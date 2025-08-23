Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Hà Trúc Linh thích thú khi lần đầu tập chơi golf

Đỗ Quyên- Hồng Vĩnh

TPO - Là người đam mê với các bộ môn thể thao, Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh mong trở thành golfer trong tương lai. Cô bị cuốn hút ngay trong ngày đầu làm quen với bộ môn này.

img-3942.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh, Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương, Top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hồ Ngọc Phương Linh đồng hành cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.
img-3946.jpg
Vẫn giống cảm nhận ban đầu, Hà Trúc Linh choáng ngợp bởi quy mô, sự chỉn chu và chuyên nghiệp của giải đấu. Cô hào hứng khi lần đầu trải nghiệm môn thể thao quý tộc.
img-3958.jpg
img-3955.jpg
Theo Hoa hậu Hà Trúc Linh, ngoài việc lan tỏa tinh thần thể thao, nâng tầm bộ môn golf, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 còn đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; đồng thời là hoạt động chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Gia Lai mới - được hợp nhất từ hai tỉnh Gia Lai và Bình Định.
img-3957.jpg
img-3956.jpg
“Chúng ta đã được chứng kiến những màn thi đấu hết sức kịch tính từ 125 golfer. Họ vượt qua rất nhiều thử thách tại FLC Golf Links Quy Nhơn để mang đến những cú đánh đẹp mắt. Chiến thắng của golfer Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An hoàn toàn xứng đáng. Tôi tin rằng không chỉ hai người đứng trên bục vinh danh cao nhất, tất đều giành chiến thắng khi vượt qua giới hạn của bản thân”, Trúc Linh nói.
img-3945.jpg
Là người đam mê với các bộ môn thể thao, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh mong trở thành golfer trong tương lai.
img-3948.jpg
Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh thích thú khi lần đầu thử trải nghiệm với bộ môn golf.
img-3939.jpg
Phương Linh cho rằng đây là môn thể thao có độ khó cao và yêu cầu nhiều kỹ thuật. Tuy nhiên, golf cũng là bộ môn hấp dẫn, đòi hỏi người chơi có tính kiên trì, kỷ luật và khám phá giới hạn bản thân.
img-3951.jpg
Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương nhận xét golf là môn thể thao văn minh, phù hợp với nhiều độ tuổi, giới tính.
img-3944.jpg
Thùy Dương cho rằng việc chơi bất kỳ môn thể thao nào đều giúp rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, chơi golf có thể giúp người chơi có những khoảng thời gian thư giãn, xả stress và hòa mình vào thiên nhiên.
img-3953.jpg
"Tôi đã chơi golf vài lần nên phần nào cảm nhận được sự thú vị cũng như độ khó của bộ môn này. Golf không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trên cơ thể và cả sự tập trung tinh thần", Thùy Dương chia sẻ.
img-3938.jpg
Giải vô địch golf Quốc gia - Gia Lai 2025 diễn ra từ ngày 18-23/8 tại FLC Golf Links Quy Nhơn, quy tụ 125 golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư trong nước.
img-3943.jpg
Không chỉ là sân chơi đỉnh cao dành cho các golfer xuất sắc nhất cả nước, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 còn trở thành chiếc cầu nối ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người và tiềm năng du lịch đặc sắc của khu vực miền Trung - Tây Nguyên đến với cộng đồng golf và du khách trên cả nước.
Đỗ Quyên- Hồng Vĩnh
#Hoa hậu Hà Trúc Linh #Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 #Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương #Top 5 Hoa hậu Việt Nam Hồ Ngọc Phương Linh

