Xác định 8 đội bóng vào tứ kết giải U9 toàn quốc

Ngày 16/8, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh diễn ra lượt trận cuối của vòng bảng giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2023 nhằm xác định 8 đội giành quyền tham dự vòng tứ kết.

Do tính chất cạnh tranh trực tiếp nên các trận đấu đều diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, kịch tính đến những giây cuối cùng.

Kết quả chung cuộc của các trận đấu diễn ra ngày 16/8: KN Bình Phước – CLB BĐ Hà Nội (2- 0); Kelme Quảng Ninh – Kon Tum (1- 3); Việt Hùng Thanh Hóa – Đắk Nông (5-0); Hải Phòng – Văn Tâm Đồng Nai (1- 4); PSFC Gia Lai – Phú Thọ (3- 0); Thuận An Bình Dương – H.Y.S Hà Nội (0- 2); T&T Bắc Giang – Sông Lam Nghệ An (0- 2); Bắc Ninh – Luxcom Ngọc Hùng (3- 3).

Như vậy sau 3 lượt đấu (vòng loại) đã xác định được 8 cái tên xuất sắc nhất ở 4 bảng đấu lọt vào tứ kết: Cụ thể ở bảng A, Sông Lam Nghệ An (Nhất), Bắc Ninh (Nhì); Bảng B đội H.Y.S Hà Nội (Nhất), Thuận An Bình Dương (Nhì); Nhất bảng C là CLB Bóng đá Hà Nội, đội Kon Tum (Nhì); Bảng D, Văn Tâm Đồng Nai (Nhất), Việt Hùng Thanh Hóa (Nhì).

Ngày 18/8, các trận tứ kết của giải bắt được diễn ra từ 14h đến 17 giờ tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh. Trận tứ kết 1 diễn ra lúc 14h là cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An (Nhất bảng A) và Kon Tum (Nhì bảng C); trận tứ kết 2 diễn ra lúc 15h giữa H.Y.S Hà Nội (Nhất bảng B) - Việt Hùng Thanh Hóa (Nhì bảng D).

Đội chủ nhà Bắc Ninh (Nhì bảng A) sẽ thi đấu trận tứ kết 3 lúc 16h với CLB BĐ Hà Nội (Nhất bảng C); trận tứ kết cuối cùng giữa Văn Tâm Đồng Nai (Nhất bảng D) với Thuận An Bình Dương (Nhì bảng B) sẽ diễn ra lúc 17h.

Đội thắng sẽ giành vé vào chơi bán kết ngày 20/8, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh.