Thể thao

Google News

Nhận định bóng đá Hải Phòng vs Ninh Bình, 18h00 ngày 28/9: Chủ nhà khó 'nuốt'

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá trận Hải Phòng vs Ninh Bình diễn ra lúc 18h00 ngày 28/9 trên sân Lạch Tray trong khuôn khổ vòng 5 LPBank V.League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến và dự đoán tỉ số. Ninh Bình dự báo sẽ không dễ có 3 điểm trước Hải Phòng.

anh-chup-man-hinh-2025-09-28-luc-081952.png
Ninh Bình (phải) không dễ để giành 3 điểm trên sân Lạch Tray của Hải Phòng

Nhận định trước trận đấu Hải Phòng vs Ninh Bình

Ninh Bình đang là hiện tượng đặc biệt ở mùa giải năm nay khi toàn thắng cả 4 trận, vươn lên đầu bảng xếp hạng. Dù sở hữu những cầu thủ chất lượng như Nguyễn Hoàng Đức, Dụng Quang Nho hay Geovane Magno...nhưng ít ai nghĩ đoàn quân của HLV Gerard Albadalejo lại có thể tạo nên mạch thắng ấn tượng như vậy.

Gần nhất, họ đánh bại đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định 2-0, tạo nên kết quả bất ngờ nhất của vòng 5. Hàng tấn công Ninh Bình thể hiện phong độ huỷ diệt khi ghi tới 12 bàn, trong khi hàng thủ cũng chỉ để thủng lưới 2 lần.

Không hoa mỹ nhưng Ninh Bình tỏ ra đặc biệt hiệu quả ở các tình huống chớp thời cơ, đồng thời các vị trí đều có khả năng ghi bàn tốt. Ở trận đấu với Nam Định, dù không tấn công nhiều nhưng mỗi lần lên bóng, Ninh Bình đều khiến khung thành đối phương bị đặt trong sóng gió.

anh-chup-man-hinh-2025-09-28-luc-082013.png

Tuy nhiên Hải Phòng chiều nay được dự báo là đối thủ không dễ "nhằn" với Ninh Bình. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng đất cảng chơi biến hoá và luôn khó đoán. Hải Phòng hiện đang có phong độ ổn định với mạch 3 trận bất bại, và việc được thi đấu trên "chảo lửa" Lạch Tray luôn tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho họ.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 5 trận gần nhất, Hải Phòng thắng 3 thua 2. Hai thất bại đều trước các đối thủ mạnh ở là Công an Hà Nội và Nam Định, đều với cách biệt tối thiểu.

Chiều ngược lại, Ninh Bình ấn tượng hơn với chuỗi toàn thắng 5 trận ở LPBank V.League. Lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên đã khá xa, từ tháng 4/2022. Hải Phòng khi đó đánh bại Ninh Bình 3-1. Tuy nhiên so với trước, Ninh Bình hiện nay rõ ràng đã khác xa.

Về lực lượng, Hải Phòng thiếu chân sút chủ lực Lucao đầu quân cho Thể Công Viettel cuối mùa giải trước. Tuy nhiên họ vẫn còn đầy đủ những quân bài quan trọng tạo nên bộ khung đội bóng các mùa giải qua như Đình Triệu, Minh Dĩ, Trung Hiếu, Antonio hay Triệu Việt Hưng.

Phía bên kia, Ninh Bình có đủ những gương mặt tốt nhất cho chuyến làm khách tại Lạch Tray.

Đội hình dự kiến Hải Phòng vs Ninh Bình

Hải Phòng: Đình Triệu, Friday, Hữu Nam, Minh Dĩ, Tiến Dụng, Trung Hiếu, Mạnh Dũng, Bicou, Nhật Minh, Atonio, Việt Hưng.

Ninh Bình: Văn Lâm, Patrick, Bảo Toàn, Quang Nho, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Thanh ;Thịnh, Hoàng Đức, Gustavo, Ngọc Quang, Daniel

Dự đoán tỷ số: Hải Phòng 1-1 Ninh Bình

Vĩnh Xuân
#Ninh Bình #Nguyễn Hoàng Đức #V.League #Hải Phòng #Lạch Tray #Chu Đình Nghiêm

