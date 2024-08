Gia Bảo Hải Dương đăng quang ngôi vô địch Giải U9 toàn quốc

TPO - Chiều 25/8, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Giải U9 toàn quốc Toyota Cup 2024 đã chính thức khép lại với trận chung kết đầy kịch tính giữa U9 Gia Bảo Hải Dương và U9 Sông Lam Nghệ An.

Đây được xem là trận chung kết trong mơ mà khán giả cả nước trông đợi bởi cả 2 đã có những màn trình diễn rất thuyết phục kể từ đầu giải. Bước vào trận đấu, cả 2 đã chứng minh vì sao mình có mặt ở trận chung kết. Các pha bóng diễn ra với chất lượng chuyên môn cao và sự máu lửa, quyết liệt trong từng tình huống khiến khán giả nhiều phen nín thở. Cả 2 đã liên tiếp tạo ra các cơ hội về phía khung thành của nhau song vận may vẫn chưa đồng hành.

U9 Gia Bảo Hải Dương là những người nhập cuộc tốt hơn với không ít những tình huống ăn bàn mười mươi. Tuy vậy, người gác đền của đội bóng trẻ Sông Lam Nghệ An đã chơi xuất thần để khước từ bàn thắng cho U9 Gia Bảo Hải Dương. Mũi nhọn An Hưng bên U9 Sông Lam Nghệ An cũng đôi lần khuấy đảo hàng phòng ngự của đối thủ nhưng không một lần đánh bại được thủ thành Đức Anh.

Thế trận cân bằng, nảy lửa tiếp tục được duy trì trong hiệp 2 nhưng đại diện của Hải Dương đã tìm được thứ mình cần. Phút 12, trong một pha phản công thần tốc, thủ thành Phúc Cương buộc phải phạm lỗi với Hoàng Tiến trong vòng cấm địa. Trên chấm penalty, Đức Tiến dứt điểm lạnh lùng đưa đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Hùng Hoàng vươn lên dẫn trước 1-0.

Bị dẫn bàn, U9 Sông Lam Nghệ An buộc phải dâng cao đội hình chơi tấn công. Nhưng khi Đức Anh vẫn đứng vững trong khung gỗ thì Đức Tiến một lần nữa “nổ súng” ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà. Phút 39, từ một pha dứt điểm ở góc hẹp của cầu thủ số 6, bóng đã chạm nhẹ vào chân hậu vệ của U9 Sông Lam Nghệ An rồi bay thẳng vào lưới.

Chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 đã đưa U9 Gia Bảo Hải Dương đăng quang ngôi vô địch ngay trong lần đầu tiên tham gia.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao Cúp vô địch cho U9 Gia Bảo Hải Dương, hạng nhì cho U9 Sông Lam Nghệ An, giải 3 cho 2 đội U9 TP. Hồ Chí Minh và U9 câu lạc bộ bóng đá Hà Nội.

Ở giải thưởng cá nhân, cầu thủ Phạm Năng Trường Anh (U9 Gia Bảo Hải Dương) giành giải cầu thủ xuất sắc nhất giải, Trần Đỗ Khánh An (U9 Gia Bảo Hải Dương) giành giải thủ môn xuất sắc nhất và Dương Trọng Đại (U9 CLB Hà Nội) giành giải vua phá lưới.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức cũng đã trao hàng chục suất quà cho các em học sinh đang sinh sống tại Làng trẻ em SOS Pleiku.