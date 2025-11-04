CLB Hà Nội thắng trận đậm nhất dưới thời HLV Harry Kewell

report PVF-CAND bế tắc hoàn toàn

72': Dù đưa vào hàng loạt nhân tố hỗ trợ hàng công nhưng PVF-CAND không thay đổi được thế trận. Họ vẫn rất bế tắc, gần như không tìm được đường vào vòng cấm đối thủ chứ chưa nói gì đến việc ghi bàn.