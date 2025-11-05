Becamex TPHCM ngược dòng chặn mạch bất bại của Hải Phòng

time Hết giờ! Becamex TPHCM 2-1 Hải Phòng

6 phút bù giờ là không đủ để Hải Phòng lật ngược tình thế. Đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã có một trận đấu hay và bàn thắng mở tỷ số, nhưng Becamex TPHCM lại chơi với quyết tâm đáng khen ngợi, không chỉ gỡ hòa mà còn ngược dòng thành công.

Như vậy, Hải Phòng đã chấm dứt mạch 5 trận bất bại còn thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh kiếm được chiến thắng đầu tiên trên sân nhà và tạm vươn lên vị trí thứ 8.