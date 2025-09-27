LĐBĐ Malaysia tuyên bố kháng cáo FIFA, khẳng định nhập tịch cầu thủ hợp lệ

FAM khẳng định họ tiến hành nhập tịch cầu thủ hợp lệ

Tối 27/9, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ban hành quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vì vi phạm Điều 22 của Quy định Kỷ luật FIFA liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu. Các cầu thủ này bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano, đều ra sân ở trận thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jalil.

Ở thời điểm đó, tuyển Malaysia nhập tịch ồ ạt các cầu thủ từ các quốc gia khác nhau trong thời gian ngắn đã khiến giới mộ điệu nghi ngờ. Truyền thông Đông Nam Á đồn đoán FIFA sẽ xem xét lại tính hợp lệ của các cầu thủ nói trên, mà điều đó đã xảy ra.

Trong thông báo trên trang chủ, FIFA cáo buộc LĐBĐ Malaysia giả mạo tài liệu trong quá trình nhập tịch 7 cầu thủ nói trên và đưa ra các án phạt ban đầu, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc sang Tòa án bóng đá FIFA.

Vài giờ sau thông báo của FIFA, LĐBĐ Malaysia chính thức lên tiếng tuyên bố kháng cáo. Trên trang chủ, LĐBĐ Malaysia đưa ra thông cáo báo chí: “FAM sẽ kháng cáo quyết định của FIFA liên quan đến các cầu thủ gốc Malaysia”.

LĐBĐ Malaysia nhấn mạnh: “Các cầu thủ liên quan và chính FAM đã hành động với thiện chí và hoàn toàn minh bạch trong suốt quá trình này. FAM đã quản lý toàn bộ tài liệu và các thủ tục liên quan một cách minh bạch, tuân thủ theo các hướng dẫn đã được quy định. Thậm chí, FIFA trước đây đã xem xét tư cách của các cầu thủ này và chính thức xác nhận rằng họ đủ điều kiện để thi đấu đại diện cho Malaysia.

FAM sẽ kháng cáo đối với quyết định trên và sử dụng tất cả các kênh cũng như thủ tục pháp lý hiện có để đảm bảo quyền lợi của các cầu thủ và đội tuyển quốc gia Malaysia luôn được bảo vệ.

FAM vẫn cam kết hành động kiên quyết, tuân thủ các quy định quốc tế và bảo vệ sự toàn vẹn của bóng đá quốc gia. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Malaysia và tất cả các bên liên quan để đảm bảo quá trình được thực hiện minh bạch, công bằng và dựa trên tinh thần thể thao”.

Như vậy, vụ việc này nhiều khả năng sẽ kéo dài và chưa rõ kết quả. Nếu Malaysia kháng cáo thành công, kết quả họ giành được trước tuyển Việt Nam sẽ được giữ nguyên và 7 cầu thủ nói trên không bị cấm thi đấu. Ngược lại, tuyển Malaysia gần như chắc chắn sẽ bị xử thua và đối mặt với án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng như FIFA.