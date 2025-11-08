Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Tuchel chấp nhận gọi lại Bellingham và Phil Foden, nhưng Alexander-Arnold và Grealish thì không

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trent Alexander-Arnold và Jack Grealish có lý do để lo lắng khi một lần nữa bị Thomas Tuchel bỏ qua, trong khi Jude Bellingham và Phil Foden tạm thở phào với việc lọt vào danh sách triệu tập cho hai trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2026.

4956880.jpg

Đã có nhiều đồn đoán về mối quan hệ căng thẳng giữa Thomas Tuchel và Jude Bellingham, khi ngôi sao 22 tuổi đã vắng mặt trong những lần triệu tập trước, tương tự Phil Foden. HLV người Đức cũng từng tuyên bố sẽ tiếp tục loại tiền vệ đang khoác áo Real kể cả khi anh sung sức, đồng thời bình luận hành vi của cầu thủ này ở trận giao hữu với Senegal hồi tháng 6 là "ghê tởm".

Tuy nhiên ở danh sách triệu tập cho FIFA Days tháng 11 vừa công bố, Tuchel đã điền tên Bellingham, đồng thời dành cho anh những lời có cánh. "Ban huấn luyện quyết định gạt bỏ Jude ở các lần triệu tập trước và cậu ấy chấp nhận điều đó, sau đó phản ứng bằng các màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhất để chứng minh bản thân xứng đáng", HLV người Đức nói, "Cậu ấy luôn đầy khát khao và quyết tâm, như chúng ta đã thấy ở Real. Bây giờ, hy vọng sẽ là ở đội tuyển Anh".

Cũng theo Tuchel, vị trí tốt nhất dành cho Bellingham là "số 10", bởi kỹ năng phát hiện cơ hội và ghi bàn từ vị trí này. Trong khi đó, ông cho rằng Foden, người cũng được triệu tập đợt này, nên chơi ở vị trí tương tự trong trận đấu với Dortmund mới đây. "Phil nên chơi gần vòng cấm, với vai trò kết hợp giữa số 9 và số 10. Tôi sẽ không coi cậu ấy là một cầu thủ chạy cánh, mà đặt Phil ở vai trò trung tâm", ông chia sẻ.

Trong danh sách, Tuchel còn gây bất ngờ khi trao cơ hội cho Alex Scott, tiền vệ 22 tuổi của Bournemouth, và Adam Wharton, cầu thủ 21 tuổi chơi cho Crystal Palace. Ngoài ra, trái với thông tin sẽ gọi tiền đạo 34 tuổi Danny Welbeck của Brighton và Ollie Watkins của Aston Villa, ông quyết định bỏ qua cả hai. HLV Tam sư lý giải, hiện đội tuyển có rất nhiều lựa chọn trên hàng công, bao gồm Marcus Rashford đang gây ấn tượng tại Barca và nhiều cầu thủ khác có thể đảm nhiệm vai trò số 9 ngoài Harry Kane.

Về cơ bản, danh sách triệu tập lần này bao gồm những cái tên mà Tuchel yêu thích, đồng thời đã được thử lửa và để lại nhiều dấu ấn tích cực. Chính vì thế, Trent Alexander-Arnold và Jack Grealish, hai cái tên bị bỏ rơi một lần nữa, nên lo lắng. Rất có thể cả hai sẽ phải ở nhà trong khi World Cup 2026 diễn ra.

Đội tuyển Anh hiện đã giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau. Hai trận sắp tới gặp Serbia tại Wembley vào ngày 13/11 và chuyến làm khách tới Albania ngày 16/11 chỉ mang tính thủ tục, đồng thời là cơ hội để Tuchel thử nghiệm đội hình.

Thanh Hải
#Lựa chọn đội tuyển Anh #Quan hệ Tuchel và cầu thủ #Chấn thương và loại trừ cầu thủ #Chiến thuật và vị trí cầu thủ #Danh sách triệu tập World Cup 2026 #Chuyển nhượng và nhập tịch cầu thủ #Phân tích chiến lược đội tuyển Anh #Tương lai các cầu thủ trẻ #Ảnh hưởng của huấn luyện viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục