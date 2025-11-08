Tuchel chấp nhận gọi lại Bellingham và Phil Foden, nhưng Alexander-Arnold và Grealish thì không

TPO - Trent Alexander-Arnold và Jack Grealish có lý do để lo lắng khi một lần nữa bị Thomas Tuchel bỏ qua, trong khi Jude Bellingham và Phil Foden tạm thở phào với việc lọt vào danh sách triệu tập cho hai trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2026.

Đã có nhiều đồn đoán về mối quan hệ căng thẳng giữa Thomas Tuchel và Jude Bellingham, khi ngôi sao 22 tuổi đã vắng mặt trong những lần triệu tập trước, tương tự Phil Foden. HLV người Đức cũng từng tuyên bố sẽ tiếp tục loại tiền vệ đang khoác áo Real kể cả khi anh sung sức, đồng thời bình luận hành vi của cầu thủ này ở trận giao hữu với Senegal hồi tháng 6 là "ghê tởm".

Tuy nhiên ở danh sách triệu tập cho FIFA Days tháng 11 vừa công bố, Tuchel đã điền tên Bellingham, đồng thời dành cho anh những lời có cánh. "Ban huấn luyện quyết định gạt bỏ Jude ở các lần triệu tập trước và cậu ấy chấp nhận điều đó, sau đó phản ứng bằng các màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhất để chứng minh bản thân xứng đáng", HLV người Đức nói, "Cậu ấy luôn đầy khát khao và quyết tâm, như chúng ta đã thấy ở Real. Bây giờ, hy vọng sẽ là ở đội tuyển Anh".

Cũng theo Tuchel, vị trí tốt nhất dành cho Bellingham là "số 10", bởi kỹ năng phát hiện cơ hội và ghi bàn từ vị trí này. Trong khi đó, ông cho rằng Foden, người cũng được triệu tập đợt này, nên chơi ở vị trí tương tự trong trận đấu với Dortmund mới đây. "Phil nên chơi gần vòng cấm, với vai trò kết hợp giữa số 9 và số 10. Tôi sẽ không coi cậu ấy là một cầu thủ chạy cánh, mà đặt Phil ở vai trò trung tâm", ông chia sẻ.

Trong danh sách, Tuchel còn gây bất ngờ khi trao cơ hội cho Alex Scott, tiền vệ 22 tuổi của Bournemouth, và Adam Wharton, cầu thủ 21 tuổi chơi cho Crystal Palace. Ngoài ra, trái với thông tin sẽ gọi tiền đạo 34 tuổi Danny Welbeck của Brighton và Ollie Watkins của Aston Villa, ông quyết định bỏ qua cả hai. HLV Tam sư lý giải, hiện đội tuyển có rất nhiều lựa chọn trên hàng công, bao gồm Marcus Rashford đang gây ấn tượng tại Barca và nhiều cầu thủ khác có thể đảm nhiệm vai trò số 9 ngoài Harry Kane.

Về cơ bản, danh sách triệu tập lần này bao gồm những cái tên mà Tuchel yêu thích, đồng thời đã được thử lửa và để lại nhiều dấu ấn tích cực. Chính vì thế, Trent Alexander-Arnold và Jack Grealish, hai cái tên bị bỏ rơi một lần nữa, nên lo lắng. Rất có thể cả hai sẽ phải ở nhà trong khi World Cup 2026 diễn ra.

Đội tuyển Anh hiện đã giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau. Hai trận sắp tới gặp Serbia tại Wembley vào ngày 13/11 và chuyến làm khách tới Albania ngày 16/11 chỉ mang tính thủ tục, đồng thời là cơ hội để Tuchel thử nghiệm đội hình.