Nhận định PVF-CAND vs HAGL, 18h00 ngày 27/9: Sao trẻ đọ tài

TPO - Nhận định bóng đá PVF-CAND vs HAGL, vòng 5 LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. HAGL và PVF-CAND sẽ gặp nhau trong một trận đấu mà cả 2 có nhiều điểm chung. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng đội chủ nhà được đánh giá cao hơn các vị khách.

Nhận định trước trận đấu PVF-CAND vs HAGL

Điểm chung của HAGL và PVF-CAND là tư tưởng vận hành. Cả 2 đội bóng đều xây dựng lực lượng dựa trên lứa cầu thủ trẻ, những người được rèn rũa từ rất sớm. Nhưng phải thừa nhận rằng nếu như dàn cầu thủ trẻ của PVF-CAND chững chạc, trưởng thành vượt bậc và đã có nhiều năm gắn bó thì những tài năng trong tay HAGL đang phải gồng gánh áp lực quá lớn trong khi họ chưa có nhiều cơ hội cọ xát cũng như thi đấu với nhau.

Hè vừa qua, CLB phố núi chia tay hàng loạt trụ cột, những người cuối cùng trong thế hệ tài năng của họ như Quang Nho, Ngọc Quang hay Minh Vương ra đi khiến HAGL gặp khó. Họ quyết tâm đôn một loạt gương mặt trẻ lên đội 1. Đây là các cầu thủ đã được gửi đi cọ xát ở những đội bóng hạng dưới.

Nhưng thực sự, những gì đã xảy ra cho thấy áp lực ở sân chơi LPBank V.League 1 là quá sức với họ. 4 trận đã qua ở giải vô địch quốc gia là 4 trận đấu mà cầu thủ trẻ HAGL phải oằn mình chống lại sức ép lớn từ đối thủ. Trong đó, chỉ 1 lần họ “sống sót”. Đó là trận hòa xuất sắc trước Hà Nội FC, trong trận đấu mà thủ môn Trung Kiên đã có ngày thi đấu xuất thần để giữ cho mành lưới được an toàn.

Phong độ, lịch sử đối đầu PVF-CAND vs HAGL

Nhưng Trung Kiên không thể làm gánh đội được mãi. Lứa tài năng trẻ của HAGL sẽ buộc phải trưởng thành cấp tốc để giúp đội bóng vượt qua khó khăn và trước mắt là trận gặp PVF-CAND hôm nay.

Bên kia chiến tuyến, dàn măng non của PVF-CAND đã được tôi luyện qua nhiều giải đấu, nhiều cấp độ khác nhau. Dù có thể mới ở tuổi đôi mươi nhưng họ đã được trải nghiệm thử thách ở những sân chơi lớn. Đó là lý do và họ tỏ ra rất tự tin và vững vàng khi thi đấu ở hành trình vừa qua. Sự trưởng thành của Hiểu Minh, Bá Đạt, Xuân Bắc, Công Đến…. giúp PVF-CAND giành với kết quả không hề tệ. Họ có 4 điểm sau 4 trận, với 2 thua, 1 thắng và 1 hòa.

Bên cạnh đó, PVF-CAND còn sở hữu dàn cầu thủ ngoại chất lượng, những người trở thành điểm tựa để giúp đội hình của họ được cân bằng và có điểm nhấn. Đây là điều dàn cầu thủ ngoại của HAGL chưa làm được. Ngoại trừ trung vệ Jairo thì những cái tên như Marciel hay Conceico vẫn chưa thực sự làm hài lòng người hâm mộ lẫn ban huấn luyện.

Không thể phủ nhận HAGL đã chứng kiến những tín hiệu tích cực ở trận thắng Thanh Hóa vừa qua. Nhưng đó là trận thắng ở Cúp quốc gia. Khi trở lại sân chơi LPBank V.League 1, mọi thứ sẽ rất khác và sẽ không bất ngờ nếu đội bóng này sẽ tiếp tục phải hứng chịu áp lực rất lớn từ đội chủ nhà PVF-CAND.