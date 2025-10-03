Nhận định Hà Tĩnh vs PVF-CAND, 18h00 ngày 3/10: Khó bắt nạt khách

TPO - Nhận định bóng đá Hà Tĩnh vs PVF-CAND, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. So với một tập thể thường xuyên thua ở các trận play-off trước kia, PVF-CAND giờ không còn là cái tên dễ bắt nạt với Hà Tĩnh. Hôm nay đội bóng miền Trung sẽ đối diện với nhiều thách thức.

Nhận định trước trận đấu Hà Tĩnh vs PVF-CAND

Tập thể lỳ lợm của Hà Tĩnh phần nào đã đánh mất hình ảnh ở mùa giải này. Sau 5 trận đấu, họ đã thua tới 2. Đội bóng này chỉ giành được 7 điểm với trung bình 1,4 điểm mỗi trận. Họ chứng kiến hiệu số bàn thắng thua là âm (4-6). So với mùa trước khi hiệu số của Hà Tĩnh là 24-20, người hâm mộ có thể phần nào cho thấy sự sa sút ở mặt trận phòng ngự của đội bóng này.

2 trận thua dễ dàng trước Thể Công Viettel và Ninh Bình chỉ ra rằng so với thời HLV Thành Công, Hà Tĩnh bây giờ đã thiếu đi rất nhiều sự gai góc, lì lợm. Ở mặt trận tấn công, họ cũng không thực sự mang tới nhiều tín hiệu tích cực. Trong 2 chiến thắng của đội bóng này, họ đều thắng tối thiểu.

Bên kia chiến tuyến, thành tích của PVF-CAND không nổi bật nhiều. Điểm số của đội bóng này còn thua Hà Tĩnh. Nhưng nên nhớ, PVF-CAND mới chân ướt chân ráo lên hạng. Đội bóng chưa có được sự ăn khớp và kinh nghiệm dày dạn ở cấp độ cao nhất như Hà Tĩnh.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hà Tĩnh vs PVF-CAND

Bù lại, tinh thần chiến đấu là điểm mạnh của PVF-CAND. Họ đã chứng tỏ điều đó khi đánh bại SLNA. Sau đó, họ cũng khiến Hải Phòng và Nam Định phải rất vất vả mới giành chiến thắng.

Điểm yếu lớn nhất của PVF-CAND có lẽ là sự lạnh lùng cần thiết để tận dụng những cơ hội. Trước SHB Đà Nẵng và HAGL trên sân nhà, PVF-CAND chỉ có thể giành thêm 2 điểm trong thế trận mà họ dồn ép nhưng lại vô duyên trước vòng cấm. Các cơ hội lớn đã xuất hiện, nhưng tất cả đều không thể được tận dụng. Khi thì các chân sút dứt điểm quá hiền, lúc những đường chuyền đoạn cuối của họ lại lạc nhịp.

Đó là lý do những Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Amarildo chưa thể có được kết quả tối ưu dù hầu như các trận đấu, thế trận mà họ tạo ra là rất ổn. Hôm nay, trước Hà Tĩnh được đánh giá nhỉnh hơn, nếu nắn nót căn chỉnh khâu ghi bàn thì PVF-CAND hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ.