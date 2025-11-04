Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngôi sao của trận chung kết Champions League 2025 giành giải Cậu bé Vàng

Thanh Hải
TPO - Tối thứ Ba (4/11) tại Piedmont (Italia), Desire Doue của PSG, cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League 2024/25 được vinh danh là Cậu bé Vàng - Cầu thủ U21 xuất sắc nhất châu Âu.

Trong danh sách rút gọn 24 cầu thủ của giải thưởng Cậu bé Vàng 2025 bao gồm nhiều tài năng đình đám, như Estevao của Chelsea, Pau Cubarsi của Barca, bộ ba Arda Guler, Franco Mastantuono, Dean Huijsen của Real và Myles Lewis-Skelly của Arsenal. Tuy nhiên người chiến thắng cuối cùng là Desire Doue, tài năng 20 tuổi người Pháp đang khoác áo PSG.

Mùa 2024/25, với 16 bàn và 16 kiến tạo sau 61 trận đấu, Doue là một trong những nhân tố quan trọng giúp PSG giành cú ăn ba (Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và Champions League). Trong trận chung kết Champions League với Inter Milan, anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận với cú đúp bàn thắng cùng 1 kiến tạo.

Chính nhờ mùa giải nổi bật này, Doue đã đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng Quả bóng Vàng 2025, đồng thời xếp thứ hai ở giải thưởng Kopa Trophy, sau Lamine Yamal. Ở giải thưởng Cậu bé Vàng được sáng lập bởi tờ báo Italia Tuttosport, vì Yamal đã được vinh danh vào năm ngoái nên không được xét duyệt năm nay.

Giải Cậu bé Vàng chỉ dành cho những cầu thủ chưa bước sang tuổi 21 và đang chơi ở một trong 25 giải đấu hàng đầu theo bảng xếp hạng hệ số của UEFA. Để chọn ra người xuất sắc nhất, Ban tổ chức dựa trên Benchmark Index, một công cụ được tạo ra để phân tích dữ liệu cầu thủ, thông qua thời gian thi đấu, hiệu suất cũng như thành tích. Doue là cầu thủ thứ 23 được vinh danh, sau Wayne Rooney, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Yamal và Jude Bellingham, anh trai của Jobe, người cũng nằm trong danh sách rút gọn mùa này.

Lễ trao giải chính thức của Cậu bé Vàng sẽ diễn ra vào ngày 1/12. Doue là cầu thủ PSG thứ hai nhận được giải thưởng cá nhân danh giá sau mùa giải rực rỡ 2024/25. Trước đó như đã biết, Ousmane Dembele đã đoạt Quả bóng Vàng.

Thanh Hải
