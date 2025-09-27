Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới, tạo kỳ tích cho Việt Nam

TPO - Lại Lý Huynh đánh bại kỳ thủ Doãn Thắng trong trận chung kết cờ tướng thế giới 2025 chiều 27/9, giúp Việt Nam phá thế sự độc tôn của Trung Quốc để lần đầu tiên giành chức vô địch.

lai-ly-huynh.jpg
Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới 2025. Ảnh: Thăng Long Kỳ Đạo

Giải vô địch cờ tướng thế giới ra đời từ năm 1990 và được tổ chức với chu kỳ 2 năm một lần. Trong 18 vòng chung kết đã diễn ra, Trung Quốc thống trị tuyệt đối nội dung được đánh giá là quan trọng nhất: cờ tiêu chuẩn cá nhân nam. Trong khi đó, cờ tướng Việt Nam chỉ có hai lần về nhì của Nguyễn Thành Bảo năm 2009 và Lại Lý Huynh 2023.

Phải đến năm nay, thế độc tôn của cờ tướng Trung Quốc mới bị phá bỏ. Và người tạo ra kỳ tích không ai khác chính là kỳ thủ hàng đầu Việt Nam, Lại Lý Huynh. Trong trận chung kết nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam vừa kết thúc, Lại Lý Huynh đối đầu với kỳ thủ trẻ của nước chủ nhà, Doãn Thắng.

Lại Lý Huynh gặp bất lợi khi cầm quân đen và đi sau. Doãn Thăng tận dụng lợi thế đi trước để triển khai chiến thuật hai pháo giữa (pháo đầu). Kỳ thủ 20 tuổi này chiếm ưu thế ở trung cuộc khi dồn ép được bộ xe và mã của Lại Lý Huynh ở góc bàn cờ, tạo ra thế tấn công nguy hiểm.

Tuy nhiên, Doãn Thăng mắc sai lầm ở giai đoạn cuối trung cuộc và để mất mã. Lại Lý Huynh phát hiện vấn đề của đối thủ và chấp nhận mất pháo để phá vỡ thế phòng thủ của Doãn Thăng. Đến tàn cuộc, Lại Lý Huynh đưa tốt sang sông, phối hợp xe - pháo và tướng tấn công dồn dập.

Ở giai đoạn này, Doãn Thăng không còn đủ quân số chống đỡ và liên tục mất quân quan trọng, khiến tướng đỏ mất đi sự bảo vệ cần thiết. Những phút cuối, Doãn Thăng chìm vào suy tư trước khi quyết định bắt tay xin thua Lại Lý Huynh.

Đây là chiến thắng xứng đáng cho Lại Lý Huynh sau thất bại cay đắng năm 2023. Cách đây 2 năm, Lại Lý Huynh từng chiếm ưu thế trước Mạnh Thần trong trận chung kết nhưng bị đối thủ lật ngược thế cờ và thua cuộc.

Lại Lý Huynh sinh năm 1990 tại Vĩnh Long. Anh vô địch cờ tướng quốc gia 6 lần và là kỳ thủ số 1 Việt Nam hiện nay.

#Lại Lý Huynh #Doãn Thăng #cờ tướng #vô địch cờ tướng thế giới

