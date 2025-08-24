Eberechi Eze trở lại Arsenal: Khi Pháo thủ ‘tất tay’

TPO - Ngay sau khi Kai Havertz dính chấn thương nặng, Arsenal trở lại và chốt thương vụ Eberechi Eze với Crystal Palace trong vòng một ngày. Số tiền Arsenal chi ra ở mùa hè 2025 lên đến gần 300 triệu euro, như một thông điệp rõ ràng: Họ sẽ làm mọi cách để vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Khi Pháo thủ ‘tất tay’

Eberechi Eze là mẫu cầu thủ chơi bóng với phong cách thuần túy nhất. Quên đi những con số thống kê hay chiến thuật, anh là một tiền vệ tấn công khiến bóng đá trở nên dễ dàng.

Cách mà cầu thủ 27 tuổi này lướt bóng, vượt qua hàng tiền vệ đối phương như một nghệ sĩ đã mang đến làn gió mới cho Ngoại hạng Anh kể từ khi anh xuất hiện vào năm 2020. Từng bị học viện Arsenal thải loại năm 13 tuổi, Eze đã vươn lên từ Queens Park Rangers và hiện đã có 12 lần khoác áo đội tuyển Anh.

Arsenal đã theo đuổi Eze từ khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 mở cửa. Tuy nhiên, họ dường như từ bỏ thương vụ này sau khi bạo chi cho Noni Madueke và Viktor Gyokeres. Khi Ngoại hạng Anh khai mạc vào cuối tuần trước, Arsenal đã chi ra 220 triệu euro nhưng chỉ thu về vỏn vẹn 8 triệu euro từ việc mua bán cầu thủ. Họ chịu áp lực phải bán bớt ngôi sao trước khi mua thêm tân binh. Đây là lý do khiến Pháo thủ suýt để Tottenham nẫng tay trên Eze.

Thứ Tư vừa qua, Arsenal mới quay lại với Eze. Lý do không phải bởi vì tiền vệ này đã đạt thoả thuận cá nhân với Tottenham. Không giống như Gyokeres, Eze không có ý định đợi Arsenal đến cùng. Anh sẵn sàng rời Crystal Palace đến Tottenham sau khi cảm thấy Pháo thủ “bỏ rơi” mình.

Đúng vào thời điểm Tottenham tưởng như đã có Eze, Arsenal chịu tổn thất lớn khi Kai Havertz dính chấn thương nặng. Cho dù bị xem là phương án dự phòng cho Gyokeres, nhưng Havertz được đánh giá rất cao nhờ sự đa năng. Mất ngôi sao người Đức, HLV Mikel Arteta mất đi quân bài tẩy cho những thế trận khó nhằn.

Chỉ 3 ngày sau khi Havertz dính chấn thương, Arsenal vung 70 triệu euro đưa Eze trở lại Emirates. Thương vụ có phần “bất đắc dĩ” này hứa hẹn tạo ra bước ngoặt lớn cho Pháo thủ, bởi lẽ Eze chính là mảnh ghép mà đội bóng của Mikel Arteta còn thiếu.

Với Eze, Arsenal đã chi tổng cộng gần 300 triệu euro chiêu mộ tân binh. Tính số tiền thực chi (sau khi cộng với tiền bán cầu thủ), Arsenal chính là đội vung tiền nhiều nhất mùa hè 2025, không chỉ ở Anh mà trên toàn châu Âu. Sự quyết đoán mà Arsenal thể hiện trong thương vụ này cho thấy tham vọng vô địch của họ. Sau 3 mùa giải liên tiếp về nhì, Pháo thủ quyết tâm kết thúc chuỗi 20 năm liên tiếp không thể giành cúp bạc Ngoại hạng Anh.

Mảnh ghép hoàn hảo

“Đôi khi, tôi quên mất mình đang làm gì trên sân bóng,” Eze chia sẻ với truyền thông trước khi ghi bàn quyết định giúp Palace đánh bại Man City để vô địch FA Cup hồi tháng Năm. “Tại sao tôi dẫn bóng? Tại sao tôi thử những pha xử lý táo bạo? Tại sao tôi sáng tạo và làm những điều mà người khác không nghĩ tới? Đó là vì những khán giả trên khán đài. Tôi chơi để khiến họ đứng bật dậy, để tạo cảm hứng. Bóng đá giờ đây dường như đang thiếu đi điều đó, nhưng chỉ cần tôi còn chơi, đó là tất cả những gì tôi muốn mang lại.”

Dù Arsenal đã liên tục cạnh tranh danh hiệu trong ba mùa giải gần đây, chỉ một vài cầu thủ của họ có lối tư duy giống Eze.

Eze ăn mừng bàn thắng ở chung kết FA Cup 2025

Gabriel Jesus là một ví dụ. Khi gia nhập vào mùa hè 2022, anh đã biến hàng công Arsenal trở nên bùng nổ. Nhưng chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã khiến anh chỉ còn lóe sáng từng khoảnh khắc.

Martin Odegaard cũng vậy, với những màn trình diễn đỉnh cao ở nửa sau mùa giải 2023-24, khi anh chơi bóng đầy bản năng. Tuy nhiên, chấn thương mắt cá kéo dài hai tháng ở mùa 2024-25 khiến anh khó duy trì phong độ.

Khi chấn thương chồng chất, Arsenal trở nên máy móc hơn, và sự khao khát một cầu thủ sáng tạo, tự do như Eze ngày càng lớn.

Eze từng đối mặt với chấn thương gân Achilles, đùi sau và bàn chân trong năm năm ở Palace, nhưng anh chưa bao giờ đánh mất phong cách chơi bóng. Anh vẫn có thể thực hiện những pha đi bóng mê hoặc, chạm bóng tinh tế trong vòng cấm để tạo cơ hội, hoặc tung cú sút táo bạo từ ngoài vòng cấm.

Phần lớn kỹ năng của anh đến từ những ngày chơi bóng ở Đông Nam London. Từng ở học viện Arsenal từ năm 8 đến 13 tuổi, Eze có thể đã chịu ảnh hưởng từ những năm tháng đó.

Eze từng bị loại khỏi học viện của Arsenal

Sinh năm 1998, anh đến Arsenal từ 2006 đến 2011, thời điểm đội bóng vừa chuyển sang sân Emirates. Dưới thời Arsene Wenger, hàng tiền vệ Arsenal được dẫn dắt bởi những cầu thủ sáng tạo như Cesc Fabregas, Tomas Rosicky, Aleksandr Hleb, Samir Nasri và Andrey Arshavin. Họ là những bậc thầy kỹ thuật, điêu luyện trong không gian hẹp và thoải mái dẫn bóng - hình mẫu cho các cầu thủ ở vị trí của Eze.

Dưới thời Arteta, Arsenal đã chuyển hướng sang những tiền vệ mạnh mẽ về thể chất như Mikel Merino, Kai Havertz và Declan Rice. Điều này khác với những cầu thủ kỹ thuật như Emile Smith Rowe, người từng giúp hồi sinh dự án của Arteta khi mọi thứ chững lại. Trận ra mắt Ngoại hạng Anh dưới thời Arteta của Smith Rowe là chiến thắng 3-1 trước Chelsea vào dịp Boxing Day 2020, chấm dứt chuỗi bảy trận không thắng và mở ra hành trình mới cho Arsenal.

Smith Rowe đã rời đi để gia nhập Fulham mùa hè vừa qua, để lại khoảng trống sáng tạo chưa được lấp đầy.

Nhưng liệu hệ thống của Arteta có phù hợp để Eze tỏa sáng?

Arteta từng trao cho Jesus - khi khỏe mạnh - sự tự do di chuyển ở vị trí trung phong, nhưng chấn thương đã giới hạn thời gian thi đấu của anh. Jesus ghi năm bàn và kiến tạo năm lần trước khi chấn thương đầu gối tại World Cup 2022, mang lại lợi ích cho cả bản thân lẫn đồng đội.

Eze cũng thích một hệ thống có tổ chức nhưng vẫn cho anh tự do thể hiện. Anh nói với The Athletic năm 2023: “Tôi cần một cấu trúc rõ ràng để biết mình phải làm gì, nhưng cũng cần sự tự do để thể hiện bản thân và đưa ra quyết định đúng lúc. Khi được trao sự tự do đó, tôi có thể sáng tạo và tạo ra khác biệt.”

Vị trí sở trường của Eze là số 10 lệch trái

Dưới thời Roy Hodgson tại Palace, Eze đã hiểu rõ vai trò của mình, và điều này càng rõ ràng hơn dưới sự dẫn dắt của Oliver Glasner. HLV người Áo sử dụng Eze ở vị trí tiền vệ tấn công trong sơ đồ 3-4-2-1, nơi anh vừa đóng góp phòng ngự vừa tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ ở mặt trận tấn công.

Sự kết hợp giữa tổ chức và tự do đã giúp Eze có mùa giải xuất sắc nhất về mặt con số trong năm 2024-25 (15 bàn và 11 kiến tạo trên mọi đấu trường).

Sự trưởng thành của Eze còn được thể hiện qua vai trò của anh trong hành trình vô địch FA Cup của Palace. Ghi bàn ở vòng ba, tứ kết, bán kết và chung kết, anh đã đi vào lịch sử khi giúp Palace giành danh hiệu lớn đầu tiên.

Những bàn thắng tại Wembley ở bán kết và chung kết có thể là đáng nhớ nhất, nhưng màn trình diễn của anh trong chiến thắng 3-0 trước Fulham ở tứ kết cũng rất ấn tượng. Phút 34, nhận bóng từ hậu vệ trái Tyrick Mitchell trong thế bị Sasa Lukic áp sát, Eze khéo léo rê bóng, tạo khoảng trống và tung cú sút ngoài vòng cấm, đưa bóng chạm cột dọc bay vào lưới.

Bốn phút sau, anh đuổi theo đường chuyền ở cánh trái, bình tĩnh vượt qua Joachim Andersen, chuyển bóng sang chân trái và tạt chính xác để Ismaila Sarr dứt điểm. Không có những pha xử lý hoa mỹ, chỉ là những quyết định thông minh và hiệu quả.

Kỹ năng của Eze cùng mối liên hệ với đội bóng từ thời niên thiếu có thể mang lại sự phấn khích - và lấp đầy khoảng trống mà đội bóng của Arteta đang khao khát. Số 10 mới của Emirates hứa hẹn sẽ giúp họ chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 20 năm qua.