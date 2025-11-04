CLB Hà Nội thắng trận đậm nhất dưới thời HLV Harry Kewell

5 phút bù giờ không có bất cứ thay đổi nào, PVF-CAND không thể ghi bàn danh dự, chấp nhận thua 0-4 và đứng ở nhóm cuối. Trong khi Hà Nội FC lần đầu tiên ghi tới 4 bàn từ đầu mùa.
90': PVF-CAND không thể lên bóng trong khi Hà Nội FC cũng không quá thiết tha tấn công.
85': Không có gì xảy ra, VAR cho rằng điểm va chạm không nằm trong vòng cấm. PVF-CAND vẫn chưa thể ghi bàn danh dự.
82': Từ một pha xâm nhập vòng cấm, trung vệ PVF-CAND đã băng xuống đẩy bóng qua người Văn Chuẩn. Thủ môn Hà Nội băng ra chậm và cản đối thủ. Nhiều khả năng sẽ có cơ hội ghi bàn cho PVF-CAND.
79': Lại là bàn thắng nữa cho Hà Nội FC. Hoàng Hên mở đường bóng rất vừa tầm ra bên cánh phải để Văn Tùng căng vào. Tuấn Hải dứt điểm đưa bóng vào lưới. 4-0 cho Hà Nội.
72': Dù đưa vào hàng loạt nhân tố hỗ trợ hàng công nhưng PVF-CAND không thay đổi được thế trận. Họ vẫn rất bế tắc, gần như không tìm được đường vào vòng cấm đối thủ chứ chưa nói gì đến việc ghi bàn.
67': Daniel Passira được đồng đội đặt vào thế 1 đối 1 với thủ môn PVF-CAND. Nhưng cú bấm bóng của anh lại đi quá hiền. Lần thứ 3 liên tiếp trong 3 trận tiền đạo này không thể thắng thủ môn ở pha 1 đối 1.
62': PVF-CAND cầm bóng nhiều hơn nhưng hễ lên giữa sân là họ phải chuyền về. Gần như các vị khách vô vọng.
58': Sau khi ghi bàn, đội chủ nhà không còn quá quyết tâm tấn công. Họ đang giữ nhịp độ ở mức vừa phải.
53': Đúng như cảnh báo, đội khách đã thua bàn thứ 3 và vẫn là Hoàng Hên tỏa sáng. Anh miết lòng trong chân trái đưa bóng đi cực hiểm.
50': Không còn cách nào khác, PVF CAND đang phải tràn lên phần sân của Hà Nội để tấn công. Nhưng họ chắc chắn sẽ để lộ ra nhiều khoảng trống để đối thủ phản công.
Một hiệp đấu với tiết tấu nhanh được Hà Nội tạo ra. Họ tung ra tới 9 cú đá, gồm 6 trúng đích và ghi 2 bàn. Đây có lẽ là hiệp đấu hay nhất của Hà Nội FC dưới thời Harry Kewell.
42': Anh Quân băng xuống và chuyền vào vừa tầm, nhưng đồng đội của anh lại đá hụt bóng trước cầu môn. Cơ hội tốt đầu tiên bị PVF-CAND bỏ phí.
38': Từ đường tấn công bị hỏng ăn, PVF-CAND đã mất bóng và bị phản công. Fernando đảo chân bên cánh trái rồi tạt vào như đặt để Hoàng Hên dứt điểm dễ dàng ghi bàn.
32': Công Nhật tạt bóng rất mềm mại để bên trong, Passira lắc đầu. Bóng đi ra ngoài đáng tiếc. Đây đã là cú dứt điểm thứ 5 của Hà Nội FC trong khi PVF-CAND chưa một lần dứt điểm từ đầu trận.
27': Sau bàn thắng bất ngờ, Hà Nội FC đang hưng phấn hơn hẳn. Hoàng Hên vừa liên tiếp làm khổ thủ môn Sỹ Huy với 2 tình huống bắn phá chất lượng.
20’: Từ đường chuyền bên cánh phải, Hà Nội FC đã mở điểm khi Passira đón bóng bật lại từ Fernando rồi dễ dàng đệm lòng tung lưới. Hà Nội FC ghi bàn từ cú đá trúng đích đầu tiên.
18': Hoàng Hên tạt bóng rất khó chịu, đưa bóng lượn về cột xa. Nhưng Fernando chưa kịp chạm bóng.
16': Thế trận chậm rãi, cả 2 đội chưa có bất cứ pha dứt điểm nào được tung ra. Hà Nội FC cố gắng đẩy tiết tấu trận đấu nhanh hơn nhưng họ thường bị lỡ nhịp khi tiến gần vòng cấm.
9': Chơi tốc độ, áp sát quyết liệt nhưng Hà Nội FC còn thiếu những đường phối hợp ăn ý ở nhịp cuối. Do vậy mà họ chưa thực sự khiến hàng thủ PVF-CAND gặp bối rối.
5': Với quyết tâm giành chiến thắng thuyết phục, các cầu thủ Hà Nội FC đang tràn lên phần sân của đối thủ. Họ pressing quyết liệt với quyết tâm khiến đối phương mắc sai lầm.
Văn Quyết trở lại đội hình xuất phát. Hoàng Hên vẫn tiếp tục ra sân trong khi Hai Long và Tuấn Hải không được đăng ký đá chính trận này. Nhìn chung thì các vị trí của Hà Nội FC không có nhiều thay đổi. Bên kia chiến tuyến, PVF-CAND dùng bộ khung quen thuộc.
Nhà cựu vô địch đang duy trì phong độ thất thường trong mùa giải này. Sau 9 vòng đấu, đội bóng đang nằm trong số những đội đứng ở giữa BXH với vẻn vẹn 11 điểm. Đã có những tín hiệu tích cực sau khi HLV Harry Kewell xuất hiện, xét về lối chơi chung.
Nhưng ở những tiểu tiết, CLB này vẫn không thể thực hiện một cách thuần thục dẫn tới kết quả đáng quên. Trước Ninh Bình FC, Hà Nội FC thua từ 2 tình huống chống phạt góc kém. Trước Hà Tĩnh, họ cũng dính bàn thua từ bóng chết. Thậm chí hậu vệ của họ còn lúng túng tự đưa bóng về lưới nhà.
Cũng cần phải nói tới khả năng tận dụng các tình huống của Hà Nội FC. Hàng tiền vệ dồi dào sức sáng tạo của họ đã làm khá tốt khâu làm bóng nhưng trên hàng công, những chân sút như Tuấn Hải, Daniel Passira vẫn ném đi hàng loạt cơ hội. Tuấn Hải đệm bóng ra ngoài ở cự ly rất thoáng ở trận gặp Becamex TPHCM trong khi Passira bỏ lỡ 2 pha đối mặt trước Hà Tĩnh.
Khi mà khoảng cách với nhóm dẫn đầu đang ngày một bị nới rộng, Hà Nội Hiểu hiểu rằng thời gian không chờ đợi họ. Mỗi vòng đấu qua đi là 1 cơ hội và nếu bị bỏ lỡ thì đội bóng thủ đô sẽ càng sớm đi đến kết cục là buông cờ trắng. Chắc chắn, Hà Nội FC hiểu rằng không sớm lấy lại sự ổn định thì giấc mơ vô địch mùa giải này xem như cũng sẽ sớm tan thành mây khói đối với họ.
Trận gặp PVF-CAND hôm nay là một cơ hội như vậy. Vấn đề là đội bóng thủ đô liệu có vượt khó thành công?
