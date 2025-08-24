Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhiều Đại kiện tướng tranh tài tại Giải vô địch cờ vua xuất sắc Quốc gia 2025

Trọng Đạt

Giải vô địch cờ vua xuất sắc Quốc gia 2025 quy tụ gần 250 kỳ thủ đến từ 25 đơn vị trên cả nước, trong đó có sự góp mặt của nhiều Đại kiện tướng cùng dàn tài năng trẻ, hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn và kịch tính.

2.jpg

Ngày 23/8, tại TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Giải vô địch cờ vuaxuất sắc Quốc gia 2025.

Đây là giải đấu có trình độ chuyên môn cao nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia, quy tụ gần 250 vận động viên hàng đầu đến từ 25 đơn vị.

Đặc biệt, giải chứng kiến sự góp mặt của những Đại kiện tướng hàng đầu Việt Nam như: Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Đào Thiên Hải, Nguyễn Đức Hòa, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thị Mai Hưng…

3.jpg

Cùng với đó, giải có sự góp mặt của thế hệ tài năng trẻ đang trưởng thành mạnh mẽ như Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc, Đinh Nho Kiệt, Trần Ngọc Minh Duy, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hà Khánh Linh…

Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2025 có 14 bộ huy chương cá nhân cờ vua, cờ ASEAN, Cờ Maruk, dành cho bảng nam và nữ. Tổng giá trị tài trợ cho giải đấu lên tới hơn 300 triệu đồng.

Dự kiến giải đấu sẽ bế mạc vào ngày 1/9.

Trọng Đạt
#giải cờ vua quốc gia 2025 #đại kiện tướng cờ vua Việt Nam #tài năng trẻ cờ vua #giải đấu cờ vua Việt Nam #thể thao quốc gia

