Indonesia, Malaysia 'phả hơi nóng' vào tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA

TPO - Đội tuyển Việt Nam bị hai đối thủ khu vực áp sát trên bảng xếp hạng thế giới, sau loạt trận FIFA Days tháng 9.

Trong tháng 9, đội tuyển Việt Nam không thi đấu quốc tế nên điểm số trên bảng xếp hạng FIFA giữ nguyên ở mức 1.169,92 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn tụt 2 bậc, từ hạng 113 xuống hạng 115 thế giới.

Nguyên do là các đội xếp sau như Madagascar (+14,69 điểm, lên hạng 112) và Libya (+15,41 điểm, lên hạng 114) bứt phá mạnh mẽ.

Ngược lại, hai đối thủ trong khu vực là Indonesia và Malaysia đều thăng tiến sau loạt trận giao hữu.

Trong tháng 9, Indonesia thắng Đài Loan Trung Quốc 6-0, hòa Lebanon 0-0, được cộng thêm 3,43 điểm để vươn từ hạng 118 lên 117 thế giới. “Đội bóng xứ Vạn đảo” chỉ còn kém tuyển Việt Nam 2 bậc, với khoảng cách điểm số thu hẹp xuống 11,94 điểm.

Trong khi đó, Malaysia thắng liền hai trận, 2-1 trước Singapore và 1-0 trước Palestine, tăng thêm tới 5 bậc, từ hạng 125 lên hạng 120 FIFA. Lúc này, Malaysia chỉ còn kém Việt Nam 5 bậc.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan, dù để thua Iraq 0-1 ở chung kết King’s Cup, vẫn kịp có chiến thắng 3-0 trước Fiji ở trận mở màn. Kết quả này giúp “Voi chiến” được cộng thêm 0,13 điểm, số điểm gần như không đáng kể. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn giữ vững vị trí 102 thế giới, qua đó tiếp tục là đội bóng số 1 Đông Nam Á và đứng thứ 16 châu Á.