Nhận định Chelsea vs Brighton, 21h00 ngày 27/9: 'The Blues' trên bờ vực khủng hoảng

TPO - Nhận định bóng đá trận đấu Chelsea vs Brighton, Premier League 2025/26 diễn ra lúc 21h00 ngày 27/9. Sau trận thua đắng cay trước MU trên sân Old Trafford, Chelsea quyết thắng Brighton. Song, mục tiêu của Chelsea không dễ dàng đạt được dù họ chơi trên sân nhà.

Nhận định trước trận Chelsea vs Brighton

Sau khởi đầu khá tốt ở mùa giải mới, "The Blues" trải qua chuỗi trận thất vọng. Bắt đầu từ trận hòa Brentford, Chelsea liên tiếp thua Bayern và MU. Trận gần nhất ra sân, Chelsea thắng đội hạng Ba Lincoln nhưng đây là màn trình diễn không quá thuyết phục.

Trên BXH Premier League, Chelsea rơi xuống thứ 6. Thầy trò Enzo Maresca phải giành trọn 3 điểm trước Brighton để nuôi hy vọng đua vô địch, hoặc chí ít là duy trì cuộc chiến cho tốp 4 mùa này. Đây cũng là thời điểm mà HLV Maresca đối diện sức ép nặng nề để giữ vững chiếc ghế tại sân Stamford Bridge. Do đó, một cú sẩy chân trước Brighton trên sân nhà có thể kéo theo nhiều thứ sụp đổ với Chelsea.

Những mùa gần đây, Brighton luôn là đội chuyên "gạt giò" các ông lớn tại Premier League. Mùa này, "Chim mòng biển" khởi đầu không tốt. Nhưng ở vài trận gần đây, tín hiệu tươi sáng trở lại với Brighton. Họ vừa hủy diệt Barnsley 6-0 ở Cúp Liên đoàn, tạo cho chính mình cú hích trước trận gặp Chelsea.

Trước đó, Brighton cầm hòa Tottenham 2-2. Họ đánh bại Man City ở trận đấu hôm 31/8. Cơn ác mộng mang tên Brighton với các đội bóng lớn tại Premier League vẫn được hiện hữu. Chelsea cần chơi tập trung và cải thiện phong độ vượt bậc so với các trận trước nếu muốn thắng Brighton.

Góc nhìn từ các chuyên gia đánh giá Chelsea nắm tỷ lệ cao hơn để thắng Brighton. "The Blues" có lợi thế sân nhà và lực lượng dày hơn để xoay tua cho giai đoạn căng thẳng hiện tại. Song, phong độ đang là vấn đề lớn cho các trụ cột Chelsea.

Phong độ, thành tích đối đầu Brighton vs Chelsea

Mùa trước, Chelsea và Brighton gặp nhau 3 lần. Brighton thắng 2 trận, trong đó có lần đụng độ Chelsea ở FA Cup. Chelsea thắng Brighton khi tiếp đón đối thủ trên sân nhà ở Premier League. Tính chuỗi 10 lần gặp nhau gần đây, Chelsea có thành tích nhỉnh hơn đôi chút với 5 thắng, một hòa và 4 thua.

Nhìn vào thống kê để thấy Brighton không phải đối thủ dễ xơi cho Chelsea. Nhìn vào thống kê tích cực nhất cho Chelsea, "The Blues" đã thắng Brighton 4 trận liên tiếp khi chơi tại Stamford Bridge. Đêm nay, thầy trò Maresca cần tận dụng điểm tựa sân nhà để khuất phục được Brighton.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Brighton

Chelsea đón thủ môn Sanchez trở lại sau án treo giò. Màn tái xuất của Sanchez là vị trí đặc biệt quan trọng của Chelsea lúc này. Tuy nhiên, Chelsea không có sự phục vụ của Cole Palmer, Fofana và Tosin. Lavia, Badiashile, Guiu, Delap, Colwill là các ca chấn thương dài hạn của Chelsea.

Brighton có gần như đầy đủ cầu thủ tốt nhất cho trận này. Tâm điểm của trận đại chiến trên sân Stamford Bridge vẫn là màn trình diễn của Baleba, người đang trượt dài phong độ sau vụ chuyển nhượng đến MU bị đổ bể.