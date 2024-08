28 đội bóng tranh tài ở giải bóng đá U9 toàn quốc 2024

Giải bóng đá U9 là giải đấu dành cho lứa tuổi nhỏ nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp.

Chiều 11/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo, họp chuyên môn và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2024.

Năm 2024 là năm thứ 4 giải đấu được tổ chức, từ ngày 10 đến 26/8 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai với sự góp mặt của 28 đội bóng gồm: Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Công An Hà Nội, H.Y.S Hà Nội, Luxury Hạ Long Quảng Ninh, Gia Bảo Hải Dương, Hưng Yên, Việt Hùng Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, T&T VSH, Quảng Trị, SHB Đà Nẵng, Thuận An Bình Dương, AP-SKILL Khánh Hòa, Khuyến Nông Bình Phước, Đắk Nông, Kon Tum, TP. Hồ Chí Minh, Gocobay Ngọc Hùng, Văn Tâm Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Liên đoàn Bóng đá TP. Hồ Chí Minh, Thọ Lộc Kon Tum, PSFC Gia Lai và Gia Lai.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng - Phó trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh: “Giải năm nay có số lượng đội bóng tham gia đông đảo nhất chứng tỏ sự quan tâm của các địa phương đến bóng đá trẻ. Giải không chỉ là sân chơi giúp các em giao lưu, cọ xát mà còn góp phần ươm mầm những tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam”.

Sau khi bốc thăm, Ban tổ chức đã xác định được 7 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 2 đội xuất sắc nhất mỗi bảng cùng 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất để vào vòng 16 đội.

Theo đó, các cầu thủ U9 Gia Lai nằm ở bảng A cùng với các đội bóng Luxury Hạ Long Quảng Ninh, Tuyên Quang và Liên đoàn Bóng đá TP. Hồ Chí Minh. Trận đấu khai mạc giữa đội chủ nhà Gia Lai và đội Liên đoàn Bóng đá TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào chiều 12/8.