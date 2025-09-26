Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Tài năng trẻ Malaysia bất ngờ được AFC đề cử danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Á

Đặng Lai

TPO - Ngôi sao Arif Aiman của CLB Johor DT và đội tuyển Malaysia đã làm nên lịch sử cho bóng đá Malaysia khi trở thành cầu thủ đầu tiên của đất nước này lọt vào danh sách 3 ứng cử viên cuối cùng tranh giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của AFC.

malaysia.jpg

Đây là giải thưởng AFC tôn vinh những cầu thủ châu Á tiêu biểu đang thi đấu cho các CLB ở châu lục. Nó khác với giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm mà AFC dành để tôn vinh cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, phần thưởng mà những Kagawa, Park Ji-sung hay Son Heung-min từng nhận.

Ở hạng mục nội địa, AFC điền tên Salem Al Dawsari, Akram Afif và Arif Aiman vào đề cử cuối cùng. Sở dĩ Arif Aiman được AFC để mắt tới khi anh thi đấu nổi bật ở Cúp C1 châu Á mùa giải vừa qua. Cầu thủ 23 tuổi này ghi được 5 bàn thắng tại AFC Champions League Elite, giúp Johor DT lọt vào vòng 1/8.

Trên bình diện Đông Nam Á, Arif Aiman chắc chắn là gương mặt tiêu biểu nhất trong 1 năm qua. Vì anh cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch giành cú ăn 3 của Johor DT mùa giải trước, gồm chức vô địch Super League, FA Cup và Malaysia Cup.

capture.jpg

Arif Aiman ra sân tổng cộng 29 trận trên mọi đấu trường, ghi 16 bàn thắng. Ở tuổi 23, Arif Aiman đã trở thành trụ cột của Johor DT, là cầu thủ duy nhất mang 100% dòng máu quốc nội giữ được vị trí chính thức ở đội bóng vốn đầy rẫy ngôi sao nhập tịch này. Trong trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6, Arif Aiman là cầu thủ nội địa duy nhất được Malaysia tung ra sân (không tính thủ môn) và anh thi đấu nổi bật với 2 pha kiến tạo.

Aiman sẽ cạnh tranh với 2 tượng đài của bóng đá Tây Á là Akram Afif của Qatar, người giành Chiếc giày vàng tại Asian Cup 2023 và tiền đạo Salem Al-Dawsari của Saudi Arabia. Akram Afif nổi bật với những bàn thắng và kiến tạo trong màu áo Al Sadd còn Al Dawsari là Vua phá lưới Cúp C1 châu Á (10 bàn). Nhưng ở khía cạnh số danh hiệu, Aiman vẫn vượt trội đàn anh. Người chiến thắng sẽ được công bố tại Lễ trao giải thường niên AFC 2025 tại Riyadh, Saudi Arabia, vào ngày 16 tháng sau.

Đặng Lai
#AFC #cầu thủ hay nhất châu Á #Arif Aiman #Việt Nam #AFC Player Of The Year #bóng đá châu Á #Asian Cup #Malaysia

