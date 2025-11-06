Thể thao học đường sôi động với giải bóng đá, bóng rổ sinh viên lớn nhất năm

Trong tháng 11 này, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, hàng trăm sinh viên từ khắp 3 miền bắc, trung, nam sẽ hội tụ tham dự 2 giải thể thao lớn nhất năm: Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360 và Giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360.

Hai giải đấu nằm trong hệ thống Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc (NUC) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, Công ty Vietcontent, và Ứng dụng truyền hình giải trí TV360 của Tổng Công ty Viễn thông Viettel.

Sau hơn một tháng thi đấu, vòng loại hai giải đấu đã ghi nhận 230 đội tham dự đến từ hơn 167 trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước, với 355 trận đấu được tổ chức tại 8 địa điểm thi đấu thuộc 3 miền bắc, trung, nam.

Môn bóng rổ, vòng loại có đến 161 đội tham dự vòng loại (113 đội nam, 48 đội nữ) tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, con số cao nhất kể từ khi hệ thống NUC được hình thành năm 2022.

Môn bóng đá, 69 đội tranh tài trong vòng loại được tổ chức tại 3 khu vực với 5 bảng đấu tại miền Bắc (Thành phố Hà Nội, Thái Nguyên), miền Trung (Thành phố Huế) và miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp).

Tháng 11 này, 2 vòng chung kết sẽ khiến Trường Đại học Bách Khoa trở thành điểm đến, chảo lửa của sinh viên toàn quốc. Vòng chung kết giải bóng rổ diễn ra từ ngày 6 đến 14/11, quy tụ 14 đội bóng xuất sắc nhất từ các vòng loại toàn quốc.

Tiếp đó, vòng chung kết giải bóng đá sẽ khởi tranh từ ngày 18 đến 29/11, với sự góp mặt của 16 đội đại diện cho các khu vực cùng đội chủ nhà Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Tổng giá trị giải thưởng của hệ thống năm nay gần 600 triệu đồng, trao cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với khẩu hiệu “Hai giải đấu - Một hệ thống - Một tinh thần sinh viên Việt Nam”, mùa giải 2025 tiếp tục truyền đi thông điệp mạnh mẽ về thế hệ sinh viên khỏe mạnh, năng động, sáng tạo.