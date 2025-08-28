Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Thanh Hóa lại thua, cựu trợ lý ở đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik nói lời xin lỗi

Đặng Lai

TPO - Trong trận đấu vào tối 27/8, Thanh Hóa lại một lần nữa thất bại. Trận thua 0-1 trước Hà Tĩnh khiến HLV Choi Won-kwon phải nói lời xin lỗi.

thanh-hoa-1.jpg
HLV Choi Won-kwon hẳn đang cảm thấy áp lực sau hàng loạt trận không thắng

Thanh Hóa đã kéo dài chuỗi trận không thắng từ đầu mùa lên con số 3 và CLB này tiếp tục an vị ở đáy BXH. So với thảm bại 0-4 trước Ninh Bình FC ở vòng 2 LPBank V.League 1-2025/26, lần này Thanh Hóa đã thể hiện tốt hơn với một thế trận tấn công có ý tưởng.

Họ đã tạo ra vài cơ hội. Tuy nhiên, khâu kết thúc kém khiến CLB này phải trả giá. Trong khi đó, họ lại mắc sai lầm ở phòng ngự với tình huống nhận bàn thua phút 44. Rimario không kèm chặt Atshimene, giúp tiền đạo Hà Tĩnh thoải mái dứt điểm đưa bóng đập cột dọc đi vào lưới.

Bàn thắng này là khác biệt duy nhất giữa hai đội. Thanh Hóa thua trận thứ 2 liên tiếp và lần thứ 2 liên tiếp không thể ghi bàn. Kết quả ấy ghìm chân họ ở đáy BXH.

thanh-hoa-2.jpg
Đá 3 trận Thanh Hóa mới có 1 điểm

Ông HLV Choi Won-kwon hẳn đang cảm thấy áp lực lớn dần sau hàng loạt kết quả đáng quên. Sau trận, ông đã nói lời xin lỗi NHM đội nhà. “Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới NHM, xin lỗi tới những người đã đến sân cổ vũ cho Thanh Hóa vì chúng tôi đã không thể giành được chiến thắng”, HLV Choi Won-kwon nói.

Theo vị cựu trợ lý của HLV Kim Sang-sik ở ĐT Việt Nam, vấn đề mà các cầu thủ Thanh Hóa gặp phải là thể trạng không tốt. “Hiện tại, thể trạng của các cầu thủ là không tốt. Và chúng tôi cần thêm nhiều thời gian để làm quen cũng như có những điều chỉnh hợp lý về chiến thuật để có thể hướng đến kết quả tốt hơn”, HLV người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Ông cũng thừa nhận việc Rimario chưa thi đấu đạt yêu cầu là do chưa có được cảm giác bóng tốt nhất sau thời gian dài trị thương. HLV Choi Won-kwon nhấn mạnh: "Rimario là tiền đạo thường xuyên đạt phong độ tốt trong những năm gần đây. Cậu ấy có khát vọng lớn và đã có nhiều đóng góp lớn cho các CLB mà cậu ấy gắn bó. Nhưng bây giờ, Rimario vẫn cần thêm thời gian và tôi sẽ trao cơ hội để cậu ấy có thể tìm kiếm vị trí thi đấu tốt nhất".

Đặng Lai
