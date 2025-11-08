Cái kết đắng cho tuyển thủ Malaysia bị FIFA vạch trần sự thật

TPO - 7 tuyển thủ nhập tịch vướng bê bối làm giả giấy tờ ở tuyển Malaysia đối mặt bi kịch sau phán quyết từ FIFA. Mới nhất, CLB Unionistas de Salamanca thông báo trả Gabriel Palmero về CLB chủ quản.

Palmero gia nhập Unionistas de Salamanca từ CLB CD Tenerife theo bản hợp đồng cho mượn. Sau khi Palmero bị FIFA treo giò một năm, CLB ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha quyết định chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn của hậu vệ sinh năm 2002. Phía trước Palmero là tương lai u ám khi quay về CD Tenerife.

Trước đó, báo chí Malaysia đưa tin CLB America de Cali đang hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Rodrigo Holgado. CLB ở Colombia đã cho phép Holgado rời đội, nghỉ không lương, trong thời gian sang Malaysia giải quyết chuyện cá nhân. Từ phán quyết cuối cùng của FIFA, tương lai của Holgado ở America de Cali không thể xoay chuyển.

Facundo Garces, nhân tố được đánh giá có đẳng cấp cao nhất trong dàn nhập tịch Malaysia, bị CLB Alaves gạch tên khỏi đội hình từ giữa tháng 10. Ngay sau khi bê bối của Malaysia bị FIFA phanh phui, Alaves dứt khoát gạch tên Garces để ban huấn luyện sớm tính toán phương án thay thế.

7 tuyển thủ nhập tịch, từ người hùng Malaysia đến tương lai ảm đạm.

Theo phán quyết từ FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan đến bê bối làm giả giấy tờ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gồm Palmero, Holgado, Garces, Javier Machuca, João Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serran bị cấm thi đấu 12 tháng trên mọi giải đấu chuyên nghiệp. Mỗi cầu thủ sẽ nộp phạt 2.500 franc Thụy Sĩ.

FAM vẫn chưa từ bỏ hy vọng lật ngược thế cờ. Cơ quan quản lý cao nhất của bóng đá Malaysia đang hoàn thiện hồ sơ để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao. FAM vẫn còn thời gian để cứu vãn tình hình nhưng 7 cầu thủ thì không. Tất cả bị đình chỉ thi đấu ngay từ khi FIFA công bố phán quyết và đối diện tương lai bất định khi mùa giải 2025/26 ở lưng chừng.

7 cầu thủ nhập tịch chỉ mới được triệu tập lên tuyển Malaysia ở các đợt hội quân gần đây. Tất cả trở thành một phần của "Hổ Malay" với sự ngạo nghễ, là niềm tin của CĐV Malaysia cho thời kỳ chuyển mình của đội tuyển. Sau trận thắng Việt Nam 4-0, dàn sao nhập tịch Malaysia được CĐV nhà ca ngợi như những người hùng.

Thế nhưng, chính vì nguồn gốc không rõ ràng của 7 cầu thủ, FAM bị phanh phui sự thật và nền bóng đá Malaysia đối diện cơn khủng hoảng lớn chưa từng có. Mâu thuẫn nổ ra từ vụ bê bối, dẫn đến tranh cãi kéo dài suốt một tháng từ CĐV, truyền thông và giới phân tích bóng đá Malaysia. Trang NST của Malaysia thậm chí gọi vụ việc của FAM là đống đổ nát và bóng đá Malaysia phải đứng lên từ nỗi xấu hổ.