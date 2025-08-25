Việt Hùng Thanh Hóa lên ngôi vô địch giải bóng đá U9 toàn quốc

Với chiến thắng 2-1 trước U9 Văn Tâm Đồng Nai ở trận chung kết, Việt Hùng Thanh Hóa lên ngôi vô địch giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2025.

Chiều 25/8, tại nhà thi đấu thể thao Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) đã diễn ra Lễ bế mạc, trận chung kết và Lễ trao giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2025.

Trận chung kết diễn ra sôi nổi và kịch tính.

Trận chung kết giữa U9 Việt Hùng Thanh Hóa và U9 Văn Tâm Đồng Nai đã diễn ra vô cùng sôi động và hấp dẫn.

Trải qua 40 phút thi đấu đầy hào hứng và gay cấn, U9 Việt Hùng Thanh Hóa đã chiến thắng U9 Văn Tâm Đồng Nai với tỷ số 2-1, để lên ngôi vô địch. Đây cũng là lần đầu tiên U9 Việt Hùng Thanh Hóa giành chức vô địch tại giải đấu.

Đội U9 Việt Hùng Thanh Hoá xuất sắc giành cup vô địch tại giải đấu.

Tại chương trình, hoà cùng không khí tưng bừng Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã trân trọng gửi tặng Công ty Ô tô Toyota Việt Nam - Nhà tài trợ chính của Giải một ấn phẩm đặc biệt của toà soạn, mừng sự kiện ý nghĩa trên.

Năm 2025 cũng là năm Kỷ niệm 30 năm thành lập Toyota tại Việt Nam. Biết đến sự kiện đặc biệt này của công ty, các bạn nhỏ thiếu nhi Việt Nam đã dành tặng món quà - một tình cảm ý nghĩa gửi gắm lời chúc mừng tới công ty bằng một bức tranh khổ lớn được tập thể các em học sinh Hà Nội vẽ trong gần 2 tháng qua. Tại Lễ bế mạc các, các cầu thủ U9 đã đại diện cho Thiếu nhi Việt Nam gửi tặng bức tranh này tới công ty Ô tô Toyota Việt Nam.

Dưới đây là giải thưởng trao cho các đội bóng và cầu thủ tại Lễ trao giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2025.

Giải tập thể:

Giải Nhất: Đội Việt Hùng Thanh Hoá

Giải Nhì: Đội Văn Tâm Đồng Nai

02 Giải Ba: Đội Sông Lam Nghệ An, đội CLB Hà Nội

Giải Phong cách Cup Toyota: Đội Văn Tâm Đồng Nai

Giải Phong cách Cup Động Lực: Đội CLB Hà Nội

Giải cá nhân:

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Cao Đăng Khôi - số 9 đội bóng Thuận An Bình Dương

Thủ môn xuất sắc nhất: Hà Sơn Bình - Số 6 đội bóng Việt Hùng Thanh Hoá

Top 10 cầu thủ tiêu biểu của giải đấu

10 cầu thủ tiêu biểu: