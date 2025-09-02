Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất

TPO - Cập nhật lịch thi đấu của U23 Việt Nam mới nhất hôm nay. Sau khi giành chức vô địch Đông Nam Á, U23 Việt Nam sẽ tham gia vòng loại U23 châu Á 2026 với tư cách đội chủ nhà bảng C.

U23 Việt Nam sở hữu nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm. Ảnh: AP

Việt Nam là một trong những đội tuyển “giàu truyền thống” nhất ở giải U23 châu Á. Chính vì vậy, đội bóng áo đỏ nằm trong nhóm hạt giống số 1 - nhóm dành cho 11 đội có thành tích tích lũy tốt nhất tại ba kỳ U23 châu Á gần nhất (2020, 2022, 2024). Điều này rất quan trọng, bởi lẽ nó giúp U23 Việt Nam tránh gặp phải bảng đấu quá nặng.

Thực tế, kết quả bốc thăm đưa U23 Việt Nam vào bảng đấu vừa tầm với U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen. Theo đánh giá của giới chuyên gia, U23 Việt Nam đủ sức giành ngôi đầu bảng đấu này và giành vé trực tiếp dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Theo quy định của giải, 11 đội đứng đầu bảng sẽ giành vé vào thẳng vòng chung kết U23 châu Á 2026 với đội chủ nhà Saudi Arabia. Bên cạnh đó, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vớt.

U23 Yemen được xem là đối thủ chính của U23 Việt Nam trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng C. U23 Yemen tỏ rõ quyết tâm giành vé khi triệu tập 3 ngôi sao trẻ từng lên tuyển quốc gia là Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous. Ngoài ra, đội bóng của HLV Amin Al Suneini đã tập huấn tại UAE và thi đấu giao hữu với các CLB mạnh trước khi lên đường sang Việt Nam tham gia vòng loại.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Yemen ở trận đấu cuối cùng. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, đây sẽ là trận phân định ngôi nhất nhì bảng C. U23 Việt Nam có lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà Việt Trì. Bên cạnh đó, đội bóng của HLV Kim Sang-sik khá may mắn khi được gặp U23 Bangladesh ở trận ra quân. Đây là đối thủ yếu nhất bảng C, và U23 Việt Nam có thể sẽ thắng đậm để tạo đà tinh thần cho các trận đấu còn lại.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất