Nhận định PSG vs Auxerre, 02h05 ngày 28/9: Nhà vua trở lại

TPO - Nhận định bóng đá PSG vs Auxerre, Ligue 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Vòng đấu thứ 6 của Ligue 1 sẽ đưa NHM đến Parc des Princes, nơi PSG sẽ tiếp đón Auxerre trong một trận đấu có thể là cơ hội để nhà vua PSG trở lại mạnh mẽ.

Nhận định trước trận đấu PSG vs Auxerre

Đội chủ nhà là đương kim vô địch Ligue 1, đương kim vô địch Cúp C1 châu Âu. Họ bước vào trận đấu này với hành trang là thất bại 0-1 trước đối thủ lớn nhất, Marseille. Đó là trận thua bất ngờ nhưng… cần thiết.

Với một tập thể trẻ trung như của PSG, họ cần những “cú tát” kịp thời để giúp đội bóng có thể ổn định trong một hành trình dài. Hành trình đó cần nỗ lực tối đa, cần những màn thể hiện ở mức cao nhất của các cầu thủ thay vì tư tưởng thoải mãn, hài lòng khi họ đã thắng quá dễ những trận đầu ở mặt trận trong nước.

Thực tế là đầu giải đấu, người hâm mộ đã thấy đâu đó chút chủ quan trong lối chơi của PSG. 2 trận đầu tiên, đội bóng này chỉ thắng tối thiểu. Họ mất đi nhịp độ chơi bóng, mất đi cảm hứng thi đấu bùng nổ. Đến trận thứ 2, họ ghi tới 6 bàn vào lưới Toulouse nhưng bù lại, hàng thủ PSG cũng đã 3 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Những bàn thua cuối trận chỉ ra rằng hệ thống vận hành của Luis Enrique đang làm việc không tốt, hàng công không thể hiện hết khả năng còn hàng thủ thì mắc nhiều sai lầm. Do đó mà trận thua cuối tuần qua trước Marseille được xem là cần thiết để họ có thể chấn chỉnh lại.

Có lẽ sau thất bại trước kình địch, huấn luyện viên Enrique đã làm tư tưởng cho các học trò trẻ. Và hôm nay, ông kỳ vọng họ sẽ trở lại mạnh mẽ bằng một màn thể hiện bùng nổ trước một trong những miếng mồi ngon nhất Ligue 1: Auxerre.

PSG sẽ thể hiện một gương mặt bùng nổ?

Phong độ, lịch sử đối đầu PSG vs Auxerre

Chuyến làm khách gần nhất của nhà vô địch Ligue 1 và châu Âu trước Marseille đã không diễn ra như kế hoạch khi PSG phải chịu thất bại 0-1. Đây là trận thua đầu tiên của họ trong mùa giải này, khiến họ tụt khỏi vị trí dẫn đầu và bị Monaco vượt qua.

Bất chấp thất bại tại Velodrome, PSG vẫn được kỳ vọng sẽ đánh dấu sự trở lại sân nhà bằng một chiến thắng. Auxerre xuất hiện kịp thời như một miếng mồi ngon dành cho PSG. Bởi lẽ, không chỉ đạt phong độ kém mà CLB này cũng rất sợ những chuyến đi xa nhà.

Auxerre đã thua 4 trong 5 trận sân khách gần nhất tại Ligue 1. Thành tích xa nhà kém là lý do khiến họ phải lận đận ở nửa dưới BXH. Sau chiến thắng ở vòng mở màn trên sân nhà, Auxerre đã thua 3 trận liên tiếp. Auxerre chỉ đá tốt trên sân nhà, còn khi phải mang quân đi đánh xứ người, họ thực sự không còn là chính mình. Tỷ lệ thua 100% số trận xa nhà từ đầu mùa đã chỉ ra điều đó.

CLB này cũng thất thế hoàn toàn trước PSG mà minh chứng là thua 4/5 lần đụng độ gần nhất, nhận trung bình 2,5 bàn thua/trận trong quãng thời gian này

Thông tin lực lượng PSG vs Auxerre

Luis Enrique đang đối mặt với những lo ngại về nhân sự khi một số cầu thủ không thể ra sân. Tân Quả bóng vàng Ousmane Dembele vẫn đang phải ngồi ngoài vì chấn thương. Desire Doue, Joao Neves, Bradley Barcola và Noham Kamara cũng được dự đoán sẽ vắng mặt khiến ông không còn nhiều lựa chọn trên hàng công.

Đội khách sẽ không có Nathan Buayi-Kiala, Sinaly Diomande và Oussama El Azzouzi do chấn thương. Trong khi đó, Fredrik Oppegard bị treo giò.