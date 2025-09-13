Nhận định Thanh Hóa vs HAGL, 18h00 ngày 13/9: Những kẻ cùng khổ

TPO - Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs HAGL, Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thanh Hóa và HAGL đang trải qua khởi đầu mùa giải đáng quên. Vậy nên ở một đấu trường như Cúp quốc gia, rất có thể họ sẽ tìm kiếm cơ hội để giành chiến thắng tạo sức bật cho hành trình còn lại.

HLV Choi Won Kwon đang chịu nhiều áp lực

Nhận định trước trận đấu Thanh Hóa vs HAGL

Thanh Hóa và HAGL được đầu tư khác nhau. Trong mùa hè qua, Thanh Hóa đã chia tay nhiều cầu thủ ngoại. Họ đón về những mắt xích chất lượng, được kỳ vọng có thể làm bệ đỡ cho đội bóng. Đặc biệt, Thanh Hóa thu nạp cựu trợ lý của đội tuyển Việt Nam - Choi Won Kwon. Tất cả những sự bổ sung ấy cộng với sự vươn lên của dàn cầu thủ trẻ như Ngọc Mỹ, Văn Thuận được kỳ vọng có thể giúp Thanh Hóa mang về một bộ mặt khác, tươi mới hơn và bùng nổ hơn.

Nhưng tất cả những kỳ vọng ấy chỉ được đền đáp bằng chuỗi 3 trận vẻn vẹn 1 điểm. Đội bóng này không thể thắng nổi Đà Nẵng vốn bị đánh giá yếu hơn. Trong khi đó ở 2 trận gặp các đối thủ mạnh là Ninh Bình và Hà Tĩnh thì họ đã thua trắng.

Những trận thua vừa qua chỉ ra sự yếu ớt trong phòng ngự của đội bóng này. Trung vệ Mamadou tỏ ra rất chậm chạp và nặng nề trong khi hàng tiền vệ đang phải trả giá vì mất Luiz Antonio. Hàng công Thanh Hóa gần như vô hại. Từ đầu giải, họ mới ghi được đúng 1 bàn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thanh Hóa vs HAGL

Bên kia chiến tuyến, HAGL không được đầu tư bằng Thanh Hóa. Đội bóng này liên tục phải chia tay những ngôi sao từng nhiều năm gắn bó với sân Pleiku. Thay thế cho họ là một thế hệ cầu thủ trẻ còn kém kinh nghiệm và non trình độ. Nó đã được phản ánh ngay từ những vòng đấu đầu tiên khi HAGL thua 2 và hòa 1, thậm chí họ còn chưa ghi nổi bàn nào.

Việc ghi bàn với HAGL thực sự quá khó khăn. Họ sở hữu những chân sút cùn mòn trong khi phần lớn thời gian đội bóng này phải tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự nên khó có thể tạo ra sức ép đáng kể lên đối thủ.

Cả 2 khác nhau về xuất phát điểm nhưng đang đi trên một con đường giống nhau, một con đường nhiều chông gai. Hôm nay, họ sẽ gặp nhau ở trận đầu tiên Cúp quốc gia và chắc chắn Thanh Hóa cũng như HAGL sẽ coi đây là cơ hội tìm điểm bật.

Thanh Hóa có điểm tựa sân nhà, tuy nhiên họ lại mang theo nỗi sợ HAGL. Ngay từ thời duy trì đỉnh cao phong độ khi được dẫn dắt bởi HLV Popov, đội bóng xứ Thanh vẫn thường xuyên bị lép vế trong những lần đụng độ đối thủ phố Núi. 12 trận đấu HAGL gần đây nối dài từ 2017 tới nay, Thanh Hóa không thắng nổi lần nào với 6 trận hòa và 6 thất bại. 4 chuyến tiếp đón HAGL gần nhất, Thanh Hóa thua tới 3.

Xem ra hôm nay cũng không phải ngoại lệ, và Thanh Hóa sẽ sớm dừng bước ở Cúp Quốc gia.