Ông Kim Sang-sik gọi hàng loạt tân binh, Nguyễn Xuân Son và Văn Hậu chưa hẹn ngày trở lại

TPO - Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức là 2 gương mặt trụ cột bên cạnh hàng loạt nhân tố mới được HLV Kim Sang-sik gọi vào đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Ảnh chụp Màn hình 2025-06-11 lúc 06.47.10.png

Bộ khung chính của đội tuyển Việt Nam, ngoài Hoàng Đức và Quang Hải, còn có sự trở lại của Doãn Ngọc Tân (Đông Á Thanh Hoá), gương mặt từng chơi ấn tượng ở ASEAN Cup 2024.

Ở hàng hậu vệ, trung vệ Đỗ Duy Mạnh và Thành Chung (CLB Hà Nội) vẫn góp mặt bên cạnh Văn Vĩ (Nam Định) hay Cao Pendant Quang Vinh (CAHN)...Hàng tiền đạo, HLV Kim Sang-sik chỉ gọi 3 cầu thủ gồm Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh và Phạm Gia Hưng.

Đây là đợt tập trung nhằm chuẩn bị cho Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đáng chú ý, nhà cầm quân Hàn Quốc gọi khá nhiều gương mặt mới như Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (CA TP.HCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Thép Xanh Nam Định), tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình).

danhsach-dtvn-dot3-2025.png

Hai gương mặt nhận nhiều chờ đợi nhưng đã lâu chưa lên tuyển vì chấn thương là tiền đạo Nguyễn Xuân Son và hậu vệ Đoàn Văn Hậu vẫn chưa có tên.

Theo kế hoạch, ngày 29/8 tới đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội để rèn quân. Do HLV Kim Sang-sik bận dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự Vòng loại U23 châu Á 2026 tại Việt Trì (Phú Thọ), đội tuyển Việt Nam sẽ tập dưới sự chỉ đạo của trợ lý Đinh Hồng Vinh.

Đội sẽ có 2 trận đấu giao hữu với CAHN ngày 4/9 và Thép Xanh Nam Định ngày 7/9.

Tiểu Phùng
#Đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Xuân Son #Đoàn Văn Hậu #U23 Việt Nam

