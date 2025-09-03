Tại sao tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung bị loại khỏi U23 Việt Nam vào phút chót?

Một ngày trước trận ra quân ở vòng loại U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik xác nhận gạch tên tiền vệ Trần Thành Trung khỏi danh sách đăng ký của U23 Việt Nam. Đây là quyết định khiến người hâm mộ tiếc nuối, bởi lẽ Trần Thành Trung là một trong những tân binh được chờ đợi nhất của U23 Việt Nam ở giải đấu này.

Theo định giá của Transfermartk, Trần Thành Trung trị giá 400.000 euro - là cầu thủ U23 đắt giá nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay. Tiền vệ Việt kiều này từng thi đấu cho U21 Bulgaria và được các chuyên gia đánh giá rất cao.

Một số thông tin cho rằng Trần Thành Trung bị loại vào phút chót vì lý do giấy tờ. Cho dù đã có quốc tịch Việt Nam, nhưng tiền vệ 20 tuổi này vẫn cần chuyển hồ sơ cầu thủ từ Liên đoàn bóng đá Bulgaria sang Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) theo quy định của FIFA. Quá trình này hoàn thành sau khi U23 Việt Nam gửi danh sách sơ bộ tham dự vòng loại U23 châu Á 2026 nên Trần Thành Trung không thể góp mặt.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik và VFF cho biết Trần Thành Trung bị loại đơn thuần vì lý do thể lực. Tiền vệ của Ninh Bình FC vừa trở lại sau chấn thương cơ háng và chưa đạt trạng thái tốt nhất.

Chia sẻ trong cuộc họp báo chiều qua, HLV Kim Sang-sik cũng lên tiếng ca ngợi Trần Thành Chung và khẳng định anh sẽ sớm được ra mắt U23 Việt Nam. HLV người Hàn Quốc nói: “Trần Thành Trung là cầu thủ chất lượng, có nền tảng kỹ thuật tốt và tinh thần quyết tâm cao. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ sớm trở thành sự bổ sung quan trọng cho đội tuyển trong tương lai”.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Bangladesh trong trận ra quân vào tối nay. Đây là đối thủ yếu nhất bảng C và thầy trò HLV Kim Sang-sik hứa hẹn sẽ có chiến thắng đậm.