. PVF-CAND là chủ nhà, song sự khác biệt lực lượng không cho phép họ chơi chủ động tấn công. Còn với Thể Công, vẫn là sự thực dụng quen thuộc, ưu tiên đảm bảo không thủng lưới.

Mục tiêu của Thể Công chắc chắn là 3 điểm trọn vẹn. Đối đầu PVF-CAND là cơ hội quá tốt để đội bóng màu áo lính giành trọn vẹn điểm số để tiếp tục cuộc đua vô địch. Còn với PVF-CAND, nỗ lực để giữ lại ít nhất một điểm trên sân nhà vẫn là mục tiêu thiết thực hơn. Tất nhiên, PVF-CAND có thể nhìn lại cách mà Thể Công để thua HAGL để tìm ra những tia hy vọng để khiến đối thủ ôm hận ở thánh địa của mình.

Trận đấu này, 2 CLB có lực lượng mạnh nhất.