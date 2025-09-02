Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Hojlund, Isak, Zincheko và ngày cuối kỳ chuyển nhượng sôi động tại châu Âu

Đặng Lai

TPO - Ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, các CLB đã tức tốc chiêu mộ những “miếng ghép” chất lượng cuối cùng cho đội hình của mình. Một số thương vụ tiêu biểu đã diễn ra trên khắp châu Âu.

untitled-1.jpg
MU vừa đẩy thành công Hojlund và Antony

“Điểm nóng” đầu tiên là MU. CLB này đẩy đi hàng loạt ngôi sao không dùng tới. Họ bán được Antony cho Betis để thu về 25 triệu euro và đẩy Sancho sang Aston Villa dưới dạng cho mượn. Aston Villa sẽ chi trả 80% lương của Sancho và trả phí mượn cho MU. Ngoài ra, hợp đồng có điều khoản kích hoạt thêm 1 năm mượn nữa. Hojlund cũng được MU đẩy sang Napoli theo dạng mượn kèm mua đứt.

Ở chiều ngược lại, MU đã ký hợp đồng 5 năm với Senne Lammens từ Royal Antwerp. Mức phí chiêu mộ thủ môn người Bỉ là 21 triệu euro. Anh sẽ thay thế Andre Onana đứng trong khung gỗ MU.

Tại Arsenal, hàng loạt gương mặt cũng rời CLB. Jakub Kiwior gia nhập Porto theo dạng cho mượn 1 mùa giải. Oleksandr Zinchenko sang Nottingham Forest cũng dưới dạng cho mượn còn Reiss Nelson đầu quân cho Brentford.

33.jpg
Jackson đạt thỏa thuận sang Bayern

Reiss Nelson chính là phương án tạm thời mà CLB này đầu tư vào sau khi mất Yoane Wissa cho Newcastle với mức giá 58 triệu euro. Ngược lại, Newcastle đã bán Alexander Isak với giá kỷ lục 140 triệu euro. Quyết định này chấm dứt chuỗi ngày tranh cãi khiến tiền đạo người Thụy Điển liên tục “đình công”.

Chưa dừng lại ở đó, Arsenal đã bán đứt Sambi Lokonga cho Hamburg. Cầu thủ 25 tuổi này chấm dứt quãng ngày cho mượn tại Crystal Palace, Luton Town và Sevilla. Anh nằm trong số hàng loạt ngôi sao rời Emirates, như Fabio Vieira, Oleksandr Zinchenko, Thomas Partey, Marquinhos, Takehiro Tomiyasu, Jorginho…

Man City cũng đẩy được Manuel Akanji sang Inter. Hậu vệ này là mảnh ghép của Inter, lấp vào khoảng trống Benjamin Pavard để lại (sang Marseille theo dạng cho mượn).

Tại Chelsea, họ cũng đạt được 2 thỏa thuận quan trọng với Nicolas Jackson và Ben Chilwell. Cả hai đã không còn vị trí ở CLB nên việc sang Bayern (Jackson) và Strasbourg (Chilwell) sẽ là lựa chọn khả dĩ của họ.

Đặng Lai
#Ngoại hạng Anh #Premier League #kết quả Ngoại hạng Anh #tỷ số Ngoại hạng Anh #MU #Sancho #Liverpool #Hojlund #Isak #Zincheko #antony

Xem thêm

Cùng chuyên mục