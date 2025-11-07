Điều gì giúp Teerasil Dangda trở lại tuyển Thái Lan ở tuổi 37?

TPO - HLV Anthony Hudson dọn đường cho loạt "lão tướng" trở lại sau một giai đoạn bị ông Ishii ghẻ lạnh. Đây là quyết định giúp tân HLV Thái Lan được ca ngợi.

Bộ ba Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen được triệu tập trở lại tuyển Thái Lan, chuẩn bị cho trận giao hữu với Singapore trên sân nhà. Cùng sự hiện diện của Chanathip Songkrasin và một số nhân tố mới nổi bật như Jude Soonsup-Bell, HLV Hudson đã triệu tập đội hình khiến CĐV Thái Lan và truyền thông nước này nức lòng.

Bangkok Post dẫn chia sẻ của HLV Hudson về quyết định triệu tập Dangda: "Về Dangda, tôi gọi cậu ấy trở lại vì cần khả năng săn bàn của Dangda. Chúng tôi cần một cầu thủ có thể giữ được bóng, ghi bàn trong các khoảnh khắc quan trọng".

"Tiếng vỗ tay đã xuất hiện trên mạng, khi những cái tên mà họ chờ đợi đã có ở đó", Siam Sport viết. Trang báo Thái Lan phấn khích viết: "Dangda, Theerathon và Yooyen sắp tái xuất sau một thời gian bị bỏ quên". Siam Sport tiếp tục ủng hộ HLV Hudson khi triệu tập Jude Bell, tài năng trẻ người Anh gốc Thái Lan, trưởng thành từ lò Tottenham và Chelsea.

"Sự xuất hiện của tiền đạo đang thuộc biên chế Grimsby Town là đánh dấu cho kỷ nguyên mới của đội tuyển Thái Lan. LĐBĐ Thái Lan đang nỗ lực tìm kiếm các cầu thủ Thái kiều từ khắp nơi trên thế giới, trở về phục vụ quê hương. Jude Bell đang là niềm hy vọng cho kế hoạch thổi luồng sinh khí mới vào "Voi chiến", Siam Sport bình luận.

Trước đó, các công thần của tuyển Thái Lan như Dangda, Theerathon đã bị HLV Ishii gạch tên. Suốt nửa năm, tuyển Thái Lan vắng bóng Dangda, Theerathon, từng khiến dư luận bóng đá Thái Lan nổi sóng. HLV Ishii đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm ông cần một đội hình với nhiều tuyển thủ đang ở độ tuổi sung mãn và có thể tạo ra giá trị mới cho "Voi chiến".

Bóng đá Thái Lan vừa trải qua một tháng giông bão khi FAT quyết định sa thải HLV Ishii. HLV Ishii mất việc khi đang làm tốt tại tuyển Thái Lan, giúp "Voi chiến" cơ bản hoàn thành mục tiêu ngắn hạn. Tuy nhiên, FAT không còn coi HLV Ishii là lựa chọn phù hợp khi bàn về mục tiêu dài hạn.

Khi FAT công bố bổ nhiệm HLV Hudson, tranh cãi tiếp tục nổ ra. Chiến lược gia Hudson bị hoài nghi về năng lực khi dẫn dắt Thái Lan cho tham vọng cạnh tranh vé dự World Cup 2030. Hành trình của HLV người Anh sẽ bắt đầu từ trận giao hữu với Singapore.