Thủ môn trẻ mắc lỗi nghiêm trọng, Man City tức tốc chiêu mộ Donnarumma

Gianluigi Donnarumma rất muốn gia nhập Manchester City vì anh không nằm trong kế hoạch của Luis Enrique ở Paris. Cả hai không tìm được tiếng nói chung về hợp đồng mới thay thế ràng buộc hiện tại chỉ có thời hạn đến năm 2026. Trong động thái thể hiện quyết tâm dứt tình với Donnarumma, gã khổng lồ Ligue 1 đã ký hợp đồng với Lucas Chevalier để thay thế.

PSG đã sẵn sàng cho cuộc chia tay Donnarumma và mới đây, họ nhận được tín hiệu tích cực. Chuyên gia chuyển nhượng Fabricio Romano xác nhận: “Donnarumma đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Manchester City. Các cuộc đàm phán giữa 2 CLB đang được tiến hành. Mức giá ban đầu được xác nhận là khoảng 50 triệu euro”.

Donnarumma đang trên đường đến Man City

Với thành ý từ Donnarumma, việc thương vụ được thông qua có lẽ chỉ sớm hay muộn. Vấn đề lúc này là Man City sẽ nỗ lực giảm số tiền phải trả cho PSG vì hợp đồng của Donnarumma đang ở năm cuối. PSG có nguy cơ mất anh theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm sau. Vậy nên, Man City hoàn toàn có lý do để ép giá đội bóng thành Paris.

Được biết, nếu Donnarumma gia nhập Man City, thủ thành Ederson sẽ phải rời đi. Anh đã được liên hệ để chuyển đến Galatasaray thay thế cho Musrela, người đã chia tay đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sau chiến dịch vừa qua.

Thương vụ mua Donnarumma được coi là cấp thiết với Man City lúc này khi thủ môn họ đã tin dùng ở 2 vòng đầu là James Trafford bắt đầu lộ ra sai lầm. Trong trận thua Tottenham 0-2, anh chạm bóng nhưng không thể đẩy được cú đá của Johnson trong bàn thua đầu. Ở bàn thua thứ 2, anh dẫn bóng phiêu lưu ngay trước khung thành, tạo điều kiện cho đối thủ sút tung lưới.

Donnarumma cũng nằm trong radar của MU, nhưng anh không mấy hứng thú trước lựa chọn này. Man Utd đã liên hệ với một số thủ môn khác, triển vọng nhất lúc này là Senne Lammens. Để sở hữu thủ thành 23 tuổi, MU sẽ chi 16 triệu bảng.