Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Barcelona vs Real Sociedad, 23h30 ngày 28/9: Chiếm lấy đỉnh bảng

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Real Sociedad, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau thất bại thảm hại trước Atletico Madrid, Real Madrid đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu vào tay Barcelona. Đoàn quân của HLV Hansi Flick sẽ cần một chiến thắng để hoàn thành nhiệm vụ này.

real-oviedo-v-fc-barcelona-laliga-ea-sports-1-min.jpg
Barcelona là đội duy nhất bất bại tại La Liga.

Nhận định trước trận đấu Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona khởi đầu mùa giải ấn tượng với chuỗi 6 trận bất bại tại La Liga, trong đó có 5 chiến thắng. Lúc này, đoàn quân của HLV Hansi Flick chỉ kém đội đầu bảng Real Madrid 2 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Cơ hội cướp lấy ngôi đầu bảng đang là rất lớn do Real Madrid vừa thua đậm Atletico Madrid. Barcelona chỉ phải gặp Real Sociedad đang khủng hoảng trầm trọng, khi đang xếp thứ 17 sau 6 vòng đấu.

Real Sociedad chưa thể thoát khỏi khủng hoảng và điều này đã diễn ra kể từ mùa giải trước. Chất lượng đội hình đi xuống khiến đội bóng xứ Basque loay hoay trong việc tìm lại ánh hào quang tại La Liga. Real Sociedad thậm chí còn thất bại trước một đội bóng mới lên hạng như Real Oviedo ở mùa giải này. Rất may là họ vừa ngắt mạch trận bết bát bằng thắng lợi tối thiểu trước Mallorca, thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Tuy nhiên, Real Sociedad khó có thể tạo ra bất ngờ trước Barcelona đang thăng hoa dưới triều đại của HLV Hansi Flick. Barcelona đang chơi tốt bất chấp việc các trụ cột liên tục gặp chấn thương. Đội bóng xứ Catalan là đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải đấu và rất mạnh trong khâu tấn công. Họ vẫn có thể liên tục giành được nhiều kết quả thuận lợi mặc dù thiếu vắng ngôi sao Lamine Yamal.

Barcelona thường gặp khó trước Real Madrid mỗi khi phải tới xứ Basque, họ thất bại trước đối thủ vào mùa trước với tỷ số 0-1. Nhưng trận đấu vào ngày Chủ nhật lại diễn ra ở sân nhà của đội bóng xứ Catalan. Vì thế, ba điểm đã gần như nằm chắc trong túi của thầy trò HLV Hansi Flick, thậm chí đây có thể là chiến thắng với cách biệt lớn. Thêm 1 chiến thắng nữa, Barcelona sẽ vươn lên ngôi đầu, khẳng định vị thế của ĐKVĐ và gây sức ép đáng kể lên Real Madrid đang rệu rã sau trận thua bẽ bàng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona bất bại 7 trận đấu trên mọi đấu trường, trong đó có 6 trận thắng. Trong khi đó, Real Sociedad thắng 1, hòa 2 và thua 3.

Real Sociedad chơi khá tốt mỗi khi gặp Barcelona trong thời gian gần đây, khi thắng 2 trong 5 lần đối đầu, Barcelona thắng 3 trận. Tuy nhiên, chiến thắng trên sân khách gần nhất của đội bóng xứ Basque trước Barcelona đã diễn ra từ hơn 2 năm trước.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona đón chào sự trở lại của 2 trụ cột Balde và Lamine Yamal. Nhưng họ vừa mất Joan Garcia, Raphinha, Gavi, Fermin Lopez do chấn thương. Ter Stegen chưa hẹn ngày trở lại, trong khi Casado bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Real Sociedad thiếu Yangel Herrera và Oskarsson.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona: Szczesny; Kounde, Eric Garcia, Christenen, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Gomez; Kubo, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal.

Dự đoán tỷ số Barcelona 3-0 Real Sociedad

Khanh Kiều
#Barcelona #Barcelona vs Real Sociedad #Real Sociedad #La Liga #Nhận định Barcelona vs Real Sociedad #Dự đoán tỷ số Barcelona vs Real Sociedad #Phong độ và lịch sử đối đầu Barcelona vs Real Sociedad #Đội hình dự kiến Barcelona vs Real Sociedad #Thông tin lực lượng Barcelona vs Real Sociedad #Barcelona có nhiều ca chấn thương #Lamine Yamal trở lại sau chấn thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục