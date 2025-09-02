Hojlund, Isak, Zincheko và ngày cuối kỳ chuyển nhượng sôi động tại châu Âu

TPO - Ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, các CLB đã tức tốc chiêu mộ những “miếng ghép” chất lượng cuối cùng cho đội hình của mình. Một số thương vụ tiêu biểu đã diễn ra trên khắp châu Âu.

MU vừa đẩy thành công Hojlund và Antony

“Điểm nóng” đầu tiên là MU. CLB này đẩy đi hàng loạt ngôi sao không dùng tới. Họ bán được Antony cho Betis để thu về 25 triệu euro và đẩy Sancho sang Aston Villa dưới dạng cho mượn. Aston Villa sẽ chi trả 80% lương của Sancho và trả phí mượn cho MU. Ngoài ra, hợp đồng có điều khoản kích hoạt thêm 1 năm mượn nữa. Hojlund cũng được MU đẩy sang Napoli theo dạng mượn kèm mua đứt.

Ở chiều ngược lại, MU đã ký hợp đồng 5 năm với Senne Lammens từ Royal Antwerp. Mức phí chiêu mộ thủ môn người Bỉ là 21 triệu euro. Anh sẽ thay thế Andre Onana đứng trong khung gỗ MU.

Tại Arsenal, hàng loạt gương mặt cũng rời CLB. Jakub Kiwior gia nhập Porto theo dạng cho mượn 1 mùa giải. Oleksandr Zinchenko sang Nottingham Forest cũng dưới dạng cho mượn còn Reiss Nelson đầu quân cho Brentford.

Jackson đạt thỏa thuận sang Bayern

Reiss Nelson chính là phương án tạm thời mà CLB này đầu tư vào sau khi mất Yoane Wissa cho Newcastle với mức giá 58 triệu euro. Ngược lại, Newcastle đã bán Alexander Isak với giá kỷ lục 140 triệu euro. Quyết định này chấm dứt chuỗi ngày tranh cãi khiến tiền đạo người Thụy Điển liên tục “đình công”.

Chưa dừng lại ở đó, Arsenal đã bán đứt Sambi Lokonga cho Hamburg. Cầu thủ 25 tuổi này chấm dứt quãng ngày cho mượn tại Crystal Palace, Luton Town và Sevilla. Anh nằm trong số hàng loạt ngôi sao rời Emirates, như Fabio Vieira, Oleksandr Zinchenko, Thomas Partey, Marquinhos, Takehiro Tomiyasu, Jorginho…

Man City cũng đẩy được Manuel Akanji sang Inter. Hậu vệ này là mảnh ghép của Inter, lấp vào khoảng trống Benjamin Pavard để lại (sang Marseille theo dạng cho mượn).

Tại Chelsea, họ cũng đạt được 2 thỏa thuận quan trọng với Nicolas Jackson và Ben Chilwell. Cả hai đã không còn vị trí ở CLB nên việc sang Bayern (Jackson) và Strasbourg (Chilwell) sẽ là lựa chọn khả dĩ của họ.