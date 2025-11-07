14 đội tranh tài tại vòng chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025

Vòng chung kết Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc năm 2025 Cúp TV360 diễn ra từ ngày 6- 14/11 quy tụ 14 đội bóng xuất sắc nhất tranh tài.

Ngày 6/11, Vòng chung kết Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc – Cúp TV360 năm 2025 đã chính thức diễn ra. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, các đơn vị đồng hành, tài trợ, cùng đông đảo vận động viên, huấn luyện viên và cổ động viên sinh viên đến từ khắp ba miền Bắc - Trung -Nam.

Đặc biệt, 14 đội bóng rổ nam và nữ xuất sắc nhất cả nước đã có mặt tại lễ khai mạc, mang theo tinh thần quyết tâm và niềm tự hào khi góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc.

Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu khai màn giữa đội chủ nhà Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB), mở màn cho hành trình tranh tài đầy kịch tính của vòng chung kết năm nay.

ĐH Bách Khoa nhập cuộc tốt hơn, dẫn điểm trong đa số thời gian trận đấu nhưng đã bị UEB đã lấy lại lợi thế vào những phút cuối hiệp 4 và trận đấu phải phân định thắng thua bằng hiệp phụ. Chung cuộc, UEB đã có chiến thắng thuyết phục với tỉ số 65-58.

Sau 3 mùa tổ chức, NUC đã khẳng định vị thế là giải bóng rổ sinh viên có quy mô lớn nhất và được mong chờ nhất tại Việt Nam, trở thành biểu tượng cho phong trào thể thao học đường hiện đại, chuyên nghiệp, đầy bản sắc sinh viên. Nhiều đội bóng coi NUC là mục tiêu để tập luyện và thi đấu hàng năm, là sân chơi thể thao học đường thuần tuý, lành mạnh và bổ ích.

Bước sang mùa thứ 4, với slogan “Dẫn đầu cuộc chơi - Lead the Game”, Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc năm 2025 - Cúp TV360 không chỉ tôn vinh kỹ năng và sức mạnh trên sân bóng, mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên dám bứt phá, dám khẳng định mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.