Thể thao

Google News

CLB Tây Ban Nha choáng váng vì ngôi sao Malaysia bị cấm thi đấu 12 tháng

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - CLB đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Deportivo Alaves choáng váng khi trung vệ trụ cột Facundo Garces nhận án cấm thi đấu 12 tháng.

facundo-garces.jpg
Facundo Garces chịu án treo giò 12 tháng

Facundo Garces nằm trong danh sách 7 cầu thủ bị Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cáo buộc làm giả tài liệu để nhập tịch, thi đấu cho tuyển Malaysia. Theo tuyên bố của Ủy ban kỷ luật FIFA vào hôm qua, Garces bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng, có hiệu lực kể từ ngày thông báo quyết định.

Quyết định của FIFA không chỉ là đòn giáng mạnh vào Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và các cầu thủ, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến CLB của các cầu thủ này. Trong đó, Facundo Garces chính là cái tên nổi bật nhất. Trung vệ gốc Argentina này mới gia nhập Deportivo Alaves vào đầu năm nay và nhanh chóng trở thành ngôi sao ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga).

Ở mùa giải mới, Facundo Garces đã thi đấu trọn vẹn 6 trận cho Alaves ở La Liga, góp phần quan trọng giúp CLB này giành 8 điểm và đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Thông báo của FIFA được đưa ra chỉ 24 giờ trước chuyến làm khách của Alaves trước đội bét bảng Mallorca.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Alaves hoàn toàn “choáng váng” vì bê bối trên trời rơi xuống của Facundo Garces. Họ bất đắc dĩ phải loại bỏ Garces ra khỏi trận đấu với Mallorca vào tối nay để tránh các rắc rối không đáng có.

Đáng chú ý, chính Garces từng nói hớ về gốc gác của bản thân sau khi ra mắt tuyển Malaysia vào tháng 6 vừa qua. Cụ thể, trung vệ này cho biết anh mang dòng máu Malaysia nhờ… ông cố. Theo quy định của FIFA, các cầu thủ thay đổi quốc tịch dựa trên nguồn gốc trong vòng 3 đời (ông bà, bố mẹ).

Hiện tại, Alaves cũng bắt đầu liên hệ với FAM nhằm tìm kiếm giải pháp cứu vãn tình thế. FAM xác nhận họ sẽ kháng cáo quyết định của FIFA đến cùng để bảo vệ quyền lợi của tuyển Malaysia cũng như các cầu thủ nhập tịch.

A Phi
#Facundo Garces #Alaves #Malaysia #FIFA #Asian Cup 2025

