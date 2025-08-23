Hoa hậu Hà Trúc Linh thích thú khi lần đầu tập chơi golf

TPO - Là người đam mê với các bộ môn thể thao, Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh mong trở thành golfer trong tương lai. Cô bị cuốn hút ngay trong ngày đầu làm quen với bộ môn này.