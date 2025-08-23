Hoa hậu Hà Trúc Linh thích thú khi lần đầu tập chơi golf

TPO - Là người đam mê với các bộ môn thể thao, Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh mong trở thành golfer trong tương lai. Cô bị cuốn hút ngay trong ngày đầu làm quen với bộ môn này.
Theo Hoa hậu Hà Trúc Linh, ngoài việc lan tỏa tinh thần thể thao, nâng tầm bộ môn golf, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 còn đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; đồng thời là hoạt động chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Gia Lai mới - được hợp nhất từ hai tỉnh Gia Lai và Bình Định.
“Chúng ta đã được chứng kiến những màn thi đấu hết sức kịch tính từ 125 golfer. Họ vượt qua rất nhiều thử thách tại FLC Golf Links Quy Nhơn để mang đến những cú đánh đẹp mắt. Chiến thắng của golfer Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An hoàn toàn xứng đáng. Tôi tin rằng không chỉ hai người đứng trên bục vinh danh cao nhất, tất đều giành chiến thắng khi vượt qua giới hạn của bản thân”, Trúc Linh nói.