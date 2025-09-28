Nhận định Thể Công Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 19h15 ngày 28/9: Cân tài cân sức

TPO - Nhận định bóng đá trận đấu Thể Công Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, V.League 2025/26 diễn ra lúc 19h15 ngày 28/9. Điểm tựa được chơi trên sân nhà liệu có đủ giúp Thể Công Viettel giành trọn 3 điểm trước đối thủ khó chịu như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh?

Nhận định trước trận Thể Công Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Trên bảng xếp hạng V.League mùa này, Thể Công Viettel và Hà Tĩnh đều đang đứng ở nhóm đầu. Cụ thể là Thể Công Viettel có 8 điểm, xếp thứ 4. Còn Hà Tĩnh đứng thứ 6 với 7 điểm. Đây là trận đấu hứa hẹn kịch tính và hấp dẫn khi tương quan sức mạnh giữa 2 CLB được đánh giá khá cân bằng nhau.

Thể Công Viettel đã thắng 2, hòa một và thua một ở V.League 2025/26. Với chất lượng đội hình của CLB màu áo lính, vị trí hiện tại trên BXH là chấp nhận được với họ. Thể Công Viettel phải giành trọn 3 điểm ở những trận đấu được chơi trên sân nhà, trước đối thủ vừa vặn như Hà Tĩnh nếu không muốn bị bỏ xa từ sớm ở cuộc đua vô địch.

Ở chiều ngược lại, vị trí hiện tại của Hà Tĩnh là thành công lớn. Họ bước vào V.League 2025/26 với nhiều ngổn ngang, từ sự ra đi của HLV Nguyễn Thành Công và lực lượng xáo trộn. Song, với sự kết hợp của lực lượng với dàn lão tướng như Trọng Hoàng và các nhân tố trẻ tài năng như Viktor Lê, Hà Tĩnh tiến từng bước chắc chắn để chiếm vị trí tốt.

Đây là trận đấu giữa 2 CLB có lối chơi thực dụng. Cả Thể Công Viettel và Hà Tĩnh đều chơi tốt hơn trong thế trận cò cưa, ưu tiên phòng ngự chắc và tìm kiếm cơ hội từ phản công hoặc bóng cố định. Với vị thế cửa trên và chơi trên sân nhà, Thể Công Viettel sẽ quyết tâm dồn ép để tìm bàn thắng. Nhưng trước đối thủ như Hà Tĩnh, sẽ nguy hiểm cho Thể Công Viettel với thế trận tấn công chủ động.

Sau 4 vòng, Thể Công Viettel chỉ ghi 7 bàn. Còn Hà Tĩnh chỉ có 4 lần tìm được mành lưới đối phương. Kịch bản xảy ra chiến thắng đậm trên sân Hàng Đẫy chiều nay là cực thấp. Thay vào đó, một chiến thắng tối thiểu, hoặc phải chia điểm giữa Thể Công Viettel và Hà Tĩnh là tỷ số dễ xảy ra hơn.

Phong độ, thành tích đối đầu Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh

Phong độ của Thể Công Viettel đang tốt dần ở V.League mùa mới. Thầy trò HLV Popov đã đi qua lịch thi đấu khốc liệt khi liên tục chạm trán CAHN (1-1), Công An TPHCM (3-0), Hà Nội ở cúp Quốc gia (1-0) và tái đấu Hà Nội (1-1) trận gần nhất tại V.League.

Thể Công Viettel sẽ đụng độ Ninh Bình sau trận đối đầu Hà Tĩnh. Thầy trò Popov cần thắng trận tối nay để thúc đẩy tinh thần trước chuyến làm khách giông bão đến Ninh Bình.

Hà Tĩnh hòa SLNA 1-1 ở trận gần nhất, trong thế chỉ chơi với 10 người từ phút 15. Với Hà Tĩnh, mỗi trận ra sân đều mang tính chất như trận cuối cùng. Hà Tĩnh ra sân tại V.League với phần lớn trận được đánh giá ở cửa dưới, song các mùa qua, chưa bao giờ họ là tập thể dễ bị đánh bại.

Thông tin lực lượng Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh

Thể Công Viettel có lực lượng tốt nhất ở trận này. Hà Tĩnh không có sự phục vụ của Huỳnh Tấn Tài, người bị treo giò sau thẻ đỏ ở trận trước.