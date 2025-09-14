Nhận định PSG vs Lens, 22h15 ngày 14/9: 3 điểm nhẹ nhàng

Nhận định trước trận đấu PSG vs Lens

PSG đang tự tin dẫn đầu giải vô địch Pháp với số điểm tối đa sau 3 vòng đầu. Hiệu số bàn thắng bại của họ rất ấn tượng, 8-3. Mặc dù hàng công tỏ ra thận trọng trong những trận mở màn, chỉ ghi được 2 bàn sau 2 trận, nhưng quan trọng là hiệu quả của PSG luôn tối đa.

NHM từng hỏi rằng liệu PSG đang giữ sức hay đơn giản là chưa đạt phong độ cao nhất? Cả hai trận đấu đầu tiên của họ với Nantes và Angers, hai đội bóng tương đối yếu, đều kết thúc với chiến thắng sít sao 1-0 nghiêng về nhà ĐKVĐ. Nhưng vòng gần nhất, PSG đã trả lời cho câu hỏi này rằng khi cần, họ vẫn có thể bùng nổ. Và thực sự là PSG đã bùng nổ với 6 bàn thắng vào lưới Toulouse. Đầu hiệp 2, CLB này đã dẫn đối thủ tới 5-1. Đến phút 72, tỷ số được nâng lên 6-1 trước khi họ tỏ ra lơi lỏng, tạo cơ hội cho đối thủ gỡ thêm 2 bàn trong 5 phút cuối cùng.

Đây có thể là câu trả lời khiến người hâm mộ đội bóng thủ đô an tâm, rằng sức mạnh tấn công của PSG đang là rất tốt. Vấn đề là trước Lens, PSG có phô diễn tất cả sức mạnh đó hay không bởi đội hình của họ đang sứt mẻ vì chấn thương, trong khi giữa tuần sau họ lại phải bước vào loạt trận Cúp C1 châu Âu đầy khó nhọc?

Dembele nghỉ trận này vì chấn thương

Phong độ, lịch sử đối đầu PSG vs Lens

Bên kia chiến tuyến, Lens đã có sự chuẩn bị tốt cho khởi đầu mùa giải hiện tại. Sau khi khởi đầu chiến dịch bằng trận thua 0-1 đầy thất vọng trước Lyon, họ đã vùng lên ở 2 trận gần nhất. Lens giành được hai chiến thắng thuyết phục trước Havre (2-1) và Brest (3-1).

Đáng chú ý, Lens đã thể hiện sự đa dạng trong lối chơi tấn công, với 5 cầu thủ khác nhau ghi được 5 bàn thắng ở các trận này. Sự khó lường ấy có thể là một yếu tố quan trọng trong cuộc đụng độ với một PSG đáng gờm.

Thực tế là từ 6 trận vừa qua kéo dài từ 2023 tới nay, PSG chưa bao giờ thua Lens. Trên sân nhà, PSG có xu hướng áp đảo hầu hết các đội trong giải đấu. Nhưng họ cũng hiếm khi nào thắng đậm. 4 trận gần nhất gặp Lens thì PSG chỉ tạo ra cách biệt tối thiểu. Với họ, 3 điểm là quan trọng nhất, bất kể có ghi nhiều bàn hay không.

Họ càng có động lực triển khai trận đấu theo kế hoạch này. PSG đã phải chịu một vài đòn giáng trong kỳ nghỉ FIFA Days khi ngôi sao Ousmane Dembele phải ngồi ngoài khoảng 6 tuần vì chấn thương gân kheo và Desire Doue cũng không thể thi đấu trong khoảng 4 tuần vì vấn đề ở bắp chân. Ngoài ra, Fabian Ruiz vẫn vắng mặt. Tuần sau họ lại đá Cúp C1 châu Âu nên hoàn toàn có khả năng PSG sẽ chỉ thắng vừa đủ để bảo toàn lực lượng.