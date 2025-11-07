Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Cựu sao U20 Brazil nhập tịch Indonesia: Phá dớp hay đi vào vết xe đổ?

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ciro Alves có bảng thành tích khá ấn tượng trước khi nhập tịch Indonesia. Song, ở tuổi 36, tiền đạo gốc Brazil dễ đi vào vết xe đổ như nhiều cầu thủ trước đó nhập tịch sau khi tỏa sáng ở giải Indonesia.

ciro-alves.jpg

Theo Bola, Ciro Alves sắp hoàn tất nhập tịch Indonesia. Tiền đạo gốc Brazil sẽ nhập tịch Indonesia theo diện cư trú trên 5 năm tại Indonesia. Truyền thông Indonesia gọi Alves là nhân tố đáng chú ý nhất trong số những cầu thủ sắp đủ điều kiện cống hiến cho đội tuyển nước này, hứa hẹn mang đến sinh khí mới.

Alves từng khoác áo U20 Brazil giành ngôi á quân ở giải U20 World Cup 2009. Chân sút này đã kinh qua 13 CLB từ các giải VĐQG Brazil đến Thái Lan và Indonesia. Hiện tại, Alves khoác áo Malut United và duy trì phong độ khá tốt ở tuổi 36. Mùa giải 2025/26, Alves ghi 4 bàn sau 5 trận ở giải quốc nội Indonesia.

Tiền đạo của Malut United là trường hợp tiếp theo nhập tịch Indonesia từ giải Liga 1. Trước đó, nhiều chân sút đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở giải Indonesia từng nhập tịch, lên tuyển với sự kỳ vọng lớn nhưng không thể hiện được nhiều. Đáng chú ý nhất là trường hợp của IIija Spasojevic.

Spasojevic từng nhiều lần giành Vua phá lưới Liga 1, do đó nhận kỳ vọng rất lớn từ CĐV Indonesia. Tuy nhiên, kể từ ngày lên tuyển, tiền đạo này chỉ khoác áo Indonesia 10 trận, ghi 5 bàn và dần mất hút.

img-20221226-wa0094-1jpg-20221227092049.jpg
lija Spasojevic từng là sự kỳ vọng đến thất vọng của Indonesia.

Sau Spasojevic, Indonesia tiếp tục nhập tịch Alberto Goncalves, Greg Nwokolo và Christian Gonzales. Gonzales là người thể hiện tốt nhất trong những tuyển thủ Indonesia nhập tịch sau khi tỏa sáng ở giải quốc nội, song mọi thứ vẫn chưa bùng nổ.

Chính sách nhập tịch của Indonesia chỉ thật sự phát huy hiệu quả khi Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) mở rộng phạm vi, tìm kiếm các nhân tố chất lượng mang dòng máu lai trên thế giới. Kể từ tháng 9/2024, một loạt cầu thủ gốc Hà Lan được HLV Shin Tae-yong triệu tập, giúp tuyển Indonesia "lột xác" và cạnh tranh quyết liệt cho suất dự World Cup 2026.

Gần đây, Chủ tịch Erick Thohir vạch ra 3 mục tiêu quan trọng về ngắn hạn và dài hạn cho tuyển Indonesia. Về ngắn hạn, Indonesia cần ghi dấu ấn ở Asian Cup 2027, vào top 100 FIFA. Sau đó, đội tuyển xứ vạn đảo hướng đến cơ hội dự World Cup lần đầu tiên vào năm 2030.

Để cụ thể chiến lược đó, Indonesia tiếp tục tìm kiếm, nhập tịch các cầu thủ chất lượng có dòng máu lai, đồng thời tìm thêm nguồn cầu thủ nhập tịch đang chơi ở giải Indonesia. PSSI đang xúc tiến bổ nhiệm HLV mới, đáp ứng đầy đủ các yếu tố quan trọng như am hiểu bóng đá Indonesia, bóng đá châu Á và đủ đẳng cấp để làm việc với các cầu thủ nhập tịch đang chơi ở nước ngoài.

Hương Ly
#Ciro Alves #đội tuyển Indonesia #nhập tịch #bóng đá Indonesia #Brazil #indo vs #tin tức indonesia

