Cứu hộ nhiều du khách tắm vùng nước xoáy nguy hiểm ở biển Sầm Sơn

TPO - Nhiều du khách đến biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hoá) tắm ở vùng sóng biển nguy hiểm, hoặc bị sóng cuốn ra xa, đã được lực lượng cứu hộ kịp thời hỗ trợ đưa vào bờ.

Ngày 30/4, trao đổi với báo Tiền Phong, ông Bùi Quốc Đạt - Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lực lượng cứu hộ đã hỗ trợ nhiều du khách tắm biển ở vùng biển có dòng nước xoáy nguy hiểm hoặc bị sóng cuốn ra xa, khi tắm ở biển Sầm Sơn.

"Lực lượng cứu hộ được bố trí ở các vị trí cao để quan sát, cùng với thiết bị giám sát an toàn khác trên biển. Mỗi khi phát hiện du khách tắm ở vùng có dòng nước xoáy hoặc bị sóng đẩy ra xa, tuỳ từng mức độ nguy hiểm mà lực lượng cứu hộ trực tiếp bơi, quăng phao hoặc vận hành thiết bị cứu hộ, đưa du khách vào bờ. Những ngày vừa qua, hàng chục du khách rơi vào các tình huống trên đã được hỗ trợ đưa vào bờ an toàn. Đây là công việc thường ngày của lực lượng cứu hộ để đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển ở Sầm Sơn", ông Bùi Quốc Đạt thông tin.

Theo ông Dương Đức Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa thành phố Sầm Sơn (phụ trách đội cứu hộ biển), để đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển, thành phố Sầm Sơn huy động 55 thành viên tham gia đội cứu hộ, cấp cứu tại bãi biển. Trong đó, có 1 lái xe cứu thương, 4 nhân viên y tế, 50 thành viên còn lại được phân công đứng dọc bãi biển để nhắc nhở, cảnh báo du khách không ra xa tắm. Riêng giờ cao điểm, 50 người trong đội cứu hộ dọc bãi biển phải trực cả buổi để đảm bảo cho du khách.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, trong những ngày lễ vừa qua, thời tiết nắng nóng, rất đông du khách đổ về biển Sầm Sơn tắm mát, giải nhiệt. Dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, địa phương này sẽ đón khoảng 905.000 lượt khách.