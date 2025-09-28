Nhận định Barcelona vs Real Sociedad, 23h30 ngày 28/9: Chiếm lấy đỉnh bảng

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Real Sociedad, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau thất bại thảm hại trước Atletico Madrid, Real Madrid đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu vào tay Barcelona. Đoàn quân của HLV Hansi Flick sẽ cần một chiến thắng để hoàn thành nhiệm vụ này.

Barcelona là đội duy nhất bất bại tại La Liga.

Nhận định trước trận đấu Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona khởi đầu mùa giải ấn tượng với chuỗi 6 trận bất bại tại La Liga, trong đó có 5 chiến thắng. Lúc này, đoàn quân của HLV Hansi Flick chỉ kém đội đầu bảng Real Madrid 2 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Cơ hội cướp lấy ngôi đầu bảng đang là rất lớn do Real Madrid vừa thua đậm Atletico Madrid. Barcelona chỉ phải gặp Real Sociedad đang khủng hoảng trầm trọng, khi đang xếp thứ 17 sau 6 vòng đấu.

Real Sociedad chưa thể thoát khỏi khủng hoảng và điều này đã diễn ra kể từ mùa giải trước. Chất lượng đội hình đi xuống khiến đội bóng xứ Basque loay hoay trong việc tìm lại ánh hào quang tại La Liga. Real Sociedad thậm chí còn thất bại trước một đội bóng mới lên hạng như Real Oviedo ở mùa giải này. Rất may là họ vừa ngắt mạch trận bết bát bằng thắng lợi tối thiểu trước Mallorca, thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Tuy nhiên, Real Sociedad khó có thể tạo ra bất ngờ trước Barcelona đang thăng hoa dưới triều đại của HLV Hansi Flick. Barcelona đang chơi tốt bất chấp việc các trụ cột liên tục gặp chấn thương. Đội bóng xứ Catalan là đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải đấu và rất mạnh trong khâu tấn công. Họ vẫn có thể liên tục giành được nhiều kết quả thuận lợi mặc dù thiếu vắng ngôi sao Lamine Yamal.

Barcelona thường gặp khó trước Real Madrid mỗi khi phải tới xứ Basque, họ thất bại trước đối thủ vào mùa trước với tỷ số 0-1. Nhưng trận đấu vào ngày Chủ nhật lại diễn ra ở sân nhà của đội bóng xứ Catalan. Vì thế, ba điểm đã gần như nằm chắc trong túi của thầy trò HLV Hansi Flick, thậm chí đây có thể là chiến thắng với cách biệt lớn. Thêm 1 chiến thắng nữa, Barcelona sẽ vươn lên ngôi đầu, khẳng định vị thế của ĐKVĐ và gây sức ép đáng kể lên Real Madrid đang rệu rã sau trận thua bẽ bàng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona bất bại 7 trận đấu trên mọi đấu trường, trong đó có 6 trận thắng. Trong khi đó, Real Sociedad thắng 1, hòa 2 và thua 3.

Real Sociedad chơi khá tốt mỗi khi gặp Barcelona trong thời gian gần đây, khi thắng 2 trong 5 lần đối đầu, Barcelona thắng 3 trận. Tuy nhiên, chiến thắng trên sân khách gần nhất của đội bóng xứ Basque trước Barcelona đã diễn ra từ hơn 2 năm trước.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona đón chào sự trở lại của 2 trụ cột Balde và Lamine Yamal. Nhưng họ vừa mất Joan Garcia, Raphinha, Gavi, Fermin Lopez do chấn thương. Ter Stegen chưa hẹn ngày trở lại, trong khi Casado bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Real Sociedad thiếu Yangel Herrera và Oskarsson.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona: Szczesny; Kounde, Eric Garcia, Christenen, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Gomez; Kubo, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal.

Dự đoán tỷ số Barcelona 3-0 Real Sociedad